राज्यसभा सांसद का शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'पहले हम...'

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार (10 अप्रैल) को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली. संसद परिसर में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में ज्यादा कुछ तो नहीं कहा लेकिन इतना जरूर बोले कि 'पहले तो हम यहीं न थे.'