महंगे रिचार्ज से छुटकारा! BSNL के इस नए प्लान में मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 2GB डेटा, इतने दिन की है वैलिडिटी
BSNL New Recharge Plan: भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL एक बार फिर अपने किफायती प्लान्स की वजह से चर्चा में है.
BSNL New Recharge Plan: भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL एक बार फिर अपने किफायती प्लान्स की वजह से चर्चा में है. जहां प्राइवेट कंपनियां लगातार रिचार्ज महंगे कर रही हैं वहीं BSNL ऐसे प्लान ला रहा है जो एक बार रिचार्ज करने के बाद पूरे साल तक राहत देते हैं.
एक साल तक फ्री होकर इस्तेमाल
Ab purane plans nahi, smart choice apnao— BSNL India (@BSNLCorporate) March 27, 2026
Go 365 days tension-free with BSNL Data Bonus Offer 2399
and upgrade to 2.5GB/data per day instead of 2 GB
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BSNL का 2399 रुपये वाला प्लान यूजर्स के बीच काफी पसंद किया जा रहा है. इस प्लान में पूरे 365 दिनों की वैधता मिलती है जिससे बार-बार रिचार्ज कराने की झंझट खत्म हो जाती है. इसके साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है जिससे आप देशभर में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के बात कर सकते हैं. इंटरनेट यूज करने वालों के लिए इसमें रोजाना करीब 2GB से 2.5GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है साथ ही हर दिन 100 SMS भी मिलते हैं.
हर जगह काम करेगा रोमिंग भी फ्री
इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें नेशनल रोमिंग भी शामिल है. यानी आप दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी बिना अतिरिक्त शुल्क के अपने नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस तरह यह प्लान उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो अलग-अलग शहरों में यात्रा करते रहते हैं.
Bharat Connect प्लान
2026 में BSNL ने Bharat Connect नाम से एक नया प्लान भी पेश किया है जिसकी कीमत 2626 रुपये रखी गई है. यह भी पूरे एक साल की वैधता के साथ आता है लेकिन इसमें रोजाना 2.6GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. कॉलिंग और SMS की सुविधा इसमें भी अनलिमिटेड है. डेटा खत्म होने के बाद भी इंटरनेट बंद नहीं होता बल्कि स्पीड कम होकर चलता रहता है.
Reliance Jio का साल भर वाला रिचार्ज प्लान
Reliance Jio का 3,599 रुपये वाला प्लान उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो लंबी वैधता के साथ-साथ एडवांस फीचर्स भी चाहते हैं. इस प्लान में पूरे 365 दिनों की वैधता मिलती है जिससे बार-बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती.
डेटा की बात करें तो इसमें रोजाना 2.5GB हाई-स्पीड इंटरनेट दिया जाता है जो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी है. इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें FanCode की जगह Google Gemini का Pro वर्जन शामिल किया गया है जिसकी कीमत हजारों रुपये के बराबर मानी जाती है. इसके जरिए यूजर्स एडवांस AI फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं जिससे काम और भी आसान हो जाता है.
इसके अलावा, इस प्लान में दो OTT ऐप्स का एक्सेस भी दिया जाता है जिससे एंटरटेनमेंट का मजा दोगुना हो जाता है. साथ ही, इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा की सुविधा भी शामिल है जो तेज इंटरनेट अनुभव चाहने वालों के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है.
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Source: IOCL