नई SUV पर लाखों खर्च करने से बेहतर हैं ये 5 पुरानी Sedan, फीचर्स देख रह जाएंगे हैरान

Second Hand Sedan: नई Compact SUV खरीदना आजकल कई लोगों का सपना बन चुका है. ऊंची बॉडी, रोड प्रजेंस और नए फीचर्स की वजह से SUV तेजी से पॉपुलर हुई हैं. लेकिन सच यह भी है कि कई नई Compact SUV की कीमत 15 से 20 लाख रुपये तक पहुंच चुकी है. ऐसे में कई कार एक्सपर्ट अब सलाह दे रहे हैं कि इतनी रकम खर्च करने से बेहतर एक अच्छी सेकेंड हैंड Sedan खरीदी जा सकती है.

खास बात यह है कि पुरानी सेडान में आपको ज्यादा प्रीमियम फीचर्स, बेहतर कम्फर्ट और दमदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिल जाता है. कई ऐसी सेडान हैं जो कभी लग्जरी फील के लिए जानी जाती थीं और आज सेकेंड हैंड मार्केट में काफी कम कीमत पर मिल रही हैं. यही वजह है कि अब लोग SUV के बजाय फिर से सेडान की तरफ लौटते दिखाई दे रहे हैं.

कम कीमत में मिलता है प्रीमियम फील और शानदार कम्फर्ट

पुरानी सेडान का सबसे बड़ा फायदा इसका कम्फर्ट और ड्राइविंग क्वालिटी है. उदाहरण के तौर पर Honda City, Hyundai Verna, Skoda Superb, Toyota Camry और BMW 3 सीरीज जैसी कारें आज भी अपनी स्मूद ड्राइव और शानदार केबिन के लिए पसंद की जाती हैं. इन कारों में लंबा व्हीलबेस होने की वजह से पीछे बैठने वालों को ज्यादा स्पेस मिलता है. हाईवे पर इनकी स्टेबिलिटी भी SUV से बेहतर महसूस होती है.

इसके अलावा कई पुरानी सेडान में आपको सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, प्रीमियम साउंड सिस्टम और ADAS जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जो नई बजट SUV में अक्सर नहीं मिलते. सेकेंड हैंड मार्केट में इन कारों की कीमत काफी कम हो चुकी है, इसलिए कम बजट में लग्जरी फील लेना आसान हो गया है.

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ड्राइविंग का मजा और वैल्यू फॉर मनी बनाती है खास

SUV का ट्रेंड जरूर बढ़ा है, लेकिन ड्राइविंग के शौकीन आज भी Sedan को ज्यादा पसंद करते हैं. सेडान की लो हाइट और बेहतर एरोडायनामिक्स की वजह से कार सड़क पर ज्यादा कंट्रोल में महसूस होती है. खासकर हाईवे पर इनकी हैंडलिंग काफी शानदार रहती है. इसके अलावा सेकेंड हैंड सेडान खरीदने पर आपके आमदनी पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ता है. नई SUV खरीदते ही उसकी कीमत तेजी से गिरती है, जबकि पुरानी सेडान पहले ही काफी वैल्यू खो चुकी होती है.

यही कारण है कि कम पैसों में ज्यादा फीचर्स और बेहतर परफॉर्मेंस चाहने वाले लोग अब Used Sedan की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं. अगर सही तरीके से मेंटेन की गई कार मिल जाए तो यह डील नई SUV से कहीं ज्यादा समझदारी वाली साबित हो सकती है.

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