IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटExplainer: इंग्लैंड सीरीज में हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? कप्तान, कोच या पूरी टीम

Explainer: इंग्लैंड सीरीज में हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? कप्तान, कोच या पूरी टीम

Why India Lose T20 Series Against England: इंग्लैंड के खिलाफ मिली 0-4 से हार का सबसे बड़ा दोषी कौन है? BCCI भी शायद यही सवाल हेड कोच गौतम गंभीर से पूछेगी. कप्तान श्रेयस अय्यर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 12 Jul 2026 11:41 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इंग्लैंड दौरा खास था, क्योंकि श्रेयस अय्यर एंड टीम आयरलैंड के खिलाफ 0-2 से सीरीज हारकर आई थी. हर मुकाबले से पहले उम्मीद थी कि आज जीत मिलेगी, लेकिन मेजबान एकतरफा मुकाबले जीत रही थी. ऐसा लगा ही नहीं कि इसी टीम ने कुछ महीनों पहले टी20 वर्ल्ड कप जीता हो. जीतना तो दूर, टीम लड़ती हुई भी नजर नहीं आई. हेड कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर सवाल उठे, लगभग हर मैच में बदलाव किए गए लेकिन सारी प्लानिंग फेल. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस हार का सबसे बड़ा दोषी कौन है? कप्तान, कोच या पूरी टीम? यही जवाब BCCI भी ढूंढ रही है और इसलिए ही रिव्यू मीटिंग होने वाली है.

निशाने पर गौतम गंभीर

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के कार्यकाल में कई ऐसे शर्मनाक रिकॉर्ड बने हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ. उस लिस्ट में ये सीरीज हार भी जुड़ गई. इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि 3 से अधिक मैचों की सीरीज में भारतीय टीम एक भी मैच न जीती हो. आयरलैंड दौरा भी ऐसा ही था, उससे पहले टीम इंडिया आयरलैंड से किसी भी फॉर्मेट में एक भी मैच नहीं हारी थी. एक मैच समझ आता है कि दिन खराब हो सकता है, लेकिन लगातार 6 हार के बाद कोच पर सवाल तो उठेंगे ही.

वैभव सूर्यवंशी के हाइप, उनके डेब्यू को भी हेड कोच गौतम गंभीर सही से संभाल नहीं पाए. सभी दिग्गजों का कहना था कि वैभव को डेब्यू करवाना चाहिए, लेकिन इंग्लैंड में नहीं. उनका डेब्यू आयरलैंड में हो जाना चाहिए था. उनके आने पर बाहर भी किसे किया गया, उस खिलाड़ी को जिसने आपको वर्ल्ड कप जिताया. संजू सैमसन को बाहर करना किसी को भी समझ नहीं आया, हालांकि गंभीर के सामने भी समस्या था कि ईशान किशन नंबर-1 टी20 बल्लेबाज हैं और अभिषेक नंबर-2.

अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर के रूप में स्पिनर खास नहीं कर पाए, शिवम दुबे भी फ्लॉप रहे. सिर्फ टॉप आर्डर नहीं बल्कि पूरी बैटिंग लाइनअप ध्वस्त हो गई. जब पहले बल्लेबाजी कर रहे थे तो रन नहीं बना पा रहे थे, जब पहले गेंदबाजी कर रहे थे तो रनों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे थे. गौतम गंभीर टीम संयोजन सही से नहीं कर पाए, उनसे कड़े फैसलों की उम्मीद थी लेकिन वो अपने उपकप्तान का बचाव करते हुए नजर आए.

यह भी पढ़ें- इग्लैंड से टी20 सीरीज हारने के बाद क्या बोले कप्तान श्रेयस अय्यर? जानें किसे ठहराया जिम्मेदार

कप्तानी के लायक नहीं है श्रेयस अय्यर?

हालांकि इसका जवाब ढूंढना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन सवाल तो उठने लगे हैं. ऐसा नहीं है कि अय्यर को बिल्कुल नई टीम मिली है, अधिकतर प्लेयर्स लंबे समय से खेल रहे हैं. बेशक वो 3 साल से इस फॉर्मेट से दूर थे लेकिन IPL और अन्य स्तर पर क्रिकेट तो खेल ही रहे थे. वह अनुभवी हैं, इसी वजह से कप्तान भी हैं. ऐसा भी नहीं था कि उन्हें सीधा कोई बड़े टूर्नामेंट में उतारा गया हो. 5 मैचों की द्विपक्षीय सीरीज नहीं जीते, ये तो कोई भी समझ सकता है लेकिन एक मैच भी नहीं जीतना तो समझ से परे है. ये कोई पचा भी ले तो आयरलैंड के खिलाफ मिली 2 हार का क्या जवाब दिया जाएगा.

