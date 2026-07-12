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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी', अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने दिया जवाब, होर्मुज पर क्या कहा?

'उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी', अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने दिया जवाब, होर्मुज पर क्या कहा?

Iran US conflict: ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने के फैसले के पीछे अमेरिका पर एमओयू (MOU) की शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 12 Jul 2026 09:40 AM (IST)
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Iran US conflict: पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को अगली सूचना तक बंद करने का ऐलान कर दिया है. इसके तुरंत बाद अमेरिका ने ईरान पर इस सप्ताह का तीसरा सैन्य हमला शुरू कर दिया. अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने होर्मुज से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले एक व्यावसायिक कंटेनर जहाज पर हमला किया, जिसके जवाब में यह कार्रवाई की गई.

ईरान का दावा- जहाज ने नियम तोड़े इसलिए रोका

ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने कहा कि एक जहाज तय समुद्री मार्ग का पालन नहीं कर रहा था और उसने कई चेतावनियों के बावजूद अपना रास्ता नहीं बदला. इसके बाद चेतावनी के तौर पर फायरिंग कर जहाज को रोका गया. इसके साथ ही ईरान ने घोषणा की कि अमेरिकी हस्तक्षेप समाप्त होने तक होर्मुज जलडमरूमध्य से किसी भी जहाज को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ईरान ने यह भी चेतावनी दी कि किसी भी जवाबी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा.

ईरान ने एमओयू का किया जिक्र

हैदराबाद स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर कहा गया कि समझौता (MOU) दोनों पक्षों की पारस्परिक जिम्मेदारी है और एक पक्ष से पालन की उम्मीद तब तक नहीं की जा सकती, जब दूसरा पक्ष अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी न करे. पोस्ट में यह भी कहा गया कि एमओयू के अनुसार ईरान ने 60 दिनों तक बिना किसी शुल्क के फारस की खाड़ी से ओमान सागर तक व्यावसायिक जहाजों के सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था करने पर सहमति जताई थी.

कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक, ईरान के हमले में कंटेनर जहाज का एक नागरिक चालक दल का सदस्य लापता हो गया और जहाज के इंजन रूम में आग लगने से उसे भारी नुकसान पहुंचा. इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा, ईरान ने गलत फैसला लिया, अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी.

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खाड़ी देशों में अलर्ट

ईरान के कई तटीय इलाकों में विस्फोटों की खबरें आई हैं. वहीं संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कतर में मिसाइल और ड्रोन अलर्ट जारी किया गया. होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के तेल और गैस व्यापार का सबसे अहम समुद्री मार्ग माना जाता है. ऐसे में इसके बंद होने और अमेरिका-ईरान के बढ़ते टकराव से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और तेल बाजार पर बड़ा असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है.

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 12 Jul 2026 09:40 AM (IST)
Tags :
USA USA  MOU IRAN Strait Of Hormuz
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