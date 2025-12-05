हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone Air नहीं आ रहा लोगों को पसंद, पहले बिक्री कम हुई, अब रीसेल वैल्यू भी हो गई धड़ाम

iPhone Air नहीं आ रहा लोगों को पसंद, पहले बिक्री कम हुई, अब रीसेल वैल्यू भी हो गई धड़ाम

आईफोन एयर ऐप्पल की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है. कमजोर बिक्री के कारण इसका प्रोडक्शन रोका गया और अब सेकंड हैंड मार्केट में भी इसकी डिमांड कम है, जिससे इसकी रीसेल वैल्यू भी घट गई है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 05 Dec 2025 11:11 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऐप्पल की लेटेस्ट आईफोन 17 सीरीज सुपरहिट रही है और कंपनी की सेल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. हालांकि, इस लाइनअप के आईफोन एयर मॉडल का प्रदर्शन कंपनी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा. इसके कमजोर बिक्री के कारण पहले इसका प्रोडक्शन बंद किया गया. अब एक ताजा रिपोर्ट में सामने आया है कि आईफोन एयर की रीसेल वैल्यू तेजी से गिरी है. आईफोन 17 सीरीज के बाकी किसी भी मॉडल की तुलना में सेकंड हैंड मार्केट में इसकी कीमत काफी कम हो गई है. 

कितनी कम हो गई रीसेल वैल्यू?

SellCell ने करीब 40 ट्रेड-इन कंपनियों के डेटा को एनालाइज कर पाया है कि लॉन्चिंग के लगभग 10 हफ्तों बाद ही आईफोन एयर की रीसेल वैल्यू करीब 50 प्रतिशत गिर गई है. यानी इस फोन को असली कीमत से आधे दामों में ही खरीदा जा रहा है. इसके मुकाबले 17 लाइनअप के दूसरे मॉडल की कीमत बेहतर है. स्टैंडर्ड आईफोन 17 की कीमत में लगभग 35 प्रतिशत की गिरावट देखी जा रही है, जबकि आईफोन एयर के 1TB मॉडल को लगभग 48 प्रतिशत की कम कीमत के साथ ट्रेड-इन किया जा रहा है. इस तरह यह ऐप्पल के सबसे खराब बिक्री प्रदर्शन वाले आईफोन 14 प्लस और आईफोन 13 मिनी की कैटेगरी में शामिल हो गया है.

प्रो मॉडल्स की डिमांड मजबूत

आईफोन एयर से उलट 17 प्रो मॉडल्स की भारी डिमांड बनी हुई है और इनकी रीसेल वैल्यू भी ज्यादा नहीं टूटी है. एनालिसिस में सामने आया है कि आईफोन 17 प्रो मैक्स के 256GB मॉडल की कीमत केवल 26 प्रतिशत कम हुई है. वहीं बाकी सारी कॉन्फिगरेशन वाले मॉडल की रीसेल वैल्यू अधिकतम 40 प्रतिशत तक कम हुई है. इससे पता चलता है कि सेकंड हैंड मार्केट में इन मॉडल्स की भारी डिमांड है. आंकड़ों से पता चल रहा है कि सेकंड हैंड मार्केट में लोग स्टैंडर्ड और प्रो मॉडल्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जबकि आईफोन एयर के ग्राहक कम हैं.

ये भी पढे़ं-

जेमिनी बना इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाला एआई टूल, ग्रोक और डीपसीक से भी पीछे रहा चैटजीपीटी

Published at : 05 Dec 2025 11:11 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IPhone Air
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन न स्मार्टफोन चलाते हैं और न इंटरनेट, दूरी क्यों? रूस के राष्ट्रपति ने खुद की किया खुलासा
पुतिन न स्मार्टफोन चलाते हैं और न इंटरनेट, दूरी क्यों? रूस के राष्ट्रपति ने खुद की किया खुलासा
महाराष्ट्र
राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं? शिवसेना सांसद बोले- 'किससे मिलना है किससे नहीं यह...'
राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं? शिवसेना सांसद बोले- 'किससे मिलना है और...'
विश्व
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement

वीडियोज

सुंदर बच्चियों की 'सीरियल किलर' LADY ! | Sansani | Crime News
India में दिख गया मोदी-पुतिन के 'दोस्ती का दम'...छा गई कार वाली 'केमेस्ट्री'
व्यापार से वॉर तक ये दोस्ती कितनी दमदार ?, देखिए सबसे सटीक विश्लेषण । Punit India Visit
Bharat ki Baat: भारत में दिखा 'दोस्ती का दम', पुतिन का जबरदस्त वेलकम! | Putin India Visit
पुतिन दौरे पर राहुल का 'डिप्लोमेसी बम'...दावे में कितना दम? । Sandeep Chaudhary । Putin India Visit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन न स्मार्टफोन चलाते हैं और न इंटरनेट, दूरी क्यों? रूस के राष्ट्रपति ने खुद की किया खुलासा
पुतिन न स्मार्टफोन चलाते हैं और न इंटरनेट, दूरी क्यों? रूस के राष्ट्रपति ने खुद की किया खुलासा
महाराष्ट्र
राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं? शिवसेना सांसद बोले- 'किससे मिलना है किससे नहीं यह...'
राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं? शिवसेना सांसद बोले- 'किससे मिलना है और...'
विश्व
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
क्रिकेट
मिचेल स्टॉर्क ने हरभजन सिंह को भी पीछे छोड़ा, बनाया ये खास रिकॉर्ड
मिचेल स्टॉर्क ने हरभजन सिंह को भी पीछे छोड़ा, बनाया ये खास रिकॉर्ड
तमिल सिनेमा
नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' की रिलीज टली, शो से कुछ घंटे पहले प्रीमियर भी हुआ कैंसिल, मेकर्स ने जारी किया बयान
नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' की रिलीज टली, शो से कुछ घंटे पहले प्रीमियर भी कैंसिल
ट्रैवल
चोपता से केदारकांठा तक, पहली बार ट्रैक करने वालों के लिए उत्तराखंड के सबसे आसान विंटर ट्रैक
चोपता से केदारकांठा तक, पहली बार ट्रैक करने वालों के लिए उत्तराखंड के सबसे आसान विंटर ट्रैक
नौकरी
भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में निकली इन पदों पर भर्ती, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई; इतनी देनी होगी फीस
भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में निकली इन पदों पर भर्ती, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई; इतनी देनी होगी फीस
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget