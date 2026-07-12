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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअसाइनमेंट से लेकर मेल तक सब लिखेंगे चैटबॉट, आलसी लोगों के लिए कमाल के हैं ये ऑप्शन

असाइनमेंट से लेकर मेल तक सब लिखेंगे चैटबॉट, आलसी लोगों के लिए कमाल के हैं ये ऑप्शन

Best AI Chatbots: घरों से लेकर ऑफिस तक हर जगह एआई चैटबॉट्स यूज होने लगे हैं. अगर आप इनसे दूरी बनाकर बैठे हैं तो आपके पीछे छूट जाने का खतरा बना हुआ है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 12 Jul 2026 10:45 AM (IST)
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  • एआई चैटबॉट छात्रों और पेशेवरों के कार्य सरल बनाते हैं।
  • ChatGPT जटिल विषयों, असाइनमेंट और रिपोर्ट बनाने में मदद करता है।
  • Google Gemini गूगल वर्कस्पेस में एकीकृत, Claude शोध में दक्ष।
  • Microsoft Copilot ऑफिस ऐप्स के साथ कार्य दक्षता बढ़ाता है।

Best AI Chatbots: अब हर जगह एआई का बोलबाला है और अगर आप इसे यूज नहीं कर रहे हैं तो आपके पीछे रह जाने का खतरा है. एआई चैटबॉट्स आ जाने से कई काम आसान हो गए हैं. स्टूडेंट्स से लेकर प्रोफेशनल्स तक, हर कोई इन्हें यूज कर अपने जीवन को आसान बना सकते हैं. कॉलेज के असाइनमेंट बनाने हो या बहाना बनाकर छुट्टी लेने के लिए मेल लिखना हो, ये चैटबॉट चुटकियों में आपका काम कर देंगे. आज हम आपके लिए ऐसे ही चैटबॉट्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें आप डेली लाइफ के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

 ChatGPT

यह दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला एआई चैटबॉट है. खाने के लिए रेसिपी पता करनी हो या किसी मुश्किल टॉपिक को आसान बनाकर समझना हो, यह चैटबॉट आपके सारे काम कर सकता है. अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने असाइनमेंट और रिसर्च में भी इसकी मदद ले सकते हैं. वहीं प्रोफेशनल लोगों के लिए यह प्रजेंटेशन और रिपोर्ट बनाने, बिजनेस आईडिया सजेस्ट करने और लंबे डॉक्यूमेंट को समराइज करने जैसे सारे काम चुटकियों में कर देगा.

Google Gemini

गूगल जेमिनी भी आपके चैटजीपीटी वाले सारे काम कर सकता है, लेकिन अगर आप गूगल वर्कस्पेस को यूज करते हैं तो यह एक बेहतर च्वॉइस है. इसे जीमेल, डॉक्स और ड्राइव जैसे गूगल प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट किया गया है. इसलिए यह उनके नैचुरल एक्सटेंशन के तौर पर काम करते हुए आपके टास्क आसान कर देता है. एआई से इमेज और वीडियो बनाने में भी यह आपकी मदद करेगा.

Anthropic Claude

एंथ्रोपिक का क्लॉड चैटबॉट लगातार सुर्खियों में रहता है. दूसरे चैटबॉट्स की तरह यह भी काफी पावरफुल है. अगर आपको रिसर्च, एडिटिंग और बड़े-बड़े डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करने जैसे काम करने हैं तो यह आपकी काफी मदद कर देगा. रिसर्च समराइज करने, लंबे डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने, डिटेल्ड कंटेट तैयार करने और लिखे हुए टेक्स्ट को बेहतर बनाने में इसका कोई मुकाबला नहीं है. इसलिए यह स्टूडेंट्स के लिए काफी काम का टूल है.

Microsoft Copilot

अगर आपको क्लासिक ऑफिस जैसे PowerPoint, Word और Excel आदि पर ज्यादा काम करना पड़ता है तो Copilot आपके टास्क बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है. बाकी चैटबॉट्स की तरह यह भी ईमेल लिखने, स्प्रेडशीट एनालाइज करने, पीपीटी बनाने जैसे काम चुटकियों में कर सकता है. अगर आपका पूरा दिन ऑफिस का काम करते हुए लैपटॉप पर बीतता है तो यह आपका परफेक्ट एआई कंपैनियन हो सकता है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 12 Jul 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
AI Chatbot Google Gemini ChatGPT TECH NEWS
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