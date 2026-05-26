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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीBest AC For Home: इनवर्टर एसी खरीदने में फायदा है या नॉन-इनवर्टर एसी में, जानें कौन ज्यादा खाता है बिजली?

Best AC For Home: इनवर्टर एसी खरीदने में फायदा है या नॉन-इनवर्टर एसी में, जानें कौन ज्यादा खाता है बिजली?

Best AC For Home: गर्मी शुरू होते ही AC खरीदने में सबसे बड़ा सवाल इनवर्टर और नॉन-इनवर्टर AC को लेकर होता है. जानें कौन कम बिजली खाता है, कूलिंग और फायदे क्या हैं?

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 26 May 2026 09:33 AM (IST)
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Best AC For Home: गर्मी शुरू होते ही लोग सबसे पहले AC खरीदने के बारे में सोचते हैं.  हालांकि, जब दुकान पर जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इनवर्टर AC लें या नॉन-इनवर्टर AC? दोनों की कीमत, बिजली खर्च और काम करने का तरीका अलग होता है. ऐसे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि बाद में पछताना न पड़े. आजकल ज्यादातर लोग इनवर्टर AC की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यह नई तकनीक पर काम करता है और बिजली भी कम खर्च करता है. वहीं नॉन-इनवर्टर AC पुरानी तकनीक वाला होता है, लेकिन इसकी मजबूती और आसान रिपेयरिंग की वजह से आज भी कई लोग इसे पसंद करते हैं.

कौन सा AC कम बिजली खाता है?

अगर आसान भाषा में समझें तो इनवर्टर AC अपने कंप्रेसर की स्पीड को जरूरत के हिसाब से कम-ज्यादा कर सकता है.  मतलब अगर कमरा थोड़ा ठंडा हो गया है तो यह धीरे काम करेगा और कम बिजली खाएगा. वहीं नॉन-इनवर्टर AC में ऐसा नहीं होता. उसका कंप्रेसर या तो पूरी ताकत से चलता है या पूरी तरह बंद हो जाता है. इसी वजह से नॉन-इनवर्टर AC ज्यादा बिजली खर्च करता है. रिपोर्ट के मुताबिक इनवर्टर AC में कंप्रेसर को 40%, 60%, 80% जैसी अलग-अलग क्षमता पर चलाया जा सकता है, जिससे बिजली की बचत होती है. वही अगर आप रोज कई घंटे AC चलाते हैं, तो इनवर्टर AC आपके बिजली बिल को काफी कम कर सकता है.

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कूलिंग और आवाज में कौन बेहतर?

अब बात करें कूलिंग और आवाज की, तो दोनों AC कमरे को अच्छी तरह ठंडा कर देते हैं.  लेकिन अगर आपको बड़ा कमरा जल्दी ठंडा करना है, तो नॉन-इनवर्टर AC थोड़ा तेज काम करता है क्योंकि वह लगातार फुल पावर पर चलता है. वहीं इनवर्टर AC धीरे-धीरे तापमान को कंट्रोल करता है और कमरे को लंबे समय तक बराबर ठंडा रखता है. शोर की बात करें तो इनवर्टर AC काफी शांत होता है. इसका कंप्रेसर बार-बार तेज आवाज नहीं करता. दूसरी तरफ नॉन-इनवर्टर AC जब चालू और बंद होता है, तब आवाज ज्यादा आती है. यही वजह है कि जिन लोगों को शोर पसंद नहीं होता, वे इनवर्टर AC लेना ज्यादा सही मानते हैं.

आखिर किस AC में ज्यादा फायदा है?

अब सवाल आता है कि लंबे समय में कौन ज्यादा फायदे का है. इनवर्टर AC बिजली जरूर बचाता है, लेकिन इसमें लगी PCB खराब हो जाए तो रिपेयर का खर्च ज्यादा आ सकता है. कई कंपनियां अब PCB पर अलग से 5 साल की वारंटी भी देने लगी हैं. वहीं नॉन-इनवर्टर AC की तकनीक पुरानी और आसान होती है, इसलिए इसके पार्ट्स जल्दी मिल जाते हैं और रिपेयर भी सस्ता पड़ता है. अगर आप रोज लंबे समय तक AC चलाते हैं, तो इनवर्टर AC आपके लिए बेहतर रहेगा. लेकिन अगर कम इस्तेमाल करना है और कम बजट में मजबूत AC चाहिए, तो नॉन-इनवर्टर AC भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है. कुल मिलाकर आज के समय में बिजली बचाने और कम आवाज के लिए इनवर्टर AC को ज्यादा पसंद किया जा रहा है.

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Published at : 26 May 2026 09:33 AM (IST)
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Inverter Ac Non-Inverter AC Ac Buying Tips
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