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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजQatar Currency Value: कतर में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?

Qatar Currency Value: कतर में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?

Qatar Currency Value: मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है. इसका असर कई खाड़ी क्षेत्रों पर पड़ा है. इसी बीच आइए जानते हैं भारत के ₹10,000 कतर में कितने हो जाएंगे.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 27 Mar 2026 08:24 AM (IST)
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Qatar Currency Value: खाड़ी क्षेत्रों में बढ़ते तनाव के बीच कतर सुर्खियों में आ चुका है. इसकी वजह एक गुपचुप समझौते की खबरें और संघर्ष से खुद को अलग रखने का फैसला है.  दरअसल कतर और तेहरान में एक साइलेंट डील की चर्चा है. ऐसा कहा जा रहा है कि इस डील के मुताबिक कतर ने आधिकारिक तौर पर ईरान जंग से खुद को अलग कर लिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि कतर में भारत के ₹10000 की आखिर क्या कीमत है और असल में वहां इससे कितने दिन गुजारा हो सकता है.

कतर में ₹10000 की कीमत 

₹10000 कतर में 387 कतरी रियाल के बराबर होते हैं. एक अच्छी खासी रकम लग सकती है लेकिन असल में कतर में रहने सहने का खर्च काफी ज्यादा होने की वजह से भारत की तुलना में इसकी क्रय शक्ति काफी कम हो जाती है.

रहने का खर्चा 

कतर खाड़ी क्षेत्र के सबसे महंगे देशों में से एक है. एक आम प्रवासी के लिए रोजमर्रा का खर्चा लगभग 585 कतरी रियाल तक पहुंच सकता है. इसका मतलब है कि कई निवासियों के लिए ₹10000 की रकम एक पूरे दिन के सामान्य खर्च को उठाने के लिए भी काफी नहीं है. 

इतनी रकम से यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?

महंगाई ज्यादा होने के बावजूद ₹10000 से बुनियादी जरूरतें और कुछ छोटे-मोटे शौक पूरी किए जा सकते हैं. किराने की समान की बात करें तो यह रकम लगभग एक हफ्ते की जरूरी चीजें खरीदने के लिए काफी है. दूध जैसी रोजमर्रा की चीजों की कीमत लगभग 7 से 8 रियाल प्रति लीटर है. 30 अंडों की कीमत 15 से 22 रियाल के बीच होती है. इसी के साथ ब्रेड का एक पैकेट लगभग 5 से 7 रियाल का पड़ता है. इसलिए भले ही यह कोई आलीशान खरीदारी ना हो लेकिन बुनियादी गुजारे लायक खरीदारी करना मुमकिन है.

खाने पीने का सामान 

अगर आपको बाहर खाना पसंद है तो ₹10000 का बजट सस्ती जगहों पर काफी अच्छे से चल सकता है. आप सस्ते रेस्टोरेंट में 10 से 12 बार सादा खाना खा सकते हैं. इसके अलावा ठीक-ठाक भोजनालय में दो से तीन बार बढ़िया डिनर का लुत्फ उठा सकते हैं. अगर आप चाय की शौकीन हैं तो इस रकम से आप लगभग 350-400 कप चाय पी सकते हैं. 

छोटे गैजेट और खरीदारी 

इस बजट में आप थोड़ी बहुत खरीदारी भी कर सकते हैं. सेल के दौरान आप लगभग 384 रियाल में एक सामान्य बजट वाला स्मार्टफोन खरीद सकते हैं. इसके अलावा आप वॉयरलैस ईयरबड्स, छोटे गैजेट या फिर परफ्यूम, खजूर, मसाले या साधारण चांदी के गहनों जैसी पारंपरिक चीजें भी खरीद सकते हैं.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 27 Mar 2026 08:24 AM (IST)
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Qatar Currency Rupee To Qar Qatar Expenses
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