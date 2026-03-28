हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमहंगे रिचार्ज से छुटकारा! BSNL के इस नए प्लान में मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 2GB डेटा, इतने दिन की है वैलिडिटी

महंगे रिचार्ज से छुटकारा! BSNL के इस नए प्लान में मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 2GB डेटा, इतने दिन की है वैलिडिटी

BSNL New Recharge Plan: भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL एक बार फिर अपने किफायती प्लान्स की वजह से चर्चा में है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 28 Mar 2026 11:51 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

BSNL New Recharge Plan: भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL एक बार फिर अपने किफायती प्लान्स की वजह से चर्चा में है. जहां प्राइवेट कंपनियां लगातार रिचार्ज महंगे कर रही हैं वहीं BSNL ऐसे प्लान ला रहा है जो एक बार रिचार्ज करने के बाद पूरे साल तक राहत देते हैं.

एक साल तक फ्री होकर इस्तेमाल

BSNL का 2399 रुपये वाला प्लान यूजर्स के बीच काफी पसंद किया जा रहा है. इस प्लान में पूरे 365 दिनों की वैधता मिलती है जिससे बार-बार रिचार्ज कराने की झंझट खत्म हो जाती है. इसके साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है जिससे आप देशभर में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के बात कर सकते हैं. इंटरनेट यूज करने वालों के लिए इसमें रोजाना करीब 2GB से 2.5GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है साथ ही हर दिन 100 SMS भी मिलते हैं.

हर जगह काम करेगा रोमिंग भी फ्री

इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें नेशनल रोमिंग भी शामिल है. यानी आप दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी बिना अतिरिक्त शुल्क के अपने नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस तरह यह प्लान उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो अलग-अलग शहरों में यात्रा करते रहते हैं.

Bharat Connect प्लान

2026 में BSNL ने Bharat Connect नाम से एक नया प्लान भी पेश किया है जिसकी कीमत 2626 रुपये रखी गई है. यह भी पूरे एक साल की वैधता के साथ आता है लेकिन इसमें रोजाना 2.6GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. कॉलिंग और SMS की सुविधा इसमें भी अनलिमिटेड है. डेटा खत्म होने के बाद भी इंटरनेट बंद नहीं होता बल्कि स्पीड कम होकर चलता रहता है.

Reliance Jio का साल भर वाला रिचार्ज प्लान

Reliance Jio का 3,599 रुपये वाला प्लान उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो लंबी वैधता के साथ-साथ एडवांस फीचर्स भी चाहते हैं. इस प्लान में पूरे 365 दिनों की वैधता मिलती है जिससे बार-बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती.

डेटा की बात करें तो इसमें रोजाना 2.5GB हाई-स्पीड इंटरनेट दिया जाता है जो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी है. इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें FanCode की जगह Google Gemini का Pro वर्जन शामिल किया गया है जिसकी कीमत हजारों रुपये के बराबर मानी जाती है. इसके जरिए यूजर्स एडवांस AI फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं जिससे काम और भी आसान हो जाता है.

इसके अलावा, इस प्लान में दो OTT ऐप्स का एक्सेस भी दिया जाता है जिससे एंटरटेनमेंट का मजा दोगुना हो जाता है. साथ ही, इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा की सुविधा भी शामिल है जो तेज इंटरनेट अनुभव चाहने वालों के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है.

