बिहार के CM सम्राट चौधरी को दिल्ली में मिला VIP बंगला, पहले नीतीश कुमार का था आवास

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दिल्ली में सरकारी बंगला आवंटित किया गया है. केंद्र सरकार ने उन्हें लुटियंस दिल्ली के कामराज लेन स्थित बंगला नंबर-6 आवंटित किया है. यह बंगला टाइप-8 श्रेणी का है, इस श्रेणी के बंगले वरिष्ठ मंत्री, बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों या शीर्ष अधिकारियों को ही आवंटित किए जाते हैं

मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली में यह उनका आधिकारिक आवास होगा. यहां वो दिल्ली दौरे के दौरान रुकेंगे, सरकारी बैठकों का संचालन भी कर पाएंगे. इससे पहले यह बंगला पूर्व सीएम नीतीश कुमार को आवंटित था, लेकिन राज्यसभा सांसद बनने के बाद नीतीश कुमार को दिल्ली का 9, सुनहरी बाग रोड बंगला आवंटित किया गया है.

VVIP जोन में रहेंगे सम्राट चौधरी

आधिकारिक आवंटन विवरण के अनुसार, सम्राट चौधरी को कामराज लेन में बंगला नंबर 6 आवंटित किया गया है, जिसे टाइप-8 सरकारी आवास के रूप में वर्गीकृत किया गया है. यह उच्च सुरक्षा वाला VVIP जोन में आता है. अधिकारियों ने बताया कि इस बंगले का उपयोग आधिकारिक कार्यों के लिए किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों के साथ बैठकें और बिहार से संबंधित प्रशासनिक चर्चाएं शामिल हैं.

केंद्र सरकार के साथ समन्वय होगा बेहतर

इस नए आवंटन से सम्राट चौधरी को अपनी दिल्ली यात्राओं के दौरान ठहरने में कोई परेशानी नहीं होगी. अब उन्हें अस्थायी आवास या राज्य अतिथि गृहों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. अधिकारियों का मानना ​​है कि इससे केंद्र सरकार के विभागों के साथ समन्वय बेहतर तरीके से हो सकेगा. वर्तमान में वह पटनामें 'लोक सेवक आवास' में रहते हैं. यह पहले '1 एने मार्ग' के नाम से जाना जाता था. यह बिहार के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है.

पहले नीतीश कुमार को था आंवटित



गौर हो कि दिल्ली के कामराज लेन में बंगला नंबर 6 पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आवंटित किया गया था. सीएम पद छोड़ने के बाद जब वो राज्यसभा सदस्य बन गए, तो उन्हें दिल्ली में सुनहरी बाग रोड पर स्थित एक अन्य सरकारी आवास में स्थानांतरित कर दिया गया है.