आ गया iPhone 17 Air खरीदने का सबसे सही समय, एक ही झटके में धड़ाम हो गए दाम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऐप्पल के सबसे पतले iPhone Air पर भारी छूट।

ग्राहक इस पर करीब 30,000 रुपये की बचत कर सकते हैं।

अमेजन पर यह फोन अब 90,000 रुपये में उपलब्ध है।

iPhone Air Price Drop: ऐप्पल के अब तक के सबसे पतले आईफोन मॉडल iPhone Air पर मोटा डिस्काउंट आ गया है. अगर आप ज्यादा कीमत के कारण इस आईफोन को खरीदने का फैसला टालते आ रहे थे तो अब इस बचत के साथ खरीदने का मौका मिल रहा है. इस आईफोन को पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया गया था और यह ऐप्पल का अब तक का सबसे पतला आईफोन है. स्लिम लुक के साथ इस आईफोन में कई धाकड़ फीचर्स और प्रॉपर आईफोन एक्सपीरियंस मिलता है. आइए नजर डालते हैं कि iPhone Air में क्या-क्या फीचर्स हैं और इस पर कितनी बचत की जा सकती है.

iPhone Air के स्पेसिफिकेशंस

iPhone Air में 6.5 इंच का LTPO Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है और इसकी मोटाई केवल 5.6mm है. इसमें ऐप्पल का अब तक का सबसे एडवांस A19 Pro चिपसेट लगा हुआ है. यही चिपसेट iPhone 17 Pro मॉडल्स में दिया गया है. कैमरा सेटअप के मामले में यूजर को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. ऐप्पल ने iPhone Air के रियर में 48MP का सिंगल लेंस और सेल्फी के लिए सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा दिया है. यह फोन 3149mAh के बैटरी पैक के साथ लॉन्च हुआ था, जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है.

Amazon पर मिल रहा भारी बचत का मौका

iPhone Air को भारत में 1,19,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी आपको यह कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है. अमेजन पर यह फोन 19 प्रतिशत डिस्काउंट के बाद 96,990 रुपये में लिस्टेड है. करीब 23,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ इस पर लगभग 7,000 रुपये का कैशबैक और बैंक ऑफर भी दिया जा रहा है. सारी छूट को मिलाकर लगभग 30,000 रुपये की बचत की जा सकती है. इस तरह यह फोन आप लगभग 90,000 रुपये में अपने घर ला सकते हैं.

Galaxy S26 Ultra पर भी मिल रही छप्परफाड़ छूट

अगर आप आईफोन न लेकर प्रीमियम एंड्रॉयड फोन खरीदना चाहते हैं तो Galaxy S26 Ultra पर भी भारी छूट मिल रही है. Galaxy S26 Ultra के 12GB+256GB वेरिएंट को भारत में 1,39,999 रुपये में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट पर इस फोन का ब्लैक कलर वेरिएंट सिर्फ 1,17,900 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा 4,000 रुपये का बैंक ऑफर और 4,000 रुपये का ही कैशबैक ऑफर किया जा रहा है. डिस्काउंट और सारे ऑफर मिलाने के बाद इस फोन को 30,000 रुपये की बचत के साथ खरीदा जा सकता है.

ये भी पढ़ें-

क्यों लगती है सोशल मीडिया की लत और कैसे मदद कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे कानून? यहां जानें