अनंत ने बीवी राधिका का हाथ थाम काटा केक, तालियां बजाते दिखे जाह्नवी-रणवीर, वीडियो वायरल

नीता अंबानी और मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे, अनंत अंबानी आज, 10 अप्रैल को अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं. जामनगर में ग्रैंड सेलिब्रेशन चल रहा है, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर सिंह, जान्हवी कपूर, राम चरण, शिखर पहाड़िया, अनन्या पांडे और कई सेलेब्स शामिल हुए, जिससे इस स्टार-स्टडेड इवेंट में चार चांद लग गए. अब, अनंत की केक-कटिंग सेरेमनी का एक नया वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है जिसमें रणवीर सिंह और जाह्नवी तालियां बजाते दिख रहे हैं.

अनंत के केक कटिंग सेरेमनी में जाह्नवी-रणवीर ने बजाई तालियां

वायरल हो रहे वीडियो में, अनंत अंबानी को जामनगर में वंतारा यूनिवर्सिटी के लॉन्च पर एक स्वादिष्ट लेकिन सोच-समझकर बनाया गया बर्थडे केक काटते हुए देखा जा सकता है. वंतारा-थीम वाला केक अनंत के नेचर और वाइल्डलाइफ के लिए उनके डेडिकेशन और प्यार को दिखाता है. उनके साथ उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट और पिता मुकेश अंबानी भी हैं. राधिका उन्हें केक खिलाती हुई दिख रही हैं, जबकि रणवीर सिंह और जाह्नवी कपूर पास में खड़े होकर उन्हें चीयर कर रहे हैं.

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वीडियो में, रणवीर सिंह ब्लू सूट में डैशिंग लग रहे हैं, साथ में सनग्लासेस, डायमंड स्टड और उनकी मिलियन-डॉलर स्माइल भी दिल चुराने वाली है. वहीं दूसरी ओर, जाह्नवी कपूर बेज शर्ट के साथ ब्राउन पैंट पहने हुए काफी स्टाइलिश अंदाज में दिख रही हैं.

बॉयफ्रेंड शिखर संग दिखीं जाह्नवी

इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक और वीडियो में जाह्नवी कपू अपने बॉयफ्रेंड शिखर और एक्टर वरुण धवन के साथ वंतारा में दिख रही हैं. अनंत अंबानी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तीनों बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं.

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सलमान-शाहरुख ने किया अनंत को बर्थडे विश

आज सुबह, सलमान खान और शाहरुख खान ने बर्थडे बॉय के लिए दिल को छू लेने वाले नोट लिखे। किक एक्टर ने अनंत के साथ कई तस्वीरें शेयर कीं और उन पर प्यार बरसाया, जबकि SRK ने उनके लिए एक खूबसूरत मैसेज लिखा।