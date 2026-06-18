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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआ गया iPhone 17 Air खरीदने का सबसे सही समय, एक ही झटके में धड़ाम हो गए दाम

आ गया iPhone 17 Air खरीदने का सबसे सही समय, एक ही झटके में धड़ाम हो गए दाम

iPhone Air Price Drop: ऐप्पल के सबसे पतले आईफोन मॉडल iPhone Air पर अब तक की सबसे बड़ी छूट आ गई है. लगभग 90,000 रुपये में आप यह आईफोन अपना बना सकते हैं.

Reported By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 18 Jun 2026 09:51 AM (IST)
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  • ऐप्पल के सबसे पतले iPhone Air पर भारी छूट।
  • ग्राहक इस पर करीब 30,000 रुपये की बचत कर सकते हैं।
  • अमेजन पर यह फोन अब 90,000 रुपये में उपलब्ध है।

iPhone Air Price Drop: ऐप्पल के अब तक के सबसे पतले आईफोन मॉडल iPhone Air पर मोटा डिस्काउंट आ गया है. अगर आप ज्यादा कीमत के कारण इस आईफोन को खरीदने का फैसला टालते आ रहे थे तो अब इस बचत के साथ खरीदने का मौका मिल रहा है. इस आईफोन को पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया गया था और यह ऐप्पल का अब तक का सबसे पतला आईफोन है. स्लिम लुक के साथ इस आईफोन में कई धाकड़ फीचर्स और प्रॉपर आईफोन एक्सपीरियंस मिलता है. आइए नजर डालते हैं कि iPhone Air में क्या-क्या फीचर्स हैं और इस पर कितनी बचत की जा सकती है. 

iPhone Air के स्पेसिफिकेशंस

iPhone Air में 6.5 इंच का LTPO Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है और इसकी मोटाई केवल 5.6mm है. इसमें ऐप्पल का अब तक का सबसे एडवांस A19 Pro चिपसेट लगा हुआ है. यही चिपसेट iPhone 17 Pro मॉडल्स में दिया गया है. कैमरा सेटअप के मामले में यूजर को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. ऐप्पल ने iPhone Air के रियर में 48MP का सिंगल लेंस और सेल्फी के लिए सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा दिया है. यह फोन 3149mAh के बैटरी पैक के साथ लॉन्च हुआ था, जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है.

Amazon पर मिल रहा भारी बचत का मौका

iPhone Air को भारत में 1,19,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी आपको यह कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है. अमेजन पर यह फोन 19 प्रतिशत डिस्काउंट के बाद 96,990 रुपये में लिस्टेड है. करीब 23,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ इस पर लगभग 7,000 रुपये का कैशबैक और बैंक ऑफर भी दिया जा रहा है. सारी छूट को मिलाकर लगभग 30,000 रुपये की बचत की जा सकती है. इस तरह यह फोन आप लगभग 90,000 रुपये में अपने घर ला सकते हैं.

Galaxy S26 Ultra पर भी मिल रही छप्परफाड़ छूट

अगर आप आईफोन न लेकर प्रीमियम एंड्रॉयड फोन खरीदना चाहते हैं तो Galaxy S26 Ultra पर भी भारी छूट मिल रही है. Galaxy S26 Ultra के 12GB+256GB वेरिएंट को भारत में 1,39,999 रुपये में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट पर इस फोन का ब्लैक कलर वेरिएंट सिर्फ 1,17,900 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा 4,000 रुपये का बैंक ऑफर और 4,000 रुपये का ही कैशबैक ऑफर किया जा रहा है. डिस्काउंट और सारे ऑफर मिलाने के बाद इस फोन को 30,000 रुपये की बचत के साथ खरीदा जा सकता है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 18 Jun 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IPhone Air Phone Deal
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