स्क्रीनशॉट से आपकी जासूसी कर रही है एआई? प्राइवेसी के लिए आ गया बड़ा खतरा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एआई मॉडल अब स्क्रीनशॉट को कार्रवाई योग्य जानकारी के रूप में देखते हैं।

यह एआई को बिना API पुराने सिस्टम से इंटरैक्ट करने में मदद करेगा।

स्क्रीन पर संवेदनशील जानकारी से प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा हो सकता है।

AI Using Screenshot: फोन की तरह ही आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप में कई स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे. सोशल मीडिया पोस्ट, अपने फेवरेट खाने की रेसिपी, अपनी पसंद के कपड़ों और जूतों के स्क्रीनशॉट लगभग हर किसी के फोन या लैपटॉप में मिल जाते हैं. स्क्रीनशॉट लेते समय ये सबसे जरूरी लगते हैं, लेकिन बाद में हम इन्हें भूल जाते हैं. भले ही आप इन स्क्रीनशॉट को लेकर भूल गए हैं, लेकिन एआई के लिए ये बड़े काम की चीज साबित हो रहे हैं. एआई मॉडल इन्हें सिर्फ इमेज की तरह ट्रीट नहीं कर रहे. वो इन स्क्रीनशॉट को ऐसी इंफोर्मेशन के तौर पर देख रहे हैं, जो सर्च और ऑर्गेनाइज की जा सकती है और जिस पर एक्शन भी लिया जा सकता है.

स्क्रीनशॉट को कैसे यूज कर रहे एआई मॉडल्स?

OpenAI का Computer-Using Agent (CUA) स्क्रीनशॉट को सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने के लिए यूज कर रहा है. इसी तरह एंथ्रोपिक का Computer Use और गूगल का ScreenAI कंप्यूटर स्क्रीन और इंटरफेस को समझ सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट का रिकॉल फीचर हर कुछ समय बाद स्क्रीनशॉट कैप्चर करता है, वहीं वनप्लस और ओप्पो का माइंडस्पेस फीचर स्क्रीनशॉट को सर्चेबल एआई मेमोरी में बदल देता है. ये दिखाता है कि एआई मॉडल अब सिर्फ टेक्स्ट को ही नहीं पढ़ रहे. ये इंसानों की तरह स्क्रीन देखकर कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना भी सीख रहे हैं. मल्टीमॉडल मॉडल अब पूरी स्क्रीन को समझकर इंटरफेस एलिमेंट्स, डेट्स, लोकेशन, प्राइस और मेनू आदि को पहचान सकते हैं.

स्क्रीन पढ़ना क्यों सीख रहे हैं एआई मॉडल?

अभी तक एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए ऐप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) पर निर्भर रहे हैं, लेकिन कई एंटरप्राइज सिस्टम, पुरानी ऐप्स, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर और सरकारी पोर्टल्स पर मॉडर्न API नहीं होती. इस चुनौती से पार पाने के लिए एआई कंपनियां अपने मॉडल्स को स्क्रीन पढ़ना सीखा रही हैं. इसके जरिए मॉडल यह देख सकते हैं कि स्क्रीन पर क्या है और फिर वो उसी आधार पर अपने टास्क पूरे कर सकते हैं.

प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा

एआई मॉडल स्क्रीन को जितना ज्यादा समझ पाएंगे, प्राइवेसी के लिए खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा. दरअसल, स्क्रीन पर काफी सेंसेटिव इंफोर्मेशन होती है. स्क्रीन पर आपका बैंक बैलेंस, मेडिकल रिकॉर्ड, प्राइवेट चैट, ईमेल, ऑफिस के जरूरी डॉक्यूमेंट और पासवर्ड समेत कई चीजें होती हैं. ऐसे में अगर एआई मॉडल को पढ़ लेते हैं तो आपकी सारी जरूरी इंफोर्मेशन उनके पास पहुंच सकती है. एक्सपर्ट्स भी इसे लेकर वॉर्निंग दे रहे हैं.

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