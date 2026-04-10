एक्सप्लोरर
राज्यसभा सांसद का शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'पहले हम...'
Nitish Kumar News: बिहार के CM नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत अन्य नेताओं की मौजूदगी में राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली.
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार (10 अप्रैल) को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली. संसद परिसर में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में ज्यादा कुछ तो नहीं कहा लेकिन इतना जरूर बोले कि 'पहले तो हम यहीं न थे.'
बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली. इस दौरान संसद परिसर में अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा- "पहले हम यहीं न थे..."#NitishKumar #RajyaSabha #ABPNews pic.twitter.com/sWc446A8IE— ABP News (@ABPNews) April 10, 2026
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
राज्यसभा सांसद का शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'पहले हम...'
बिहार
'2 बजकर 15 मिनट पर…', बिहार विधानसभा को उड़ाने की धमकी, E-Mail से मचा हड़कंप
बिहार
दिल्ली के हुए नीतीश कुमार, बिहार में बेटे निशांत की मांग हुई तेज, JDU के इस पोस्टर से सियासी पारा हाई
बिहार
'नीतीश कुमार को बधाई नहीं दूंगा', शपथ को लेकर जीतन राम मांझी का हैरान करने वाला बयान
Advertisement
बिहार
10 Photos
ईद पर पटना में उमड़ा जनसैलाब, गांधी मैदान में निशांत कुमार बने आकर्षण का केंद्र, देखें तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL