INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI का गलत इस्तेमाल पड़ा भारी! ChatGPT की मदद से साइबर हमला करने के आरोप में 15 वर्षीय गिरफ्तार

AI का गलत इस्तेमाल पड़ा भारी! ChatGPT की मदद से साइबर हमला करने के आरोप में 15 वर्षीय गिरफ्तार

ChatGPT: इस युवक ने साइबर हमला चैटजीपीटी की मदद से किया था.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 12 Jul 2026 11:49 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • छात्र ने 30 बार IP बदल सुरक्षा को चकमा दिया।

ChatGPT: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में सबसे ताकतवर टूल बनकर उभर रहा है. लोग अब अपने काम को आसान बनाने के लिए एआई का सहारा ले रहे हैं. इतना ही नहीं, आज सरकारी से लेकर प्राइवेट दफ्तरों तक एआई का इस्तेमाल हो रहा है. इसके साथ ही अब साइबर हमलों में भी एआई का तेजी से इस्तेमाल होने लगा है. इसी कड़ी में बता दें कि जापान में एक 15 साल के छात्र को चैटजीपीटी की मदद से साइबर हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

जापान का है केस

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जापान पुलिस ने एक 15 साल के लड़के को साइबर अटैक के मामले में गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि इसने 4 नवंबर 2025 को Bandai Namco Filmworks के सर्वर पर फर्जी कमांड भेजे थे जिससे कंपनी को काफी नुकसान हुआ था.

ChatGPT का हुआ इस्तेमाल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस युवक ने साइबर हमला चैटजीपीटी की मदद से किया था. हालांकि जांच एजेंसियों का कहना है कि ChatGPT ने खुद हमला नहीं किया बल्कि पहले से मौजूद कोड को बेहतर बनाने और उसे नए फॉर्मेट में बदलने में मदद की थी.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह जापान के शुरुआती मामलों में से एक हो सकता है, जहां किसी साइबर हमले के लिए इस्तेमाल किए गए सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाने में जनरेटिव AI की भूमिका सामने आई है.

जांच में हुआ खुलासा

आपको बता दें कि जांच में सामने आया कि इस साइबर हमले के दौरान बिना परमिशन 46 हजार से ज्यादा यूजर अकाउंट डिलीट कर दिए गए थे. इसके चलते कंपनी को काफी नुकसान हुआ था. बता दें कि इसके बाद कंपनी को अपनी कई सर्विस को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था.

वहीं, दोबारा से सिस्टम को नॉर्मल करने में करीब 1 महीने से भी ज्यादा का समय लगा था. इस दौरान कंपनी ने प्रभावित यूजर्स को रिफंड भी दिया था.

युवक पर पुलिस के आरोप

बता दें कि पुलिस का कहना है कि छात्र ने कंपनी की सेफ्टी सिस्टम को चकमा देने के लिए लगभग 30 बार अपना IP एड्रेस बदला था. कंपनी ने सेफ्टी सिस्टम को लागू किया था उसके बाद भी उसने साइबर हमले करना बंद नहीं किया था. इसीलिए उस पर बिजनेस में गड़बड़ी करने का आरोप है.

यह भी पढ़ें:

मोबाइल यूजर्स की बल्ले-बल्ले! अब बिना डेटा वाले रिचार्ज प्लान्स होंगे सस्ते, जानिए क्या है TRAI का प्लान

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 12 Jul 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
Cyber Attack OpenAI AI TOOL ChatGPT TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
AI का गलत इस्तेमाल पड़ा भारी! ChatGPT की मदद से साइबर हमला करने के आरोप में 15 वर्षीय गिरफ्तार
AI का गलत इस्तेमाल पड़ा भारी! ChatGPT की मदद से साइबर हमला करने के आरोप में 15 वर्षीय गिरफ्तार
टेक्नोलॉजी
असाइनमेंट से लेकर मेल तक सब लिखेंगे चैटबॉट, आलसी लोगों के लिए कमाल के हैं ये ऑप्शन
असाइनमेंट से लेकर मेल तक सब लिखेंगे चैटबॉट, आलसी लोगों के लिए कमाल के हैं ये ऑप्शन
टेक्नोलॉजी
Natural Disaster Mobile Network : प्राकृतिक आपदा में फंस गए तो दूसरे नेटवर्क से भी कर सकेंगे कॉल, आज ही चेंज कर लें सेटिंग
प्राकृतिक आपदा में फंस गए तो दूसरे नेटवर्क से भी कर सकेंगे कॉल, आज ही चेंज कर लें सेटिंग
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro Max खरीदते समय जेब को लगेगा जोर का झटका! इतने बढ़ सकते हैं दाम
iPhone 18 Pro Max खरीदते समय जेब को लगेगा जोर का झटका! इतने बढ़ सकते हैं दाम
Advertisement

