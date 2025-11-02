Apple Watch बनेगी जिंदगी बचाने वाली मशीन! टिम कुक बोले, अब AI से मिलेगा साइलेंट किलर का अलर्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Apple Watch: जब दुनिया की ज्यादातर टेक कंपनियां सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को दिखावटी फीचर्स के रूप में पेश कर रही हैं, वहीं Apple इसे एक हेल्थ रेवोल्यूशन में बदलने जा रही है. कंपनी के सीईओ टिम कुक ने घोषणा की है कि अब Apple Watch की मदद से करीब 10 लाख यूज़र्स को हाई ब्लड प्रेशर (Hypertension) जैसी खतरनाक बीमारी के शुरुआती संकेतों के बारे में चेतावनी दी जाएगी.

AI से चलेगा हेल्थ अलर्ट सिस्टम

कंपनी की Q4 2025 अर्निंग कॉल के दौरान टिम कुक ने इस नए फीचर का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि यह हाइपरटेंशन नोटिफिकेशन फीचर Apple Watch के नए मॉडलों Series 9, Series 11, Watch Ultra 2 और Ultra 3 में उपलब्ध कराया जा रहा है.

यह फीचर खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर को “साइलेंट कंडिशन” कहा जाता है. यानी, यह बीमारी बिना किसी स्पष्ट लक्षण के लंबे समय तक शरीर को नुकसान पहुंचाती रहती है.

Apple Watch का नया AI सिस्टम अपने ऑप्टिकल हार्ट सेंसर से डेटा लेकर, मशीन लर्निंग एल्गोरिद्म के ज़रिए ब्लड वेसल्स की रेस्पॉन्सिविटी को मॉनिटर करता है. यह फीचर 30 दिनों तक यूज़र के हार्ट डेटा का विश्लेषण करता है और अगर लगातार उच्च रक्तचाप के संकेत मिलते हैं तो यूज़र को तुरंत अलर्ट भेजता है.

1 मिलियन यूज़र्स को मिलेगी जान बचाने वाली चेतावनी

टिम कुक ने कहा, “हाइपरटेंशन दिल के दौरे और स्ट्रोक का एक प्रमुख कारण है जो दुनिया भर में एक अरब से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है. हमें उम्मीद है कि Apple Watch के ज़रिए हम 10 लाख से ज़्यादा यूज़र्स को इस जानलेवा स्थिति के बारे में समय रहते चेतावनी दे पाएंगे.”

उन्होंने यह भी बताया कि अब AI और मशीन लर्निंग Apple Watch के पूरे हेल्थ सिस्टम की रीढ़ बन चुके हैं. इन्हीं तकनीकों से फॉल डिटेक्शन, क्रैश डिटेक्शन और हार्ट रेट मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं संभव हुई हैं.

बेहतर नींद और बेहतर सेहत के लिए नए फीचर्स

Apple ने अपने नए वॉच सीरीज़ में एक और उपयोगी फीचर Sleep Score जोड़ा है जो यूज़र्स को उनकी नींद की गुणवत्ता समझने और सुधारने में मदद करेगा.

टिम कुक ने यह भी बताया कि Apple Watch समेत Wearables, Home और Accessories सेगमेंट ने इस तिमाही में 9 अरब डॉलर (लगभग 75,000 करोड़ रुपये) की कमाई की है. उन्होंने Apple Watch Ultra 3 की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें अब तक की सबसे बड़ी डिस्प्ले और लंबी बैटरी लाइफ दी गई है जबकि Series 11 में अब तक के सबसे एडवांस हेल्थ फीचर्स शामिल किए गए हैं.

