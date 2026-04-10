Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Muse Spark ओपन-सोर्स नहीं, भविष्य में बदलाव संभव.

Meta AI Muse Spark: टेक कंपनी Meta ने हाल ही में अपना नया और सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल Muse Spark पेश किया है. यह कंपनी के AI डिवीजन में बड़े बदलावों के बाद लॉन्च हुआ पहला बड़ा प्रोडक्ट है जिस पर Mark Zuckerberg ने पिछले एक साल में भारी निवेश किया है. पहले इस मॉडल को कंपनी के अंदर Avocado नाम से जाना जाता था लेकिन अब इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है. फिलहाल यह Meta के AI ऐप पर उपलब्ध है और जल्द ही WhatsApp, Instagram जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी आने वाला है.

Muse Spark कितना दमदार है?

परफॉर्मेंस की बात करें तो Muse Spark, Meta के पिछले AI मॉडल्स से काफी आगे निकल चुका है. लिखने और सोचने-समझने की क्षमता में यह काफी बेहतर साबित हुआ है. हालांकि, यह अभी भी Google, OpenAI और Anthropic के टॉप मॉडल्स से थोड़ा पीछे माना जा रहा है. खासकर कोडिंग के मामले में इसमें अभी सुधार की जरूरत है जो आज AI की दुनिया में एक अहम पैमाना बन चुका है.

कौन संभाल रहा है यह प्रोजेक्ट?

Muse Spark Meta के नए AI लीडरशिप के लिए एक बड़ी परीक्षा माना जा रहा है. कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए युवा उद्यमी Alexandr Wang को AI प्रमुख बनाया है. यह बदलाव तब किया गया जब कंपनी का पिछला मॉडल Llama 4 उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. इसके बाद Meta ने कई नए एक्सपर्ट्स को टीम में शामिल किया जिनमें कुछ लोग अन्य बड़ी AI कंपनियों से भी आए हैं.

क्या यह ओपन-सोर्स है?

Meta की एक खास पहचान रही है कि वह अपने AI मॉडल्स को ओपन-सोर्स करता है. लेकिन Muse Spark के साथ कंपनी ने अपनी रणनीति बदली है. इस बार इसका कोड फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है. हालांकि, भविष्य में कुछ हिस्सों को ओपन-सोर्स किया जा सकता है लेकिन इस पर अभी कोई पक्का फैसला नहीं है.

अरबों का निवेश और बड़ा प्लान

AI की दौड़ में आगे रहने के लिए Mark Zuckerberg ने बड़े स्तर पर निवेश किया है. कंपनी आने वाले समय में डेटा सेंटर्स पर सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करने की योजना बना रही है. इस साल भी Meta AI पर भारी खर्च कर रही है जिससे साफ है कि कंपनी अब AI को अपने भविष्य का केंद्र मान चुकी है.

AI की रेस में Meta की स्थिति

फिलहाल AI की दुनिया में OpenAI, Google और Anthropic को लीडर माना जाता है. Muse Spark ने इस अंतर को जरूर कम किया है लेकिन अभी पूरी तरह बराबरी नहीं कर पाया है. फिर भी, यह लॉन्च Meta के इरादों को साफ दिखाता है कि कंपनी AI की टॉप रेस में शामिल होना चाहती है.

Muse Spark vs Claude vs ChatGPT: क्या है फर्क?

Muse Spark को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह टेक्स्ट और इमेज दोनों को समझ सके और Meta के प्लेटफॉर्म्स से जुड़कर काम करे. यह रियल लाइफ इस्तेमाल जैसे शॉपिंग, हेल्थ और कंटेंट डिस्कवरी पर ज्यादा फोकस करता है. वहीं Claude को खास तौर पर कोडिंग, लंबी लिखाई और गहराई से विश्लेषण करने के लिए जाना जाता है. दूसरी ओर ChatGPT एक ऑलराउंडर AI है जो क्रिएटिव काम, कोडिंग, बातचीत और कई तरह के टास्क में इस्तेमाल होता है.

परफॉर्मेंस में कौन आगे?

AI टेस्ट्स के आंकड़ों के अनुसार, Muse Spark ने कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन कुछ मामलों में यह अभी भी अपने प्रतिस्पर्धियों से थोड़ा पीछे है. फिर भी, मल्टी-डिसिप्लिनरी सोच और रिसर्च से जुड़े टास्क में इसने मजबूत प्रदर्शन दिखाया है जो इसके भविष्य को काफी संभावनाओं से भरा बनाता है.

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