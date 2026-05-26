मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, जानें- चौथे दिन कितना किया कलेक्शन?

करण जौहर के प्रोडक्शन की फिल्म, ‘चांद मेरा दिल’ में लक्ष्य और अनन्या पांडे ने लीड रोल प्ले किया है. इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में पहुंची इस फिल्म को क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यू मिला था, लेकिन दर्शकों से इसे मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. इसी के साथ इसने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की लेकिन ओपनिंग वीकेंड पर इसने तेजी दिखाई. चलिए यहां जानते हैं ‘चांद मेरा दिल’ ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

‘चांद मेरा दिल’ ने चौथे दिन कितनी की कमाई?

अनन्या पांडे की फिल्म 'चांद मेरा दिल' ने रोमांस लवर्स का दिल जीत लिया है. विवेक सोनी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में शानदार परफॉर्म किया. वहीं लक्ष्य के लिए भी यह एक बड़ी जीत साबित हुई है, दरअसल उन्होंने अपने डेब्यू वीकेंड के रिकॉर्ड को बड़े अंतर से पार कर लिया. हालांकि रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे को इसकी कमाई में काफी मंदी देखी गई. दरअसल वीकडेज में फिल्मों का कारोबार घटना आम बात है.

इसी के साथ ‘चांद मेरा दिल’ के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 3 करोड़ कमाए थे. दूसरे दिन इसका कलेक्शन 3.75 करोड़ रुपये रहा था. तीसरे दिन फिल्म की कमाई 4.35 करोड़ रुपये रही थी.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘चांद मेरा दिल’ ने रिलीज के पहले मंडे को यानी चौथे दिन 2.25 करोड़ कमाए हैं.

जिसके बाद फिल्म की चार दिनों की कुल कमाई अब 13.25 करोड़ रुपये हो गई है.

‘चांद मेरा दिल’ 15 करोड़ का आंकड़ा छूने से कितनी दूर?

‘चांद मेरा दिल’ ने रिलीज के चौथे दिन 2.25 करोड़ का कलेक्शन किया. बता दें कि संडे के मुकाबले सोमवार को फिल्म की कमाई में 50 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं ये फिल्म अब 15 करोड़ का आंकड़ा छूने से इंचभर दूर है. 1.75 करोड़ रुपये और कमाते ही ये फिल्म इस आंकड़े को पार कर लेगी. मंगलवार को फिल्म 15 करोड़ी बन जाएगी.



क्या बजट वसूल कर पाएगी ‘चांद मेरा दिल’?

‘चांद मेरा दिल’ के मेकर्स ने अभी तक फिल्म के बजट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है. हालांकि, खबरों के मुताबिक, फिल्म का बजट लगभग 30-40 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. चांद मेरा दिल के बजट को देखते हुए, इसका कलेक्शन ठीक-ठाक है. लेकिन ज़ाहिर है अब बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन जारी रखना होगा. आने वाले शुक्रवार को कोई बड़ी फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही है, इसलिए चांद मेरा दिल के पास बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करने का बढ़िया मौका है.