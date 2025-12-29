iPhone 17 Pro पर आ गई अब तक की सबसे बड़ी छूट, यहां मिल रहा है धांसू डिस्काउंट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







नए साल के मौके पर ऐप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदने का मन बना रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. विजय सेल्स पर ऐप्पल डेज सेल की शुरुआत हो चुकी है. इसमें आईफोन 17 प्रो मॉडल्स से लेकर कंपनी के दूसरे डिवाइसेस पर भारी छूट मिल रही है. अगर आप आईफोन 17 प्रो खरीदना चाहते हैं तो यह अभी तक की सबसे बड़ी छूट के साथ उपलब्ध है. आइए जानते हैं कि आईफोन 17 प्रो में क्या-क्या फीचर्स हैं और इस पर क्या ऑफर मिल रहा है.

आईफोन 17 प्रो के स्पेसिफिकेशंस

ऐप्पल ने इस साल आईफोन 17 प्रो को दमदार फीचर के साथ अपग्रेड किया है. इसमें 6.3 इंच का OLED Super Retina XDR डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसमें ऐप्पल की दमदार A19 Pro चिप दी गई है, जो मल्टीटास्किंग से लेकर ऐप्पल इंटेलीजेंस के फीचर्स को आसानी से हैंडल कर लेती है. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके रियर में 48MP प्राइमरी लेंस के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप और फ्रंट में सेल्फी और वीडियो के लिए 18MP का सेंटर स्टेज लेंस मिलता है.

विजय सेल्स पर धमाकेदार छूट

सितंबर में इसी साल सितंबर में आईफोन 17 प्रो को 1,34,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. अब यह आईफोन केवल 1,25,490 में लिस्टेड है. यानी 9,000 रुपये से अधिक का फ्लैट डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है. इसके अलावा सेलेक्टेड क्रेडिट कार्ड्स पर 4,000-5,000 रुपये तक का एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. इस तरह देखा जाए तो आप इस आईफोन पर 14,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं.

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G पर भी भारी छूट

Galaxy S24 Ultra 5G पर भी इस समय शानदार छूट चल रही है. भारत में यह फोन 1,29,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था, लेकिन फ्लिपकार्ट पर इस समय इसका टाइटैनियम ब्लैक वेरिएंट 78,999 रुपये में लिस्टेड है. इस प्रीमियम फोन को इतनी सस्ती कीमत पर पाने का मौका चूकना नहीं चाहिए.

