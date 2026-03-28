लगातार बढ़ रही जंग से लग रहा डर तो फोन में जरूर रखें ये 3 ऐप्स, बिना इंटरनेट करते हैं काम

Offline Apps For Emergency: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव ने एक नई चिंता को जन्म दे दिया है. यह चिंता इंटरनेट बंद होने का खतरा है. दरअसल 28 फरवरी को जब ईरान पर एयर स्ट्राइक शुरू हुई तो ईरान से बाहर जाने वाला इंटरनेट ट्रैफिक करीब 99 गिर गया. इसे देखकर दुनिया भी हैरान हो गई थी कि कोई देश खुद ही अपना इंटरनेट क्यों बंद करेगा, हालांकि, असल बात कुछ और थी. दरअसल, ईरान के पास अपना घरेलू नेटवर्क नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, जिसकी मदद से देश के अंदर जरूरी सेवाएं चलती रहती है.

इसी के साथ यह सवाल भी उठा कि अगर वैश्विक स्तर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बाधित होती है तो आम लोग क्या करेंगे? इस जंग के चलते समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिनसे दुनिया का बड़ा डेटा ट्रैफिक गुजरता है. ऐसे हालात में इंटरनेट को लेकर भी चिंता बढ़ती जा रही हैं. यही वजह है कि एक्सपर्ट अब पहले से तैयारी रखना की सलाह दे रहे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि लगातार बढ़ रही जंग से अगर आपको भी डर लग रहा है तो आपके फोन में कौन सी तीन ऐप्स जरूरी है जो बिना इंटरनेट के भी काम करते हैं.



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बिना इंटरनेट काम आने वाले तीन जरूरी ऐप्स



PocketPal AI



यह एक ऐसा ऐप है जो बिना इंटरनेट के भी काम करता है, इसमें एआई चैटिंग की सुविधा मिलती है. लेकिन खास बात यह है कि यह पूरी तरह ऑफलाइन चलता है. यूजर अपने फोन में मॉडल डाउनलोड करके बिना नेटवर्क के भी बातचीत कर सकता है. ऐसे समय में जब इंटरनेट बंद हो जाए यह ऐप जरूरी जानकारी और कम्युनिकेशन के लिए उपयोग हो सकता है. वहीं इस ऐप की खास बात यह है कि इसमें डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है, क्योंकि कोई भी जानकारी ऑनलाइन सर्वर पर नहीं जाती. युद्ध या नेटवर्क होने जैसी कंडीशन में यह ऐप जानकारी और गाइडेंस देने में उपयोगी हो सकता है.



Sachet ऐप



सचेत ऐप भारत सरकार की तरफ से विकसित एक अलर्ट सिस्टम ऐप है, जिसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तैयार किया है. यह ऐप यूजर्स को आपदा और इमरजेंसी से जुड़े रियल टाइम अलर्ट देता है. इसमें मौसम अपडेट, चेतावनी और जरूरी निर्देश मिलते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात में लोगों को इस ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह दे चुके हैं. बताया जा रहा है कि आपात की स्थिति में समय रहते अलर्ट मिलने से जान बचाने में यह अहम साबित हो सकता है.



Organic Maps



यह ऐप ऑफलाइन मैप और नेविगेशन की सुविधा देता है. एक बार यह मैप डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी लोकेशन और रास्ता आसानी से देखा जा सकता है. खास बात यह है कि इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट या ट्रैकिंग नहीं होती है, जिससे यह सुरक्षित और भरोसेमंद ऐप माना जाता है. यह ऐप ओपन स्ट्रीट मैप पर आधारित है. वहीं इस ऐप को एक बार डाउनलोड करने के बाद यूजर अपनी लोकेशन और रास्ते आसानी से देख सकते हैं. खासतौर पर ट्रैवल या इमरजेंसी नेटवर्क बंद होने की कंडीशन में यह ऐप बहुत उपयोगी माना जाता है.

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