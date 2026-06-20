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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone Air 2 की तैयारी में जुटी ऐप्पल, फीचर्स ऐसे मिलेंगे कि दीवानी हो जाएगी दुनिया

iPhone Air 2 की तैयारी में जुटी ऐप्पल, फीचर्स ऐसे मिलेंगे कि दीवानी हो जाएगी दुनिया

iPhone Air 2: ऐप्पल अपने सबसे पतले मॉडल iPhone Air का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट iPhone Air 2 पर काम कर रही है. इसे अगले साल फरवरी-मार्च में बाजार में उतार दिया जाएगा.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 20 Jun 2026 08:33 AM (IST)
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  • iPhone Air 2 अगले साल फरवरी-मार्च में लॉन्च होगा।

iPhone Air 2: ऐप्पल के अब तक के सबसे पतले आईफोन मॉडल iPhone Air के नेक्सट जनरेशन वेरिएंट पर काम चल रहा है. मौजूदा मॉडल की कम बिक्री के बावजूद ऐप्पल iPhone Air 2 लाने की तैयारी में जुटी हुई है. मौजूदा मॉडल की कमियों पर काम करते हुए ऐप्पल Air 2 को एकदम धाकड़ बनाने में जुटी हुई है. इसमें उन सभी फीचर्स को अपग्रेड किया जा रहा है, जिनके चलते iPhone Air लोगों को पसंद नहीं आया था. आइए जानते हैं कि इस मॉडल में क्या-क्या अपग्रेड्स होंगी और इसे कब बाजार में उतारा जा सकता है.

iPhone Air 2 के प्रोटोटाइप की चल रही टेस्टिंग

ताजा जानकारी के मुताबिक, ऐप्पल इस मॉडल के प्रोटोटाइप की टेस्टिंग कर रही है और इसे V62 कोडनेम दिया गया है. Air 2 को धांसू बनाने के लिए इसके रियर में सिंगल की जगह डुअल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. इसमें नया अल्ट्रावाइड लेंस जोड़ा जाएगा. इसके साथ ही बैटरी लाइफ को भी इंप्रूव किया जाएगा. कैमरा और बैटरी को लेकर ही लोग मौजूदा मॉडल से दूरी बना रहे थे. ऐप्पल के सिग्नेचर कैमरा सेटअप की जगह एयर मॉडल के रियर में सिंगल कैमरा लगा है और इसकी बैटरी लाइफ भी लोगों का भरोसा जीतने में सफल नहीं रही.

डिजाइन में हो सकता है हल्का बदलाव

ऐप्पल इस अल्ट्रा थिन फोन का फॉर्म फैक्टर नहीं बदलेगी. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बैटरी बड़ी करने की बजाय ऐप्पल परफॉर्मेंस को एफिशिएंट बनाने पर ध्यान देगी. नए चिपसेट और दूसरी अपग्रेड के कारण बैटरी ज्यादा समय तक चल पाएगी. वहीं रियर में कैमरा सेटअप के कारण लुक में थोड़ा बदलाव हो सकता है. इन दोनों अपग्रेड्स के कारण ऐप्पल को उम्मीद है कि यह मॉडल लोगों को पसंद आएगा.

कब लॉन्च होगा iPhone Air 2?

ऐप्पल इस साल सितंबर से अपने लॉन्च शेड्यूल में बदलाव कर रही है. अब सितंबर में ही एक सीरीज के सारे मॉडल एक साथ लॉन्च करने की बजाय लगभग छह महीने के अंतराल पर इनकी लॉन्चिंग की जाएगी. इसी रणनीति के तहत इस साल सितंबर में iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और iPhone Ultra को लॉन्च किया जाएगा. 18 सीरीज के बेस मॉडल iPhone 18, किफायती वेरिएंट iPhone 18e को अगले साल फरवरी-मार्च में iPhone Air 2 के साथ बाजार में उतारा जाएगा. इस टाइमलाइन के हिसाब से ग्राहकों को अल्ट्रा थिन आईफोन के नए वेरिएंट के लिए अभी काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 20 Jun 2026 08:33 AM (IST)
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