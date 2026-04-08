Tech Tips: कितने ब्लेड वाला सीलिंग फैन देता है सबसे तेज हवा? जानिए क्या है इसके पीछे की तकनीक

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Tech Tips: गर्मी के मौसम में सीलिंग फैन हर घर की जरूरत बन जाता है. लेकिन जब नया पंखा खरीदने की बात आती है तो एक सवाल अक्सर लोगों को उलझन में डाल देता है आखिर 3, 4 या 5 ब्लेड वाला पंखा किसमें सबसे ज्यादा हवा देता है? साथ ही, कौन सा पंखा बिजली की खपत कम करता है? आइए इस पूरी सच्चाई को आसान भाषा में समझते हैं.

3 ब्लेड वाले पंखे की तकनीक

भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पंखे 3 ब्लेड वाले होते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है इनकी तेज हवा देने की क्षमता. दरअसल, कम ब्लेड होने के कारण इनको कम ताकत लगानी पड़ती है और ये कम बिजली में ही ज्यादा तेजी से रफ्तार पकड़ लेते हैं जिससे लोगों को ज्यादा तेज हवा महसूस होती है. इसीलिए कम ब्लेड होने की वजह से पंखे पर लोड कम पड़ता है जिससे मोटर आसानी से काम कर पाता है. यही कारण है कि 3 ब्लेड वाले पंखे ज्यादा एयरफ्लो देते हैं और कमरे को जल्दी ठंडा महसूस कराते हैं. साथ ही, ये पंखे बिजली की खपत के मामले में भी बेहतर माने जाते हैं. कम ब्लेड होने के कारण मोटर पर कम दबाव पड़ता है और बिजली की बचत होती है.

4 ब्लेड वाले पंखे

4 ब्लेड वाले पंखे 3 ब्लेड की तुलना में थोड़े कम स्पीड पर चलते हैं लेकिन इनका एयर फ्लो ज्यादा स्मूद होता है. ये पंखे खासतौर पर उन लोगों के लिए अच्छे होते हैं जो कम शोर और स्थिर हवा पसंद करते हैं. हालांकि, इनकी बिजली खपत 3 ब्लेड वाले पंखों से थोड़ी ज्यादा हो सकती है क्योंकि अतिरिक्त ब्लेड मोटर पर थोड़ा ज्यादा दबाव डालते हैं.

5 ब्लेड वाले पंखे

5 ब्लेड वाले पंखे आमतौर पर डिजाइन और सजावट के लिहाज से ज्यादा पसंद किए जाते हैं. ये पंखे दिखने में आकर्षक होते हैं और हवा को ज्यादा समान रूप से फैलाते हैं लेकिन इनकी स्पीड सबसे कम होती है. ज्यादा ब्लेड होने के कारण मोटर पर ज्यादा लोड आता है जिससे पंखा तेज नहीं घूम पाता. यही वजह है कि इनसे मिलने वाली हवा की ताकत कम होती है. साथ ही, इनकी बिजली खपत भी थोड़ी ज्यादा हो सकती है.

कौन बचाता है ज्यादा बिजली?

अगर बात बिजली की बचत की करें तो 3 ब्लेड वाला पंखा सबसे किफायती साबित होता है. इसकी डिजाइन ऐसी होती है कि कम ऊर्जा में ज्यादा हवा मिलती है. वहीं 4 और 5 ब्लेड वाले पंखों में मोटर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जिससे बिजली की खपत बढ़ सकती है.

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