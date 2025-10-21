हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
iPhone यूजर्स ध्यान दें! बस इन 3 सेटिंग्स को बदलते ही बैटरी चलेगी घंटों ज्यादा

iPhone Tips: अगर आपका iPhone दिन खत्म होने से पहले ही बार-बार चार्ज मांगने लगता है तो इसका मतलब यह नहीं कि बैटरी खराब हो गई है. असली वजह हो सकती है आपके फोन की सेटिंग्स.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 21 Oct 2025 08:48 AM (IST)
iPhone Tips: अगर आपका iPhone दिन खत्म होने से पहले ही बार-बार चार्ज मांगने लगता है तो इसका मतलब यह नहीं कि बैटरी खराब हो गई है. असली वजह हो सकती है आपके फोन की सेटिंग्स. लगातार लो पावर मोड पर फोन चलाने या बार-बार चार्ज करने के बजाय, अगर आप कुछ छोटी सेटिंग्स बदल दें तो बैटरी लाइफ में तुरंत सुधार आ सकता है. सबसे पहले Settings > Battery > Battery Health में जाकर देख लें कि बैटरी हेल्थ 80% से ऊपर है या नहीं. इसके बाद उन तीन सेटिंग्स पर ध्यान दें जो बैकग्राउंड में बैटरी को चुपचाप खत्म कर देती हैं.

लॉक स्क्रीन से हटाएं विजेट्स

लॉक स्क्रीन पर दिखने वाले विजेट्स जैसे मौसम, रिमाइंडर या स्कोर अपडेट्स लगातार बैकग्राउंड में चलते रहते हैं जिससे बैटरी तेजी से खत्म होती है. इन्हें हटाने के लिए लॉक स्क्रीन पर प्रेस करके रखें फिर Customize > Lock Screen > Widget Box में जाकर “—” बटन दबाकर विजेट्स डिलीट करें. आप चाहें तो विजेट्स रहित एक साधारण लॉक स्क्रीन भी चुन सकते हैं. इससे बैटरी पर लोड काफी कम हो जाएगा.

Reduce Motion फीचर करें ऑन

iPhone के इंटरफेस में जो स्मूद एनिमेशन दिखते हैं जैसे ऐप ओपन करना या Siri एक्टिवेट करना वे दिखने में तो शानदार लगते हैं लेकिन बैटरी खा जाते हैं. इसे कम करने के लिए जाएं Settings > Accessibility > Motion और “Reduce Motion” को ऑन करें. इससे एनिमेशन सीमित हो जाएंगे और बैटरी लाइफ बढ़ेगी, बिना फोन की परफॉर्मेंस पर असर डाले.

कीबोर्ड का Haptic Feedback करें बंद

iOS 16 और उसके बाद के वर्जन में टाइप करते समय जो हल्का-सा वाइब्रेशन फील होता है उसे हॉप्टिक फीडबैक कहा जाता है. यह फीचर टाइपिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है, लेकिन बैटरी पर असर डालता है. इसे बंद करने के लिए जाएं Settings > Sounds & Haptics > Keyboard Feedback और Haptic विकल्प को ऑफ कर दें.

इन तीन आसान बदलावों से आप बिना नया iPhone खरीदे या बैटरी बदले उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं. विजेट्स हटाना, एनिमेशन कम करना और कीबोर्ड वाइब्रेशन बंद करना जैसी छोटी सेटिंग्स दिनभर आपकी बैटरी को टिकाए रखेंगी जिससे आप अपने iPhone का पूरा फायदा उठा पाएंगे, बिना चार्जर की चिंता किए.

Published at : 21 Oct 2025 08:37 AM (IST)