अब श्रेयस अय्यर की अगली चुनौती जिम्बाब्वे के सामने है, जिसे जीतकर भी वह इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे जबकि अगर गलती से हार गए तो क्या होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है. अब BCCI की रिव्यू मीटिंग है, जिसमें हार के कारणों को पूछा जाएगा तो कप्तान क्या जवाब देंगे? ये बड़ा सवाल है. ये कहकर नहीं टाला जा सकता कि कंडीशन अलग थी. क्या आप 10 दिन किसी देश की कंडीशन समझने में लगाओगे?

यह भी पढ़ें- भारत-इंग्लैंड पांचवें टी20 में टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, बटलर-ब्रूक ने रचा इतिहास; 1605 दिन की बादशाहत खत्म

पूरी टीम की गलती

गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर की भूमिका पर तो सवाल है ही साथ में हर खिलाड़ी सवालों के घेरे में है. आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं था, जिसे कहा जाए कि उसने निरंतर प्रदर्शन किया हो. तिलक वर्मा भी सिर्फ आखिरी मैच में चले, उससे पहले संघर्ष करते हुए नजर आए. कप्तान श्रेयस अय्यर थोड़ा लय में थे, लेकिन वो भी मैच नहीं जितवा पा रहे थे.

ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ICC रैंकिंग में टी20 के नंबर-1 और नंबर-2 बल्लेबाज हैं, लेकिन इस सीरीज में उनके प्रदर्शन को देखकर ऐसा नहीं लगा. वैभव सूर्यवंशी का भी बस हाइप रहा, नौबत ये आ गई कि अंतिम मैच में उन्हें ड्राप ही कर दिया गया. अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे से निचले क्रम को मजबूत करने की उम्मीद थी, उन्होंने भी निराश किया. गेंदबाजी भी बेजान नजर आई. 

इस दौरे पर मुख्य गेंदबाज अर्शदीप सिंह 4 मैचों में 4 विकेट ले पाए, 2 मैचों में तो वह एक भी विकेट नहीं ले पाए. प्रिंस यादव ने दूसरे मैच में 3 और तीसरे मैच में 2 विकेट लिए, अंतिम 2 मैचों में वो भी कोई विकेट नहीं ले पाए. आखिरी मैच में तो उन्होंने 60 रन लुटाए.

ICC रैंकिंग में गंवाया पहला स्थान

2022 में टीम इंडिया आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1 टी20 टीम बनी थी. इसके बाद भारत ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीता, 2026 में टी20 वर्ल्ड कप जीता. अधिकतर टी20 द्विपक्षीय सीरीज में जीत दर्ज की, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हारने के बाद अब रैंकिंग में पहला स्थान गंवा दिया. भारत दूसरे स्थान पर आ गई, इंग्लैंड नंबर-1 टीम बन गई.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 12 Jul 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
India Vs England T20 IND Vs ENG T20 Series INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR SHREYAS IYER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Explainer: इंग्लैंड सीरीज में हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? कप्तान, कोच या पूरी टीम
Explainer: इंग्लैंड सीरीज में हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? कप्तान, कोच या पूरी टीम
क्रिकेट
भारत-इंग्लैंड पांचवें टी20 में टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, बटलर-ब्रूक ने रचा इतिहास; 1605 दिन की बादशाहत खत्म
भारत-इंग्लैंड पांचवें टी20 में टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, बटलर-ब्रूक ने रचा इतिहास; 1605 दिन की बादशाहत खत्म
क्रिकेट
0-4 की हार, इंग्लैंड में क्यों फिसड्डी साबित हुई टीम इंडिया; जानें शर्मनाक प्रदर्शन के 5 बड़े कारण
0-4 की हार, इंग्लैंड में क्यों फिसड्डी साबित हुई टीम इंडिया; जानें शर्मनाक प्रदर्शन के 5 बड़े कारण
क्रिकेट
Shreyas Iyer Statement: इग्लैंड से टी20 सीरीज हारने के बाद क्या बोले कप्तान श्रेयस अय्यर? जानें किसे ठहराया जिम्मेदार
इग्लैंड से टी20 सीरीज हारने के बाद क्या बोले कप्तान श्रेयस अय्यर? जानें किसे ठहराया जिम्मेदार
Advertisement