यह भी पढ़ें:

Smartphone Tips: नया फोन खरीदते ही ऑन कर लें 5 सीक्रेट सेटिंग्स! नहीं तो मिनटों में चोरी हो सकता है आपका डेटा

Published at : 28 Mar 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
BSNL TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
महंगे रिचार्ज से छुटकारा! BSNL के इस नए प्लान में मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 2GB डेटा, इतने दिन की है वैलिडिटी
महंगे रिचार्ज से छुटकारा! BSNL के इस नए प्लान में मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 2GB डेटा, इतने दिन की है वैलिडिटी
टेक्नोलॉजी
चाइनीज कंपनियों को हो जाएगी टेंशन! Apple लाएगी 200MP कैमरे वाले आईफोन
चाइनीज कंपनियों को हो जाएगी टेंशन! Apple लाएगी 200MP कैमरे वाले आईफोन
टेक्नोलॉजी
Smartphone Tips: नया फोन खरीदते ही ऑन कर लें 5 सीक्रेट सेटिंग्स! नहीं तो मिनटों में चोरी हो सकता है आपका डेटा
Smartphone Tips: नया फोन खरीदते ही ऑन कर लें 5 सीक्रेट सेटिंग्स! नहीं तो मिनटों में चोरी हो सकता है आपका डेटा
टेक्नोलॉजी
Tech Tips: इंडक्शन पर बनाना है लजीज खाना तो कितना रखना चाहिए टेंपरेचर? यहां जान लें सब कुछ
Tech Tips: इंडक्शन पर बनाना है लजीज खाना तो कितना रखना चाहिए टेंपरेचर? यहां जान लें सब कुछ
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra Fire News: पेट्रोल पंप पर बाइक में अचानक लगी आग..मची अफरा तफरी | Breaking
Chitra Tripathi: ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के सामने...थक गए Netanyahu? | Iran Israel War | Trump
Bharat Ki Baat: आस्था या चुनावी अखाड़ा? बंगाल में फिर आमने-सामने TMC-BJP! | Bengal Election 2026
Khabar Filmy Hain: एक्टिंग का असली किंग कौन, धुरंधर की दहाड़ के बीच रनवीर कपूर का पलटवार | Bollywood Masala
Saas Bahu Aur Saazish: राघव के लिए रीत बनी वकील, क्या सबूत जुटाने में होगी कामयाब ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: अमेरिका-ईरान जंग में यमन की एंट्री, ट्रंप के खिलाफ खोला मोर्चा, इजरायल पर दागी मिसाइलें
LIVE: अमेरिका-ईरान जंग में यमन की एंट्री, ट्रंप के खिलाफ खोला मोर्चा, इजरायल पर दागी मिसाइलें
पंजाब
देश में शादी से पहले लड़कों का डोप और मेडिकल टेस्ट होगा जरूरी! जानें- क्यों शुरु हुई ये चर्चा?
देश में शादी से पहले लड़कों का डोप और मेडिकल टेस्ट होगा जरूरी! जानें- क्यों शुरु हुई ये चर्चा?
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' के फैन हुए Karan Johar, आदित्य धर को बताया बेहतरीन फिल्ममेकर, रणवीर सिंह के लिए लिखा - 'तू क्या है यार? '
'धुरंधर 2' के फैन हुए करण जौहर, आदित्य धर और रणवीर सिंह के लिए लिखी ये बात
आईपीएल 2026
IPL 2026 के पहले ही मैच में बड़ा कारनामा कर सकते हैं विराट कोहली, चाहिए सिर्फ 29 रन
IPL 2026 के पहले ही मैच में बड़ा कारनामा कर सकते हैं विराट कोहली, चाहिए सिर्फ 29 रन
विश्व
सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर ईरानी हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल, G-7 के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद क्या बोले मार्को रुबियो
ईरानी हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल, G-7 के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद क्या बोले रुबियो?
चुनाव 2026
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
ट्रेंडिंग
Petrol pump viral jugaad: बोतल में नहीं मिल रहा था पेट्रोल तो Passion की टंकी लेकर पहुंच गया युवक, वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
बोतल में नहीं मिल रहा था पेट्रोल तो Passion की टंकी लेकर पहुंच गया युवक, वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
लाइफस्टाइल
Dubai Princess Sheikha Mahra: अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रही दुबई की यह राजकुमारी, तलाक के बाद ऐसे कायम की मिसाल
अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रही दुबई की यह राजकुमारी, तलाक के बाद ऐसे कायम की मिसाल
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget