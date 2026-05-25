लेटेस्ट मॉडल जैसा काम करेंगे कम कीमत में मिल रहे ये पुराने आईफोन, आज भी खरीदना है फायदे का सौदा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुराने आईफोन मॉडल कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स प्रदान करते हैं।

iPhone 16 सीरीज A18 चिपसेट, 48MP कैमरा और iOS अपडेट सपोर्ट करती है।

iPhone 15 Pro/Pro Max A17 Pro चिपसेट, ऐप्पल इंटेलिजेंस सपोर्ट के साथ आते हैं।

iPhone 15/15 Plus बुनियादी फीचर्स और 3-4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट देते हैं।

Older iPhones Still Worth Buying: अगर आपको आईफोन पसंद और आप लेटेस्ट मॉडल खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको काफी कीमत चुकानी पड़ेगी. भारत में iPhone 17 सीरीज की कीमत लगभग 83,000 रुपये से शुरू हो रही है. अगर iPhone 17e की बात की जाए तो इसकी कीमत 64,900 रुपये है, लेकिन इसमें कई फीचर्स गायब है. हर ग्राहक के पास इतना बजट होना जरूरी नहीं है. लेकिन अच्छी बात यह है कि कम बजट में आप भी ऐप्पल के फीचर्स से लोडेड आईफोन खरीद सकते हैं. ऐप्पल की लाइनअप में अभी ऐसे आईफोन मौजूद हैं, जिनमें कम कीमत में धाकड़ फीचर्स मिल जाएंगे.

iPhone 16 Series

अगर आप थोड़ा पुराना आईफोन लेना चाह रहे हैं तो iPhone 16 series के मॉडल शानदार च्वॉइस हो सकते हैं. इस सीरीज में आपको A18 या A18 Pro चिपसेट मिल जाएगा, जो हैवी टास्क को आसानी से हैंडल कर लेंगे. सीरीज के स्टैंडर्ड और प्रो मॉडल के हिसाब से कैमरा सेटअप अलग-अलग है, लेकिन तीनों ही मॉडल में 48MP का प्राइमरी सेंसर है, जो फोटो और वीडियोग्राफी के लिहाज से शानदार है. इस लाइनअप को iOS 18 अपडेट के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन यह iOS 26 और अपकमिंग iOS 27 को भी सपोर्ट करती है. इस समय इस लाइनअप पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है.

iPhone 15 Pro and Pro Max

अगर आप 16 Pro मॉडल्स के लिए भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन प्रो मॉडल्स ही खरीदना चाहते हैं तो 15 Pro और iPhone 15 Pro Max भी सॉलिड ऑप्शन हैं. 2023 में लॉन्च हुए ये मॉडल काफी पावरफुल हैं. इनमें A17 Pro चिपसेट दिया गया है, जिसका मतलब है कि ये ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स को सपोर्ट करते हैं. इन्हें अगली 3-4 बड़ी अपडेट भी मिलेगी. यानी अगले 2-3 साल के लिए ये मॉडल सॉफ्टवेयर के लिहाज से एकदम नए जैसे रहेंगे. ये मॉडल भी ProMotion डिस्प्ले, बड़ी स्क्रीन, बड़ी बैटरी और दमदार कैमरा सेटअप के साथ मौजूद हैं. कुछ पुराने होने के कारण इनकी कीमत भी कम हो गई है.

iPhone 15 and 15 Plus

अगर आप पैसे बचाकर नया आईफोन खरीदना चाह रहे हैं तो iPhone 15 और 15 Plus पर भी विचार किया जा सकता है. इनमें आपको आईफोन वाले सारे बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे. साथ ही सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर भी आपको चिंता करने की जरूरत है. इन्हें iOS 27 समेत अगले 3-4 तक सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर अपग्रेड मिलने वाली है.

ये भी पढ़ें-

Solar Panel लगवाते समय ध्यान रखें 20% का नियम, किसी भी सीजन में नहीं आएगी दिक्कत