AI के दौर में नहीं रहेगी नौकरी जाने की टेंशन, इन स्किल्स पर नहीं होगा कोई असर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom AI के कारण 10 साल में 25% नौकरियां ऑटोमेट हो जाएंगी।

लीडरशिप, टीमवर्क, नेगोशिएशन स्किल्स को AI नहीं बदल सकती।

लोगों को प्रेरित करना, विवाद सुलझाना AI के बस का नहीं।

मेंटरिंग, कोचिंग, पब्लिक स्पीकिंग पर भी AI का कम असर।

AI Proof Skills: इन दिनों हर जगह एआई के चर्चे हैं. यह काम करने के तरीके के साथ-साथ वर्कस्पेस को भी बदल रही है. पिछले कुछ समय में एआई के कारण लाखों नौकरियां गई हैं और यह खतरा अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा. इससे अभी काम कर रहे लोगों को अपनी नौकरी छिन जाने का डर लगा हुआ है. इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि कई ऐसी स्किल्स हैं, जिन्हें एआई से रिप्लेस नहीं किया जा सकता. ये प्रोफेशनल स्किल एआई की लहर का आसानी से सामना कर जाएगी. आइए जानते हैं कि किन स्किल्स वाले प्रोफेशनल्स को एआई से डरने की जरूरत नहीं है.

10 साल में 25 प्रतिशत नौकरियां हो जाएंगी ऑटोमेट

अमेरिकी एआई कंपनी GoHumanize की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अगले 10 सालों में 25 प्रतिशत नौकरियां ऑटोमेट हो जाएगी. यानी अभी जिन नौकरियों के लिए इंसानों की जरूरत पड़ रही है, वो मशीन और एआई से होने लगेंगी. इनमें कोडिंग, डेटा एनालिसिस और कंटेट जनरेशन आदि शामिल हैं. हालांकि, इसके बावजूद कई ऐसी स्किल्स हैं, जिनमें एआई इंसानों को नहीं बदल सकती. इन स्किल्स में इंसानी समझ, ट्रस्ट, जजमेंट और इमोशनल अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है.



लीडरशिप की स्किल पर एआई का सबसे कम असर- एआई

हाल ही में सामने आई GoHumanize की रिपोर्ट के मुताबिक, लीडरशिप, टीमवर्क, नेगोशिएशन और इमोशनल इंटेलीजेंस जैसी स्किल में एआई इंसानों की जगह नहीं ले सकती. लोगों को मैनेज करने, इमोशन को समझने और सोशल सिचुएशन को हैंडल करने जैसी स्किल्स पर एआई का सबसे कम असर होगा. रिसर्च के मुताबिक, लीडरशिप की स्किल को बदलना एआई के लिए सबसे मुश्किल है. एआई लीडरशिप से जुड़े 31 प्रतिशत टास्क कर सकती है, लेकिन लोगों को इंस्पायर करना, विवाद सुलझाना, टीम को मोटिवेट करना और अनिश्चित स्थिति में फैसले लेने जैसे काम इंसान ही करेंगे.

इन स्किल्स को भी नहीं रिप्लेस कर सकती एआई

लीडरशिप के बाद लिस्ट में टीमवर्क दूसरे नंबर पर है. रिसर्चर का कहना है कि टीमवर्क में लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करने जैसी कई चीजें होती हैं, जिन्हें एआई इंसानों की तरह नहीं कर सकती. तीसरे नंबर पर नेगोशिएशन को रखा गया है. लिस्ट में अगला नंबर मेंटरिंग या कोचिंग का है. इस पर भी एआई का कम असर होगा. लिस्ट में पब्लिक स्पीकिंग को पांचवे स्थान पर रखा गया है. बाकी स्किल्स में ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, पीपल मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलीजेंस, इंटरपर्सनल स्किल और चेंज मैनेजमेंट आदि शामिल हैं.

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