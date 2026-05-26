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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीNvidia CEO ने बता दी सबसे जरूरी स्किल, कहा- इसके बिना नहीं मिलेगी नौकरी

Nvidia CEO ने बता दी सबसे जरूरी स्किल, कहा- इसके बिना नहीं मिलेगी नौकरी

Jensen Huang AI Advice: Nvidia के CEO Jensen Huang ने कॉलेज ग्रेजुएट और वर्किंग प्रोफेशनल को एआई स्किल सीखने की सलाह दी है. उनका कहना है कि इस स्किल के बिना फ्यूचर काफी मुश्किल होने वाला है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 26 May 2026 09:53 AM (IST)
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  • Nvidia CEO Jensen Huang ने कॉलेज ग्रेजुएट को AI ज्ञान की सलाह दी।
  • AI हर इंडस्ट्री में काम करने का तरीका बदल देगी, ये टूल नहीं।
  • AI का ज्ञान कंप्यूटर जानकारी की तरह भविष्य में आवश्यक होगा।
  • AI टूल्स से कोडिंग और कई काम आसान होंगे, पर दोहराव वाले खत्म।

Jensen Huang AI Advice: दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी Nvidia के CEO Jensen Huang ने कॉलेज ग्रेजुएट को एक साथ ही चेतावनी और सलाह दोनों दी है. उनका कहना है कि अगर कोई कॉलेज ग्रेजुएट अपने करियर को लेकर सीरियस है तो उसे एआई की नॉलेज होना जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि Nvidia में काम करने के इच्छुक लोगों को पता होना चाहिए कि एआई को कैसे यूज करना है. अगर कोई एआई का एक्सपर्ट नहीं है तो उसे उनकी कंपनी में हायर नहीं किया जाएगा. Huang ने कहा कि वो हमेशा ऐसे कैंडिडेट को नौकरी देंगे, जिसके पास एआई स्किल है. 

लोगों के काम करने के तरीको को बदल रही है एआई- Huang

Nvidia के CEO का मानना है कि एआई सिर्फ एक सॉफ्टवेयर टूल नहीं है. यह ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर इंडस्ट्री में लोगों के काम करने का तरीका बदल देगी. मार्केटिंग, अकाउंटिंग, कस्टमर सर्विस, सप्लाई चैन मैनेजमेंट और सेल्स समेत हर फील्ड में यह बात लागू होती है. इसलिए कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे स्टूडेंट्स को एआई में एक्सपर्ट बनना चाहिए.

"कंप्यूटर की जानकारी की तरह जरूरी हो जाएगी एआई"

Huang ने कहा कि हर जगह जल्द ही एआई एक जरूरी स्किल हो जाएगी. एक समय जैसे कंप्यूटर और स्प्रेडशीट जरूरी हुए थे, वैसे ही एआई की जरूरत महसूस होने लगेगी. जो लोग एआई स्किल सीखने से बच रहे हैं, उन्हें फ्यूचर में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि ऑटोमेशन के कारण वो काम खत्म हो जाएंगे, जिनमें रिपीटेटिव टास्क करने पड़ते हैं.

एआई की मदद से कोई भी बन सकता है कोडर- Huang

Huang ने कहा कि अब कोडिंग पूरी तरह बदलग गई है. अब इस ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइन बाय लाइन लिखने की जरूरत नहीं है. अब कोडिग यह हो गई है कि आप कंप्यूटर को कितना साफ तरीके से बता सकते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं. अब एआई टूल्स की मदद से लोग नैचुरल लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट देकर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में कारपेंटर, प्लंबर, अकाउंटेट और किसान आदि एआई को यूज कर अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा सकते हैं. 

इन लोगों को झेलनी पड़ सकती है चुनौती

एआई के फ्यूचर पर बात करते हुए Huang ने यह भी माना का एआई से होने वाले ऑटोमेशन से नौकरियों पर असर पड़ेगा. जिन लोगों की नौकरी में एक ही टास्क को बार-बार करने की जरूरत पड़ती है, उन्हें चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. अगर वो एआई टूल्स नहीं सीखते हैं तो उनकी मुश्किल और बढ़ सकती है. ऐसे लोगों को उन्होंने एआई सीखने की सलाह दी है.

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Published at : 26 May 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
Jensen Huang TECH NEWS NVIDIA AI Skills
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