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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइन 5 चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो बम की तरह फट जाएगा आपका AC, जान बचा लेंगे ये टिप्स

इन 5 चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो बम की तरह फट जाएगा आपका AC, जान बचा लेंगे ये टिप्स

AC Tips: AC की समय-समय पर सर्विस बेहद जरूरी होती है. अगर लंबे समय तक इसकी सफाई और मेंटेनेंस नहीं होती तो अंदर धूल और गंदगी जमा हो जाती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 10 Apr 2026 01:32 PM (IST)
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  • लगातार चलाने, गलत तापमान, और पुराने एसी से खतरा बढ़ जाता है।

AC Tips: गर्मियों में एयर कंडीशनर (AC) हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन जाता है लेकिन अगर इसकी सही देखभाल न की जाए तो यही मशीन बड़ा खतरा भी बन सकती है. कई बार लापरवाही के कारण AC में ब्लास्ट या आग लगने जैसी घटनाएं सामने आती हैं. ऐसे में कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप भी इस जोखिम से बच सकते हैं.

समय पर सर्विस न कराना

AC की समय-समय पर सर्विस बेहद जरूरी होती है. अगर लंबे समय तक इसकी सफाई और मेंटेनेंस नहीं होती तो अंदर धूल और गंदगी जमा हो जाती है. इससे मशीन पर दबाव बढ़ता है और ओवरहीटिंग का खतरा पैदा हो जाता है. इसी वजह से आगे चलकर बड़ी दुर्घटना हो सकती है.

खराब वायरिंग बन सकती है खतरे की वजह

अक्सर लोग AC लगवाते समय वायरिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देते. सस्ती या कमजोर क्वालिटी की वायरिंग शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकती है. जब बिजली का लोड ज्यादा होता है तो तार गर्म होकर जल सकते हैं जिससे आग या ब्लास्ट का खतरा बढ़ जाता है. इसीलिए हमेशा एसी लगवाते समय वायरिंग का जरूर ध्यान देना चाहिए.

गैस लीकेज

AC में इस्तेमाल होने वाली गैस अगर लीक होने लगे तो यह बेहद खतरनाक हो सकती है. गैस लीकेज से न सिर्फ कूलिंग कम होती है बल्कि यह आग पकड़ने का जोखिम भी बढ़ा देती है. अगर आपको AC से अजीब सी गंध आए या कूलिंग अचानक कम हो जाए तो तुरंत जांच कराएं.

लगातार घंटों तक चलाना भी सही नहीं

कई लोग गर्मी से राहत पाने के लिए AC को बिना रुके घंटों तक चलाते रहते हैं. इससे मशीन पर लगातार दबाव पड़ता है और इसके पार्ट्स गर्म हो सकते हैं. बेहतर है कि बीच-बीच में AC को थोड़ा आराम दें ताकि यह ओवरहीट न हो. इसके अलावा AC खराब होने पर कई लोग पैसे बचाने के लिए लोकल या घटिया क्वालिटी के पार्ट्स लगवा लेते हैं. यह छोटी बचत बाद में बड़ी समस्या बन सकती है. ऐसे पार्ट्स जल्दी खराब होते हैं और मशीन की सुरक्षा पर असर डालते हैं.

पुराने Split AC पर खतरा

ज्यादातर मामलों में पुराने स्प्लिट एसी में ब्लास्ट होते पाया गया है. दरअसल, स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट धूप में तेजी से गर्म होकर ब्लास्ट हो जाता है. इसका कारण है एसी पर ज्यादा लोड और नियमित सर्विस न कराना. साथ ही गर्मी के मौसम में तापमान काफी ज्यादा हो जाता है और इसके बाद बहुत कम टेंपरेचर पर एसी को चलाने से एसी पर ज्यादा लोड पड़ता है जिससे कई साल पुराने हो चुके एसी ब्लास्ट हो जाते हैं. इसके लिए एसी के आउटडोर यूनिट को सीधे धूप में रखने से बचना चाहिए.  

सुरक्षित रहने के लिए क्या करें?

AC को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा ऑथराइज्ड तकनीशियन से सर्विस कराएं, अच्छी क्वालिटी की वायरिंग का इस्तेमाल करें और किसी भी तरह की असामान्य आवाज या गंध को नजरअंदाज न करें. साथ ही, सही तापमान (24-26 डिग्री) पर AC चलाना भी बेहतर रहता है.

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Published at : 10 Apr 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
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