वीडियोज

लाचार पिता के सामने बीच सड़क पर बेटी से छेड़खानी
Sairab: 😯Tinni ने मां पर फिर उठाए सवाल, Nayanika को गलत समझ रही टिनी की एंट्री से बढ़ा ड्रामा। #sbs
Bollywood News: आमिर खान की तीसरी शादी की अफवाहों पर मचा बवाल, भड़का बजरंग दल (11.07.26)
Yash और Kiara Advani की केमिस्ट्री पर उठे सवाल
Sansani | Meerut News: खबरदार...मैं खाकी वाला हूं ! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'उनकी धुनें भविष्य में भी...', PM मोदी ने दिग्गज गायिका एस. जानकी के निधन पर जताया दुख
'उनकी धुनें भविष्य में भी...', PM मोदी ने दिग्गज गायिका एस. जानकी के निधन पर जताया दुख
पंजाब
पंजाब कांग्रेस में नहीं थम रहा घमासान, राजा वडिंग की कुर्सी पर संकट? चन्नी गुट ने बढ़ाया दबाव
पंजाब कांग्रेस में नहीं थम रहा घमासान, राजा वडिंग की कुर्सी पर संकट? चन्नी गुट ने बढ़ाया दबाव
इंडिया
25 साल पहले सऊदी में लिए थे 25 हजार रुपये, गूगल से घर ढूंढकर लौटाए... केरल के इस शख्स ने जीता सबका दिल
25 साल पहले सऊदी में लिए थे 25 हजार रुपये, गूगल से घर ढूंढकर लौटाए... केरल के इस शख्स ने जीता सबका दिल
बॉलीवुड
जिस दिन शुरू हुई थी डेटिंग, उसी दिन आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा ने रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग फोटोज
जिस दिन शुरू हुई थी डेटिंग, उसी दिन आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा ने रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग फोटोज
क्रिकेट
0-4 की हार, इंग्लैंड में क्यों फिसड्डी साबित हुई टीम इंडिया; जानें शर्मनाक प्रदर्शन के 5 बड़े कारण
0-4 की हार, इंग्लैंड में क्यों फिसड्डी साबित हुई टीम इंडिया; जानें शर्मनाक प्रदर्शन के 5 बड़े कारण
विश्व
'भारत के कहने पर PAK नहीं आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति', बोले अब्दुल बासित, PM मोदी की जमकर तारीफ
'भारत के कहने पर PAK नहीं आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति', बोले अब्दुल बासित, PM मोदी की जमकर तारीफ
ट्रेंडिंग
Fake Cream By Tissue Paper: दूध में मलाई की जगह टिश्यू पेपर तो नहीं खा रहे, वायरल वीडियो देखकर घूम जाएगा माथा
दूध में मलाई की जगह टिश्यू पेपर तो नहीं खा रहे, वायरल वीडियो देखकर घूम जाएगा माथा
फूड
Veg Momos Recipe: घर पर बनाएं बाजार जैसे टेस्टी मोमोज, इस सीक्रेट रेसिपी से उंगलियां चाटेंगे घरवाले
घर पर बनाएं बाजार जैसे टेस्टी मोमोज, इस सीक्रेट रेसिपी से उंगलियां चाटेंगे घरवाले
ABP NEWS
तेल कंपनी में आग लगी—आग कैसे लगी?
तेल कंपनी में आग लगी—आग कैसे लगी?
ABP NEWS
इस डरावने मंज़र को देखिए—यह आपकी रूह को कंपा देगा।
इस डरावने मंज़र को देखिए—यह आपकी रूह को कंपा देगा।
ABP NEWS
कार खंभे से टकराई, 4 लोगों की मौत।
कार खंभे से टकराई, 4 लोगों की मौत।
ABP NEWS
आलिया भट्ट फिटनेस लुक में नज़र आईं, वीडियो वायरल हो गया।
आलिया भट्ट फिटनेस लुक में नज़र आईं, वीडियो वायरल हो गया।
ABP NEWS
काजल अग्रवाल अपने बेटे के साथ नज़र आईं, बिना मेकअप वाला लुक वायरल हो गया।
काजल अग्रवाल अपने बेटे के साथ नज़र आईं, बिना मेकअप वाला लुक वायरल हो गया।
Embed widget