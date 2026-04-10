iPhone 18 Pro और Pro Max की लॉन्चिंग आई नजदीक, कैमरा से लेकर डिजाइन तक हर चीज होगी अपग्रेड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom iPhone 18 Pro और Pro Max में बड़े डिज़ाइन बदलाव होंगे।

नए मॉडल्स में वेरिएबल अपर्चर वाला मुख्य कैमरा मिलेगा।

A20 Pro चिपसेट और बड़ी 5,100mAh बैटरी शामिल होगी।

फोल्डेबल आईफोन के साथ सितंबर में होंगे लॉन्च।

iPhone 18 Pro And Pro Max: सितंबर में ऐप्पल के नए फ्लैगशिप मॉडल्स iPhone 18 Pro और Pro Max से पर्दा उठ जाएगा. पिछले काफी समय से इनसे जुड़ी लीक्स और रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं. अब जैसे-जैसे इन आईफोन की लॉन्चिंग नजदीक आती जा रही है, यह लगभग साफ होने लगा है कि इन दोनों मॉडल्स में क्या-क्या अपग्रेड मिलने वाली हैं. अगर रिपोर्ट्स पर भरोसा किया जाए तो यह माना जा सकता है कि प्रो मॉडल्स हालिया सालों की सबसे बड़ी अपडेट के साथ लॉन्च होंगे. आइए एक नजर डाल लेते हैं कि कैमरा से लेकर चिपसेट तक इन मॉडल्स में क्या-क्या बदलने वाला है.

iPhone 18 Pro And Pro Max का डिजाइन कैसा होगा?

डिजाइन के मामले में प्रो मॉडल्स को रिफ्रेश लुक मिल सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल डायनामिक आईलैंड को छोटा करना चाहती है, इसलिए फेसआईडी सेटअप के कुछ पार्ट्स को डिस्प्ले के अंडर शिफ्ट किया जा सकता है. इसी तरह फ्रंट कैमरा को भी पंच-होल डिजाइन दिया जा सकता है. अगर यह होता है तो आईफोन का फ्रंट लुक काफी हद तक बदल जाएगा. रियल लुक में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है और यह 17 प्रो मॉडल्स जैसा ही रहेगा.

कैमरा अपग्रेड

अपकमिंग प्रो मॉडल्स के कैमरा सेटअप में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. दरअसल, पहली बार ऐप्पल अपने मेन कैमरा के लिए वेरिएबल अपर्चर देने जा रही है, जो लाइट को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकेगा. इससे यूजर को एक्सपोजर और डेप्थ ऑफ फील्ड पर बेहतर कंट्रोल मिल सकेगा. साथ ही कम लाइट में भी शानदार क्वालिटी वाली फोटोज आ सकेंगी.

चिपसेट भी होगा अपग्रेड

हर साल की तरह इस बार भी ऐप्पल प्रो मॉडल्स में अपना अब तक का सबसे एडवांस चिपसेट देगी. आईफोन 18 प्रो मॉडल्स के साथ ऐप्पल A20 Pro चिपसेट को इंट्रोड्यूस करेगी. TSMC की 2nm प्रोसेसर पर बने इसी प्रोसेसर को फोल्डेबल आईफोन में इस्तेमाल किया जा सकता है.

बैटरी पैक भी होगा बड़ा

iPhone 18 Pro And Pro Max के बैटरी पैक को भी अपग्रेड किया जाएगा. इस बार ऐप्पल प्रो मॉडल्स में अपनी अब तक की सबसे बड़ी बैटरी दे सकती है. बताया जा रहा है कि बैटरी कैपेसिटी को बढ़ाकर 5,100mAh तक किया जा सकता है. बैटरी साइज बड़ा होने के कारण प्रो मैक्स मॉडल थोड़ा भारी और मोटा भी रह सकता है.

फोल्डेबल आईफोन के साथ लॉन्च होंगे iPhone 18 Pro And Pro Max मॉडल

ऐप्पल इस साल सितंबर में iPhone 18 Pro And Pro Max को अपने पहले फोल्डेबल आईफोन के साथ लॉन्च करेगी. सीरीज के बेस वेरिएंट आईफोन 18 को अगले साल फरवरी-मार्च में लॉन्च किया जाएगा.

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