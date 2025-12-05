iPhone Air नहीं आ रहा लोगों को पसंद, पहले बिक्री कम हुई, अब रीसेल वैल्यू भी हो गई धड़ाम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल की लेटेस्ट आईफोन 17 सीरीज सुपरहिट रही है और कंपनी की सेल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. हालांकि, इस लाइनअप के आईफोन एयर मॉडल का प्रदर्शन कंपनी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा. इसके कमजोर बिक्री के कारण पहले इसका प्रोडक्शन बंद किया गया. अब एक ताजा रिपोर्ट में सामने आया है कि आईफोन एयर की रीसेल वैल्यू तेजी से गिरी है. आईफोन 17 सीरीज के बाकी किसी भी मॉडल की तुलना में सेकंड हैंड मार्केट में इसकी कीमत काफी कम हो गई है.

कितनी कम हो गई रीसेल वैल्यू?

SellCell ने करीब 40 ट्रेड-इन कंपनियों के डेटा को एनालाइज कर पाया है कि लॉन्चिंग के लगभग 10 हफ्तों बाद ही आईफोन एयर की रीसेल वैल्यू करीब 50 प्रतिशत गिर गई है. यानी इस फोन को असली कीमत से आधे दामों में ही खरीदा जा रहा है. इसके मुकाबले 17 लाइनअप के दूसरे मॉडल की कीमत बेहतर है. स्टैंडर्ड आईफोन 17 की कीमत में लगभग 35 प्रतिशत की गिरावट देखी जा रही है, जबकि आईफोन एयर के 1TB मॉडल को लगभग 48 प्रतिशत की कम कीमत के साथ ट्रेड-इन किया जा रहा है. इस तरह यह ऐप्पल के सबसे खराब बिक्री प्रदर्शन वाले आईफोन 14 प्लस और आईफोन 13 मिनी की कैटेगरी में शामिल हो गया है.

प्रो मॉडल्स की डिमांड मजबूत

आईफोन एयर से उलट 17 प्रो मॉडल्स की भारी डिमांड बनी हुई है और इनकी रीसेल वैल्यू भी ज्यादा नहीं टूटी है. एनालिसिस में सामने आया है कि आईफोन 17 प्रो मैक्स के 256GB मॉडल की कीमत केवल 26 प्रतिशत कम हुई है. वहीं बाकी सारी कॉन्फिगरेशन वाले मॉडल की रीसेल वैल्यू अधिकतम 40 प्रतिशत तक कम हुई है. इससे पता चलता है कि सेकंड हैंड मार्केट में इन मॉडल्स की भारी डिमांड है. आंकड़ों से पता चल रहा है कि सेकंड हैंड मार्केट में लोग स्टैंडर्ड और प्रो मॉडल्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जबकि आईफोन एयर के ग्राहक कम हैं.

