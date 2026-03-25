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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीछोटी-मोटी नहीं, इस लेटेस्ट आईफोन पर मिल रही है एकदम धमाकेदार छूट, जल्दी उठाएं डिस्काउंट का फायदा

छोटी-मोटी नहीं, इस लेटेस्ट आईफोन पर मिल रही है एकदम धमाकेदार छूट, जल्दी उठाएं डिस्काउंट का फायदा

iPhone Air Discount Offer: ऐप्पल के सबसे पतले आईफोन पर इस समय धमाकेदार छूट आ गई है. अमेजन पर यह 25,000 रुपये से ज्यादा के फ्लैट डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 25 Mar 2026 12:50 PM (IST)
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iPhone Air Discount Offer: पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुए iPhone Air पर इस समय धमाकेदार छूट मिल रही है. यह ऐप्पल का अब तक का सबसे पतला आईफोन है. इस समय इस आईफोन पर लगभग 30,000 रुपये की छूट ऑफर की जा रही है और इसे एक लाख रुपये से भी कम में खरीदने का मौका मिल रहा है. अगर आप इसकी महंगी कीमत के सस्ता होने का इंतजार कर रहे थे तो वह मौका आ गया है. आइए जानते हैं कि इस आईफोन की क्या खासियत है और इसके कितने में खरीदा जा सकता है.

iPhone Air के स्पेसिफिकेशंस

iPhone Air की मोटाई केवल 5.6mm है. इसमें 6.5 इंच का LTPO Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. इसमें iPhone 17 Pro मॉडल्स वाला A19 Pro चिपसेट दिया गया है. इसके रियर में 48MP का सिंगल लेंस और सेल्फी के लिए सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा है. इसमें 3149mAh का बैटरी पैक लगा है. हालांकि, इस आईफोन की डिमांड iPhone 17 Series के बाकी मॉडल्स की तुलना में काफी कम है. 

अमेजन पर मिल रही है धांसू डील

iPhone Air के 256GB वेरिएंट को 1,19,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी यह अमेजन पर शानदार छूट के साथ लिस्टेड है. अमेजन पर यह आईफोन 93,499 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा इस पर 4,000 रुपये का बैंक ऑफर और करीब 2800 रुपये का कैशबैक ऑफर मिल रहा है. इस तरह देखा जाए तो आईफोन पर 30,000 रुपये से ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है. 

Samsung Galaxy A35 पर भी छूट 

iPhone Air की तरह Samsung Galaxy A35 पर भी शानदार छूट आ गई है. इसकी ऑरिजनल कीमत 32,999 है, लेकिन अभी यह 13,000 रुपये से ज्यादा छूट के साथ अवेलेबल है. फ्लिपकार्ट पर अभी यह फोन 13,000 रुपये से डिस्काउंट के बाद 19,999 रुपये में लिस्टेड है.

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Published at : 25 Mar 2026 12:50 PM (IST)
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