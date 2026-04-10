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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTech Tips: क्या आपकी डोरबेल में भी आ रहा करंट? तुरंत करें ये काम, वरना खतरे में पड़ जाएगी जान

Tech Tips: क्या आपकी डोरबेल में भी आ रहा करंट? तुरंत करें ये काम, वरना खतरे में पड़ जाएगी जान

Tech Tips: डोरबेल में करंट आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. सबसे आम वजह खराब या खुली वायरिंग होती है जिससे बिजली का लीकेज होने लगता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 10 Apr 2026 03:14 PM (IST)
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  • बच्चों, बुजुर्गों के लिए खतरा, अच्छी क्वालिटी सिस्टम का प्रयोग करें।

Tech Tips: घर की डोरबेल आमतौर पर एक साधारण और सुरक्षित डिवाइस मानी जाती है लेकिन अगर इसमें करंट महसूस होने लगे तो यह एक गंभीर खतरे का संकेत हो सकता है. कई लोग इसे छोटी समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन यही लापरवाही आगे चलकर जानलेवा साबित हो सकती है. ऐसे में जरूरी है कि समय रहते इस समस्या को समझा जाए और सही कदम उठाए जाएं.

डोरबेल में करंट आने की क्या है वजह?

डोरबेल में करंट आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. सबसे आम वजह खराब या खुली वायरिंग होती है जिससे बिजली का लीकेज होने लगता है. इसके अलावा, सस्ती क्वालिटी के डोरबेल सिस्टम या पुराने हो चुके डिवाइस भी इस समस्या को बढ़ा सकते हैं. कई बार नमी (moisture) या पानी के संपर्क में आने से भी डोलबेर में करंट फैल सकता है.

इन संकेतों को न करें नजरअंदाज

अगर डोरबेल को छूते ही हल्का झटका महसूस हो या बटन दबाने पर चिंगारी जैसी आवाज आए तो यह खतरे का संकेत है. इसके अलावा, डोरबेल के आसपास जलने की गंध या बार-बार फ्यूज उड़ना भी किसी बड़ी खराबी की ओर इशारा करता है. ऐसे लक्षण दिखते ही तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए.

क्या करें

अगर आपकी डोरबेल में करंट आ रहा है तो सबसे पहले मेन स्विच को तुरंत बंद कर दें. इसके बाद डोरबेल को छूने से बचें और किसी भी तरह की खुद से मरम्मत करने की कोशिश न करें. एक अनुभवी इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर पूरी वायरिंग और सिस्टम की जांच करवाएं. साथ ही, अगर वायरिंग पुरानी हो चुकी है तो उसे तुरंत बदलवाना बेहतर रहेगा. यह छोटी सी सावधानी बड़े हादसे को टाल सकती है.

बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरा

डोरबेल में करंट का खतरा बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा होता है क्योंकि वे अनजाने में बार-बार इसे छू सकते हैं. ऐसे में घर के सभी सदस्यों को इस समस्या के बारे में बताना जरूरी है ताकि कोई भी अनजाने में जोखिम न उठाए. इस तरह की समस्या से बचने के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी के डोरबेल सिस्टम का इस्तेमाल करें और समय-समय पर इलेक्ट्रिक फिटिंग की जांच करवाते रहें. बारिश या नमी वाले मौसम में खास सतर्कता बरतें क्योंकि उस समय करंट लीकेज की संभावना ज्यादा होती है.

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Published at : 10 Apr 2026 03:14 PM (IST)
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