हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकैसे बेच सकते हैं अपना बचा हुआ इंटरनेट डेटा, जानें 1GB का कितना मिलता है पैसा?

कैसे बेच सकते हैं अपना बचा हुआ इंटरनेट डेटा, जानें 1GB का कितना मिलता है पैसा?

How to sell Internet PM-WANI Scheme: अगर आपके वाई-फाई का डेटा हर महीने पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता तो अब उसे बेकार जाने देने की जरूरत नहीं है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 28 Mar 2026 12:49 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

How to sell Internet: अगर आपके वाई-फाई का डेटा हर महीने पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता तो अब उसे बेकार जाने देने की जरूरत नहीं है. आप उसी डेटा के जरिए कमाई भी कर सकते हैं. सरकार की PM-WANI योजना ऐसे लोगों के लिए एक शानदार मौका है जो छोटे स्तर पर अपना खुद का डिजिटल काम शुरू करना चाहते हैं. इस योजना के तहत कोई भी आम व्यक्ति या दुकानदार अपने यहां पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाकर आसपास के लोगों को इंटरनेट उपलब्ध करा सकता है. बदले में यूजर उससे डेटा खरीदते हैं और इसी से कमाई शुरू हो जाती है.

बिना लाइसेंस के होगी शुरूआत

इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी तरह का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती और न ही भारी-भरकम निवेश करना पड़ता है. एक साधारण इंटरनेट कनेक्शन और वाई-फाई राउटर के साथ आप इस काम की शुरुआत कर सकते हैं. सरकार का उद्देश्य भी साफ है एक तरफ लोगों को सस्ते में इंटरनेट मिले और दूसरी तरफ छोटे कारोबारियों को कमाई का नया साधन मिल जाए.

कैसे होता है फायदा

अक्सर देखा जाता है कि दुकानों या घरों में लिया गया इंटरनेट डेटा पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पाता. यही बचा हुआ डेटा इस योजना के जरिए दूसरों को दिया जा सकता है. मान लीजिए कोई दुकानदार अपने यहां आने वाले ग्राहकों को कम कीमत पर इंटरनेट देता है तो हर यूजर से छोटी रकम लेकर महीने के आखिर में अच्छी कमाई की जा सकती है. धीरे-धीरे यह एक स्थिर इनकम का जरिया भी बन सकता है.

यूजर्स के लिए सस्ते प्लान

इस योजना के तहत इंटरनेट प्लान बहुत सस्ते रखे गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें. कुछ प्लान कुछ रुपये से शुरू होकर अलग-अलग डेटा और समय सीमा के साथ उपलब्ध होते हैं. यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा प्लान चुन सकते हैं. वहीं, जो व्यक्ति यह सेवा दे रहा है वह अपने हिसाब से भी प्लान डिजाइन कर सकता है.

कैसे शुरू करें यह काम

इससे जुड़ने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना जरूरी है जिसे आप Reliance Jio, BSNL या Bharti Airtel जैसी कंपनियों से ले सकते हैं. बेहतर होगा कि आप अनलिमिटेड डेटा वाला प्लान चुनें. इसके बाद आपको एक ऐसा हॉटस्पॉट सिस्टम लगाना होता है जिससे आप अपने इंटरनेट को कई लोगों के साथ शेयर कर सकें. फिर आपको किसी अधिकृत PDOA प्लेटफॉर्म से जुड़ना होता है जो यूजर्स के लॉगिन, OTP और प्लान मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं देता है. इसके बाद रजिस्ट्रेशन पूरा कर आप अपनी सेवा शुरू कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

महंगे रिचार्ज से छुटकारा! BSNL के इस नए प्लान में मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 2GB डेटा, इतने दिन की है वैलिडिटी

