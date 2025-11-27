जियो ने अपने यूजर्स को किया अलर्ट, इस तरह के मैसेज पर न करें भरोसा, हो सकता है बड़ा कांड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







इन दिनों देश और दुनिया में साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे है. स्कैमर्स अलग-अलग तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. इसे देखते हुए रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स को अलर्ट किया है. कंपनी ने अपने यूजर्स को मैसेज भेजकर बताया है कि साइबर अपराधी उसके नाम से फर्जी मैसेज और कॉल कर रहे हैं. कंपनी ने मैसेज में फ्रॉड से बचने के कुछ तरीके भी बताए हैं. आइए इस बारे में डिटेल से जानते हैं.

जियो ने बताए बचाव के ये तरीके

जियो की तरफ से भेजे गए मैसेज में लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत जानकारी साझा करने वाले किसी भी धोखाधड़ी वाले मैसेज और कॉल से सावधान रहें. बता दें कि आजकल साइबर अपराधी लोगों को फुसला कर या धमकी देकर OTP समेत दूसरी जानकारी ले लेते हैं, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है.

थर्ड-पार्टी ऐप डाउनलोड करने से बचें

जियो ने मैसेज में अपने यूजर्स को थर्ड-पार्टी ऐप डाउनलोड करने से बचने की सलाह दी है. कंपनी ने कहा कि जियो के प्रतिनिधि कभी भी आपको थर्ड-पार्टी ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं कहेंगे. ऐसे में अगर कोई मैसेज या कॉल पर आपको थर्ड-पार्टी ऐप डाउनलोड करने को कहे तो सावधान हो जाएं.

संदिग्ध लिंक से रहें सावधान

जियो ने कहा कि कंपनी की तरफ से ग्राहकों को कभी भी ऐसे लिंक नहीं भेजे जाते, जो माई जियो ऐप या जियो.कॉम के बाहर खुलते हैं. इसलिए किसी दूसरी जगह ओपन होने वाले अनजान लिंक से सावधान रहें.

डाउन होने पर करें ये काम

अगर कोई आपके पास कोई जियो का रिप्रजेंटेटिव बनकर बात करता है और लुभावने ऑफर देता है तो लालच में न आएं. अगर आपको कंपनी की किसी सर्विस या ऑफर की जानकारी लेनी है तो माईजियो ऐप का सहारा लिया जा सकता है. जियो ने कहा है कि यूजर किसी भी संदेह की स्थिति में माई जियो ऐप पर लॉगिन कर प्रासंगिक जानकारी खोज सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

यह हाइपरसोनिक मिसाइल करेगी कमाल, साउंड की गति से 7 गुना ज्यादा है स्पीड, कम लागत में हुई तैयार