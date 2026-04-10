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हिंदी न्यूज़ऑटोदमदार लुक और नए फीचर्स के साथ जल्द आ रही Mahindra Scorpio N 2026, जानें कब तक होगी लॉन्च?

दमदार लुक और नए फीचर्स के साथ जल्द आ रही Mahindra Scorpio N 2026, जानें कब तक होगी लॉन्च?

महिंद्रा 2026 में Scorpio N का फेसलिफ्ट जल्द ही लॉन्च करने वाली है. इसमें नया डिजाइन और बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन देखने को मिल सकता है. आइए जानें केबिन और फीचर्स में क्या नया मिलेगा.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 10 Apr 2026 01:19 PM (IST)
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Mahindra Scorpio N 2026 एक बार फिर चर्चा में है और इस बार कंपनी इसे नए अंदाज में पेश करने की तैयारी कर रही है. पहले की स्कॉर्पियो अपनी मजबूती और रफ-टफ लुक के लिए छोटे और बड़े शहरों में काफी पसंद की जाती थी, लेकिन समय के साथ बाजार में नई-नई SUVs आने लगीं, जिससे इसे कड़ी टक्कर मिलने लगी. अब कंपनी इसे अपडेट करके फिर से मजबूत वापसी करना चाहती है. नई Scorpio N 2026 में आपको वही मजबूत बॉडी और दमदार रोड प्रेजेंस देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें कुछ नए फीचर्स और बेहतर डिजाइन जोड़े जाएंगे. यह SUV खास तौर पर उन लोगों के लिए होगी जो स्टाइल और पावर दोनों चाहते हैं.

डिजाइन में क्या होगा बदलाव?

नई Scorpio N 2026 का लुक पहले जैसा ही दमदार रहेगा, लेकिन इसमें कुछ छोटे-छोटे बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कंपनी इसमें नए डिजाइन के हेडलाइट्स और टेललाइट्स दे सकती है, जिससे SUV और भी मॉडर्न लगेगी. इसके अलावा फ्रंट और रियर बंपर में भी बदलाव संभव है. नई डिजाइन के अलॉय व्हील्स और कुछ नए एक्सटीरियर एलिमेंट्स इसे पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे. कुल मिलाकर, इसका लुक ज्यादा बदला नहीं जाएगा, बल्कि इसे थोड़ा और स्टाइलिश बनाया जाएगा.

केबिन और फीचर्स में क्या मिलेगा नया?

Scorpio N 2026 के अंदर आपको ज्यादा प्रीमियम फील मिलेगा. इसमें बड़ा 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है, जो यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएगा. इसके साथ ही केबिन का डिजाइन भी थोड़ा नया और आरामदायक हो सकता है. नई टेक्नोलॉजी और कनेक्टेड फीचर्स इसे आज के समय के हिसाब से और स्मार्ट बनाएंगे. सीट्स और इंटीरियर क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिल सकता है.

इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन के मामले में कंपनी ज्यादा बदलाव नहीं करेगी. इसमें पहले की तरह 2.0 लीटर पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलेंगे. ये इंजन पहले से ही अच्छे परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं. इसके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन मिलेंगे. कुछ वेरिएंट्स में 4X4 सिस्टम भी मिलेगा, जो खराब रास्तों पर ड्राइविंग को आसान बनाता है.

कीमत और लॉन्च डेट

Mahindra Scorpio N 2026 की कीमत में थोड़ा इजाफा हो सकता है. अनुमान है कि इसकी कीमत 14 लाख से 26 लाख रुपये के बीच हो सकती है. लॉन्च की बात करें तो यह SUV अगस्त 2026 तक बाजार में आ सकती है, हालांकि कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक तारीख नहीं बताई है.

यह भी पढ़ेंः भारत में बदला ट्रेंड! CNG कारों की डिमांड हाई, EV की रफ्तार तेज, जानें पेट्रोल-डीजल का हाल

Published at : 10 Apr 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
Mahindra Scorpio N 2026 Scorpio N Facelift 2026 New Scorpio N Features
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