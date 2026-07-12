असाइनमेंट से लेकर मेल तक सब लिखेंगे चैटबॉट, आलसी लोगों के लिए कमाल के हैं ये ऑप्शन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एआई चैटबॉट छात्रों और पेशेवरों के कार्य सरल बनाते हैं।

ChatGPT जटिल विषयों, असाइनमेंट और रिपोर्ट बनाने में मदद करता है।

Google Gemini गूगल वर्कस्पेस में एकीकृत, Claude शोध में दक्ष।

Microsoft Copilot ऑफिस ऐप्स के साथ कार्य दक्षता बढ़ाता है।

Best AI Chatbots: अब हर जगह एआई का बोलबाला है और अगर आप इसे यूज नहीं कर रहे हैं तो आपके पीछे रह जाने का खतरा है. एआई चैटबॉट्स आ जाने से कई काम आसान हो गए हैं. स्टूडेंट्स से लेकर प्रोफेशनल्स तक, हर कोई इन्हें यूज कर अपने जीवन को आसान बना सकते हैं. कॉलेज के असाइनमेंट बनाने हो या बहाना बनाकर छुट्टी लेने के लिए मेल लिखना हो, ये चैटबॉट चुटकियों में आपका काम कर देंगे. आज हम आपके लिए ऐसे ही चैटबॉट्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें आप डेली लाइफ के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

ChatGPT

यह दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला एआई चैटबॉट है. खाने के लिए रेसिपी पता करनी हो या किसी मुश्किल टॉपिक को आसान बनाकर समझना हो, यह चैटबॉट आपके सारे काम कर सकता है. अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने असाइनमेंट और रिसर्च में भी इसकी मदद ले सकते हैं. वहीं प्रोफेशनल लोगों के लिए यह प्रजेंटेशन और रिपोर्ट बनाने, बिजनेस आईडिया सजेस्ट करने और लंबे डॉक्यूमेंट को समराइज करने जैसे सारे काम चुटकियों में कर देगा.

Google Gemini

गूगल जेमिनी भी आपके चैटजीपीटी वाले सारे काम कर सकता है, लेकिन अगर आप गूगल वर्कस्पेस को यूज करते हैं तो यह एक बेहतर च्वॉइस है. इसे जीमेल, डॉक्स और ड्राइव जैसे गूगल प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट किया गया है. इसलिए यह उनके नैचुरल एक्सटेंशन के तौर पर काम करते हुए आपके टास्क आसान कर देता है. एआई से इमेज और वीडियो बनाने में भी यह आपकी मदद करेगा.

Anthropic Claude

एंथ्रोपिक का क्लॉड चैटबॉट लगातार सुर्खियों में रहता है. दूसरे चैटबॉट्स की तरह यह भी काफी पावरफुल है. अगर आपको रिसर्च, एडिटिंग और बड़े-बड़े डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करने जैसे काम करने हैं तो यह आपकी काफी मदद कर देगा. रिसर्च समराइज करने, लंबे डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने, डिटेल्ड कंटेट तैयार करने और लिखे हुए टेक्स्ट को बेहतर बनाने में इसका कोई मुकाबला नहीं है. इसलिए यह स्टूडेंट्स के लिए काफी काम का टूल है.

Microsoft Copilot

अगर आपको क्लासिक ऑफिस जैसे PowerPoint, Word और Excel आदि पर ज्यादा काम करना पड़ता है तो Copilot आपके टास्क बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है. बाकी चैटबॉट्स की तरह यह भी ईमेल लिखने, स्प्रेडशीट एनालाइज करने, पीपीटी बनाने जैसे काम चुटकियों में कर सकता है. अगर आपका पूरा दिन ऑफिस का काम करते हुए लैपटॉप पर बीतता है तो यह आपका परफेक्ट एआई कंपैनियन हो सकता है.

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