Published at : 28 Mar 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Internet PM WANI Scheme TECH NEWS HINDI PM-WANI Scheme
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
कैसे बेच सकते हैं अपना बचा हुआ इंटरनेट डेटा, जानें 1GB का कितना मिलता है पैसा?
कैसे बेच सकते हैं अपना बचा हुआ इंटरनेट डेटा, जानें 1GB का कितना मिलता है पैसा?
टेक्नोलॉजी
Iran War के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी पर मंडरा रहा खतरा, भारत ने शुरू कर दी तैयारी
Iran War के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी पर मंडरा रहा खतरा, भारत ने शुरू कर दी तैयारी
टेक्नोलॉजी
महंगे रिचार्ज से छुटकारा! BSNL के इस नए प्लान में मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 2GB डेटा, इतने दिन की है वैलिडिटी
महंगे रिचार्ज से छुटकारा! BSNL के इस नए प्लान में मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 2GB डेटा, इतने दिन की है वैलिडिटी
टेक्नोलॉजी
चाइनीज कंपनियों को हो जाएगी टेंशन! Apple लाएगी 200MP कैमरे वाले आईफोन
चाइनीज कंपनियों को हो जाएगी टेंशन! Apple लाएगी 200MP कैमरे वाले आईफोन
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra Fire News: पेट्रोल पंप पर बाइक में अचानक लगी आग..मची अफरा तफरी | Breaking
Chitra Tripathi: ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के सामने...थक गए Netanyahu? | Iran Israel War | Trump
Bharat Ki Baat: आस्था या चुनावी अखाड़ा? बंगाल में फिर आमने-सामने TMC-BJP! | Bengal Election 2026
Khabar Filmy Hain: एक्टिंग का असली किंग कौन, धुरंधर की दहाड़ के बीच रनवीर कपूर का पलटवार | Bollywood Masala
Saas Bahu Aur Saazish: राघव के लिए रीत बनी वकील, क्या सबूत जुटाने में होगी कामयाब ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: अमेरिका-ईरान जंग में यमन की एंट्री, ट्रंप के खिलाफ खोला मोर्चा, इजरायल पर दागी मिसाइलें
LIVE: अमेरिका-ईरान जंग में यमन की एंट्री, ट्रंप के खिलाफ खोला मोर्चा, इजरायल पर दागी मिसाइलें
पंजाब
देश में शादी से पहले लड़कों का डोप और मेडिकल टेस्ट होगा जरूरी! जानें- क्यों शुरु हुई ये चर्चा?
देश में शादी से पहले लड़कों का डोप और मेडिकल टेस्ट होगा जरूरी! जानें- क्यों शुरु हुई ये चर्चा?
बॉलीवुड
Entertainment News Live: 'धुरंधर 2' ने 9 दिनों में वर्ल्डवाइड रचा इतिहास, सनी देओल के 'रामायण' की शूटिंग का शेड्यूल आया सामने
'धुरंधर 2' ने वर्ल्डवाइड रचा इतिहास, थलापति विजय की 'जन नायगन' की रिलीज पर बड़ा अपडेट
क्रिकेट
IPL 2026 Schedule: कब किसके साथ खेलेगी चेन्नई सुपर किंग्स? देख लीजिए CSK का फुल शेड्यूल
कब किसके साथ खेलेगी चेन्नई सुपर किंग्स? देख लीजिए CSK का फुल शेड्यूल
विश्व
'सेना भेजने की नहीं पड़ेगी जरूरत...', अमेरिका-ईरान के बीच कब खत्म होगा युद्ध? ट्रंप ने तय कर दी आखिरी तारीख!
अमेरिका-ईरान के बीच कब खत्म होगा युद्ध? क्या ट्रंप ने तय कर दी आखिरी तारीख, रुबियो ने दिया जवाब
चुनाव 2026
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
ट्रेंडिंग
Petrol pump viral jugaad: बोतल में नहीं मिल रहा था पेट्रोल तो Passion की टंकी लेकर पहुंच गया युवक, वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
बोतल में नहीं मिल रहा था पेट्रोल तो Passion की टंकी लेकर पहुंच गया युवक, वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
लाइफस्टाइल
Dubai Princess Sheikha Mahra: अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रही दुबई की यह राजकुमारी, तलाक के बाद ऐसे कायम की मिसाल
अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रही दुबई की यह राजकुमारी, तलाक के बाद ऐसे कायम की मिसाल
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget