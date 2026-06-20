iPhone Air 2 की तैयारी में जुटी ऐप्पल, फीचर्स ऐसे मिलेंगे कि दीवानी हो जाएगी दुनिया

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom iPhone Air 2 अगले साल फरवरी-मार्च में लॉन्च होगा।

iPhone Air 2: ऐप्पल के अब तक के सबसे पतले आईफोन मॉडल iPhone Air के नेक्सट जनरेशन वेरिएंट पर काम चल रहा है. मौजूदा मॉडल की कम बिक्री के बावजूद ऐप्पल iPhone Air 2 लाने की तैयारी में जुटी हुई है. मौजूदा मॉडल की कमियों पर काम करते हुए ऐप्पल Air 2 को एकदम धाकड़ बनाने में जुटी हुई है. इसमें उन सभी फीचर्स को अपग्रेड किया जा रहा है, जिनके चलते iPhone Air लोगों को पसंद नहीं आया था. आइए जानते हैं कि इस मॉडल में क्या-क्या अपग्रेड्स होंगी और इसे कब बाजार में उतारा जा सकता है.

iPhone Air 2 के प्रोटोटाइप की चल रही टेस्टिंग

ताजा जानकारी के मुताबिक, ऐप्पल इस मॉडल के प्रोटोटाइप की टेस्टिंग कर रही है और इसे V62 कोडनेम दिया गया है. Air 2 को धांसू बनाने के लिए इसके रियर में सिंगल की जगह डुअल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. इसमें नया अल्ट्रावाइड लेंस जोड़ा जाएगा. इसके साथ ही बैटरी लाइफ को भी इंप्रूव किया जाएगा. कैमरा और बैटरी को लेकर ही लोग मौजूदा मॉडल से दूरी बना रहे थे. ऐप्पल के सिग्नेचर कैमरा सेटअप की जगह एयर मॉडल के रियर में सिंगल कैमरा लगा है और इसकी बैटरी लाइफ भी लोगों का भरोसा जीतने में सफल नहीं रही.

डिजाइन में हो सकता है हल्का बदलाव

ऐप्पल इस अल्ट्रा थिन फोन का फॉर्म फैक्टर नहीं बदलेगी. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बैटरी बड़ी करने की बजाय ऐप्पल परफॉर्मेंस को एफिशिएंट बनाने पर ध्यान देगी. नए चिपसेट और दूसरी अपग्रेड के कारण बैटरी ज्यादा समय तक चल पाएगी. वहीं रियर में कैमरा सेटअप के कारण लुक में थोड़ा बदलाव हो सकता है. इन दोनों अपग्रेड्स के कारण ऐप्पल को उम्मीद है कि यह मॉडल लोगों को पसंद आएगा.

कब लॉन्च होगा iPhone Air 2?

ऐप्पल इस साल सितंबर से अपने लॉन्च शेड्यूल में बदलाव कर रही है. अब सितंबर में ही एक सीरीज के सारे मॉडल एक साथ लॉन्च करने की बजाय लगभग छह महीने के अंतराल पर इनकी लॉन्चिंग की जाएगी. इसी रणनीति के तहत इस साल सितंबर में iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और iPhone Ultra को लॉन्च किया जाएगा. 18 सीरीज के बेस मॉडल iPhone 18, किफायती वेरिएंट iPhone 18e को अगले साल फरवरी-मार्च में iPhone Air 2 के साथ बाजार में उतारा जाएगा. इस टाइमलाइन के हिसाब से ग्राहकों को अल्ट्रा थिन आईफोन के नए वेरिएंट के लिए अभी काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा.

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