वीडियोज

लाचार पिता के सामने बीच सड़क पर बेटी से छेड़खानी
Sairab: 😯Tinni ने मां पर फिर उठाए सवाल, Nayanika को गलत समझ रही टिनी की एंट्री से बढ़ा ड्रामा। #sbs
Bollywood News: आमिर खान की तीसरी शादी की अफवाहों पर मचा बवाल, भड़का बजरंग दल (11.07.26)
Yash और Kiara Advani की केमिस्ट्री पर उठे सवाल
Sansani | Meerut News: खबरदार...मैं खाकी वाला हूं ! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'उनकी धुनें भविष्य में भी...', PM मोदी ने दिग्गज गायिका एस. जानकी के निधन पर जताया दुख
'उनकी धुनें भविष्य में भी...', PM मोदी ने दिग्गज गायिका एस. जानकी के निधन पर जताया दुख
पंजाब
पंजाब कांग्रेस में नहीं थम रहा घमासान, राजा वडिंग की कुर्सी पर संकट? चन्नी गुट ने बढ़ाया दबाव
पंजाब कांग्रेस में नहीं थम रहा घमासान, राजा वडिंग की कुर्सी पर संकट? चन्नी गुट ने बढ़ाया दबाव
इंडिया
25 साल पहले सऊदी में लिए थे 25 हजार रुपये, गूगल से घर ढूंढकर लौटाए... केरल के इस शख्स ने जीता सबका दिल
25 साल पहले सऊदी में लिए थे 25 हजार रुपये, गूगल से घर ढूंढकर लौटाए... केरल के इस शख्स ने जीता सबका दिल
बॉलीवुड
जिस दिन शुरू हुई थी डेटिंग, उसी दिन आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा ने रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग फोटोज
जिस दिन शुरू हुई थी डेटिंग, उसी दिन आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा ने रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग फोटोज
क्रिकेट
0-4 की हार, इंग्लैंड में क्यों फिसड्डी साबित हुई टीम इंडिया; जानें शर्मनाक प्रदर्शन के 5 बड़े कारण
0-4 की हार, इंग्लैंड में क्यों फिसड्डी साबित हुई टीम इंडिया; जानें शर्मनाक प्रदर्शन के 5 बड़े कारण
विश्व
'भारत के कहने पर PAK नहीं आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति', बोले अब्दुल बासित, PM मोदी की जमकर तारीफ
'भारत के कहने पर PAK नहीं आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति', बोले अब्दुल बासित, PM मोदी की जमकर तारीफ
ट्रेंडिंग
Fake Cream By Tissue Paper: दूध में मलाई की जगह टिश्यू पेपर तो नहीं खा रहे, वायरल वीडियो देखकर घूम जाएगा माथा
दूध में मलाई की जगह टिश्यू पेपर तो नहीं खा रहे, वायरल वीडियो देखकर घूम जाएगा माथा
फूड
Veg Momos Recipe: घर पर बनाएं बाजार जैसे टेस्टी मोमोज, इस सीक्रेट रेसिपी से उंगलियां चाटेंगे घरवाले
घर पर बनाएं बाजार जैसे टेस्टी मोमोज, इस सीक्रेट रेसिपी से उंगलियां चाटेंगे घरवाले
ABP NEWS
तेल कंपनी में आग लगी—आग कैसे लगी?
तेल कंपनी में आग लगी—आग कैसे लगी?
ABP NEWS
इस डरावने मंज़र को देखिए—यह आपकी रूह को कंपा देगा।
इस डरावने मंज़र को देखिए—यह आपकी रूह को कंपा देगा।
ABP NEWS
कार खंभे से टकराई, 4 लोगों की मौत।
कार खंभे से टकराई, 4 लोगों की मौत।
ABP NEWS
आलिया भट्ट फिटनेस लुक में नज़र आईं, वीडियो वायरल हो गया।
आलिया भट्ट फिटनेस लुक में नज़र आईं, वीडियो वायरल हो गया।
ABP NEWS
काजल अग्रवाल अपने बेटे के साथ नज़र आईं, बिना मेकअप वाला लुक वायरल हो गया।
काजल अग्रवाल अपने बेटे के साथ नज़र आईं, बिना मेकअप वाला लुक वायरल हो गया।
Embed widget