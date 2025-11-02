iPhone Vs Android: नई रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, एक गलती से हो सकता है आपका फोन हैक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







iPhone Vs Android: अगर आपको लगता है कि एक लाख रुपये का iPhone खरीदने के बाद आपका डेटा पूरी तरह सुरक्षित है तो यह सोच गलत हो सकती है. हाल ही में सामने आई एक नई स्टडी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. इस शोध के अनुसार, iPhone यूजर्स को Android यूज़र्स की तुलना में कहीं ज़्यादा स्पैम और फ्रॉड मैसेज मिलते हैं जिससे उनके साइबर हमलों का खतरा बढ़ जाता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, Android यूजर्स पर 58% कम स्पैम मैसेज के हमले होते हैं यानी iPhone यूज़र्स को फिशिंग और फ्रॉड मैसेज का सामना कहीं ज़्यादा करना पड़ता है.

सर्वे में सामने आया हैरान कर देने वाला अंतर

यह स्टडी Google और YouGov द्वारा भारत समेत कई देशों में की गई. इसमें भारत और ब्राज़ील के 5,000 स्मार्टफोन यूज़र्स ने हिस्सा लिया.

रिपोर्ट के अनुसार, कई Android यूज़र्स ने दावा किया कि उन्हें कोई भी स्कैम मैसेज नहीं मिला जबकि iPhone यूज़र्स को औसतन 58% ज़्यादा फ्रॉड और फिशिंग मैसेज प्राप्त हुए. सर्वे में शामिल iPhone मालिकों ने यह भी बताया कि उन्हें फेक लिंक्स और धोखाधड़ी भरे टेक्स्ट मैसेज लगातार मिलते हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड का बड़ा कारण बन रहे हैं.

सुरक्षा सिस्टम में है बड़ा फर्क

अध्ययन में यह भी पाया गया कि यह अंतर दोनों प्लेटफॉर्म्स iOS और Android की सिक्योरिटी और मैसेज फिल्टरिंग तकनीक की वजह से है. डेटा से पता चलता है कि iPhone यूज़र्स को 96% तक ज़्यादा स्कैम मैसेज मिलते हैं जबकि Android यूज़र्स को उतने ही अनुपात में कम स्पैम मैसेज प्राप्त होते हैं.

एक अन्य रिपोर्ट, जो Leviathan Security Group द्वारा की गई थी, ने iPhone 17, Google Pixel 10, Motorola Razr+, और Samsung Galaxy Z Fold 7 जैसे हाई-एंड फोनों की सुरक्षा की तुलना की. नतीजा यह निकला कि Google Pixel 10 Pro इस साल का सबसे सुरक्षित स्मार्टफोन साबित हुआ क्योंकि यह डिफॉल्ट रूप से सबसे बेहतर स्कैम और फ्रॉड प्रोटेक्शन प्रदान करता है.

AI बना Android का सबसे बड़ा हथियार

Google के मुताबिक, AI आधारित धोखाधड़ी दुनियाभर में तेजी से बढ़ रही है और हर साल इससे लगभग 400 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हो रहा है.

इसी खतरे से निपटने के लिए Android ने अपने सिस्टम में AI तकनीक को गहराई से जोड़ा है जो हर महीने 10 अरब से ज्यादा स्पैम कॉल्स और मैसेज को ब्लॉक करता है.

रिपोर्ट के अनुसार, यही वजह है कि Google Pixel 10 सीरीज़ को फिलहाल सबसे सुरक्षित और स्मार्टफोन यूज़र-फ्रेंडली डिवाइस माना जा रहा है.

