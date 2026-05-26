आईपीएल इतिहास में गेंदबाज़ तो बहुत सारे आए. उनके खाते में विकेट्स भी बहुत थी. कुछ गेंदबाज़ T20 करियर में ऐसे भी हैं जिनके नाम इनिंग के पहले ही ओवर में एक के बाद एक कई विकेट लेने का रिकॉर्ड है. आज हम आपको ऐसे ही 5 घातक स्विंग गेंदबाज़ों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी इनिंग की पहली ही गेंद से बल्लेाज़ों को परेशान कर दिया.

1-ट्रेट बोल्ट

पहले स्थान पर न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के स्विंग गेंदबाज़ ट्रेट बोल्ट आते हैं. जिनकी गेंदबाज़ी के सामने बड़े से बड़ा बल्लेबाज़ खेलने से कतराता हैं. आईपीएल करियर में उनके नाम 130 मैचों में कुल 147 विकेट्स हैं. जिनमें से 32 विकेट तो उन्होंने इनिंग के शुरुआती ओवर्स में ही निकाले हैं.

2- भुवनेश्वर कुमार

दूसरे स्थान पर भारतीय गेंदबाज़ भुवनेश्वर कुमार आते हैं. जिनको स्विंग का बादशाह भी माना जाता है. आईपीएल करियर में उनके नाम 204 मैचों में 202 विकेट्स हैं. जिनमें 31 विकेट उनके नाम इनिंग की शुरुआत ओवर्स में ही हैं. आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेजर्स बैगलुरु की तरफ से खेलते हुए उन्होंने अपना 200वां विकेट पूरा किया और पर्पल कैप होल्डर की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं.

3.दीपक चाहर

तीसरे स्थान पर भारतीय गेंदबाज़ दीपक चाहर आते हैं. उन्होंने आईपीएल करियर में 103 मैचों में कुल 96 विकेट लिए. जिसमें से 18 विकेट इनिंग की शुरुआती ओवर्स में ही निकाले थे. दीपक चाहर को आईपीएल के पावरप्ले में खतरनाक स्विंग गेंदबाज़ी के लिए जाना जाता हैं.

4.मोहम्मद सिराज

चौथे स्थान पर भारतीय गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज आते हैं. जिन्होंने 122 मैचों में 126 विकेट निकाले हैं. जिसमें 16 विकेट इनिंग की शुरुआती ओवर्स में हीं लिए हैं.आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलने वाले मोहम्मद सिराज की गेंदबाज़ी परफॉर्मेंस इस साल बहुत ही कमाल की रही. गुजरात टाइटंस को प्लेऑफ में ले जाने में मोहम्मद सिराज का बहुत बड़ा योगदान रहा हैं.



5.प्रवीण कुमार

पांचवे स्थान पर भारतीय गेंदबाज़ प्रवीण कुमार आते हैं. जिन्होंने 2018 में ही आईपीएल से संन्यास ले लिया था. उन्होंने आईपीएल करियर में 119 मैचों में 90 विकेट लिए थे. जिनमें 15 विकेट तो उन्होंने इनिंग की शुरुआती ओवर्स में ही निकाले थे. प्रवीण कुमार (2008-2017) तक अपनी स्विंग गेंदबाज़ी के लिए जाने जाते थे.