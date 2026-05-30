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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'PM मोदी ने NEET पेपर लीक की भी निगरानी की', राहुल गांधी के तंज पर भड़की BJP, कहा- 'हर मुद्दे पर बेमतलब...'

'PM मोदी ने NEET पेपर लीक की भी निगरानी की', राहुल गांधी के तंज पर भड़की BJP, कहा- 'हर मुद्दे पर बेमतलब...'

Rahul Gandhi Slams PM Modi: सुप्रीम कोर्ट में दिए गए इस बयान के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तंज कसते हुए लिखा, 'PM मोदी ने NEET पेपर लीक की भी व्यक्तिगत रूप से निगरानी की थी.'

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 30 May 2026 01:38 PM (IST)
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NEET-UG पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वह NEET मामले की जांच की निगरानी कर रहे हैं, तो उन्होंने पेपर लीक की भी 'व्यक्तिगत निगरानी' की होगी. राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे गैर-जिम्मेदाराना तथा सनसनीखेज राजनीति बताया.

सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया?
शुक्रवार को NEET-UG पेपर लीक मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर व्यक्तिगत रूप से नजर रख रहे हैं. यह टिप्पणी उस समय आई जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जांच की प्रक्रिया और निष्कर्ष तक पहुंचने के तरीके को लेकर हलफनामा दाखिल करने को कहा. जवाब में तुषार मेहता ने कहा, 'माननीय प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहे हैं.'

राहुल गांधी ने कैसे साधा निशाना?
सुप्रीम कोर्ट में दिए गए इस बयान के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तंज कसते हुए लिखा, 'PM मोदी ने NEET पेपर लीक की भी व्यक्तिगत रूप से निगरानी की थी.' राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से NEET पेपर लीक विवाद को लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं. इसके अलावा वह CBSE के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम को लेकर उठे विवाद पर भी सवाल उठा चुके हैं. कांग्रेस नेता लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं.

NEET पेपर लीक मामला क्या है?
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 3 मई को मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए NEET-UG परीक्षा आयोजित कराई थी. बाद में पेपर लीक के आरोप सामने आने पर 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई. इस मामले की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है.

बीजेपी ने दिया तीखा जवाब
राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी ने उन पर जमकर हमला बोला. पार्टी का कहना है कि विपक्ष के नेता ने जिम्मेदारी दिखाने के बजाय सनसनी फैलाने का रास्ता चुना है.बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं और छात्रों के गंभीर मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं.

गजेंद्र सिंह शेखावत बोले- ऐसे बयान गैर-जिम्मेदाराना
केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी के बयान को 'बेतुका' करार दिया. उन्होंने X पर लिखा, 'राहुल गांधी के ऐसे बयान दिखाते हैं कि वह देश के युवाओं से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को कितनी अपरिपक्वता और गैर-जिम्मेदारी से देखते हैं.' शेखावत ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष से उम्मीद की जाती है कि वह तथ्यों पर आधारित बात करें, न कि सिर्फ राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए सनसनीखेज आरोप लगाएं. उन्होंने आगे कहा, 'ऐसे बयान लोकतंत्र को मजबूत नहीं करते, बल्कि जनता का भरोसा कमजोर करते हैं और लाखों छात्रों व उनके परिवारों की वास्तविक चिंताओं को हल्का बनाकर पेश करते हैं.'

अमित मालवीय ने कहा- इसलिए गंभीरता से नहीं लिया जाता
बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'यह कहना कि प्रधानमंत्री मोदी ने NEET पेपर लीक की व्यक्तिगत निगरानी की, पूरी तरह बेतुका, चौंकाने वाला और तर्क से परे है.' मालवीय ने आगे कहा कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर राहुल गांधी को गंभीरता से न लिए जाने की यही वजह है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बार-बार यह दिखाते हैं कि गंभीर मामलों को संभालने के लिए जरूरी परिपक्वता और गंभीरता उनमें नहीं है. उन्होंने कहा, 'छात्रों के साथ खड़े होने और रचनात्मक सुझाव देने के बजाय राहुल गांधी ने एक बार फिर जिम्मेदारी की जगह सनसनी फैलाने का रास्ता चुना है.'

सुधांशु त्रिवेदी ने भी कसा तंज
बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी राहुल गांधी पर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी की समस्या यह है कि पहले वह 'इश्यू' को समझ नहीं पाते थे और अब 'इश्यू' शब्द पढ़ भी नहीं पा रहे हैं.' त्रिवेदी ने X पर लिखा, 'राहुल गांधी सिर्फ 'पेपर लीक' पढ़ते हैं, 'इश्यू' शब्द नहीं पढ़ते. इससे साफ है कि वे बिना पूरी बात समझे बयान दे रहे हैं.'

विवाद क्यों बढ़ा?
दरअसल, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी NEET से जुड़े मुद्दे और जांच की प्रगति पर नजर रख रहे हैं. राहुल गांधी ने इसी टिप्पणी को आधार बनाकर तंज किया कि अगर प्रधानमंत्री जांच की निगरानी कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने पेपर लीक की भी निगरानी की थी? राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी ने इसे राजनीतिक आरोप बताते हुए कड़ा विरोध किया और कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बेवजह सनसनी फैलाना उचित नहीं है.

फिलहाल क्या स्थिति है?
NEET-UG पेपर लीक मामले की जांच CBI कर रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के दायरे में है. वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है. कांग्रेस सरकार से जवाबदेही की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि विपक्ष छात्रों की चिंता से ज्यादा राजनीति करने में लगा है.

Published at : 30 May 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Amit Malviya BJP Pm Modi Rahul Gandhi Neet Paper Leak
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