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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro सबसे सस्ता कहां मिलेगा? भारत से अमेरिका तक देखें कीमत

iPhone 18 Pro सबसे सस्ता कहां मिलेगा? भारत से अमेरिका तक देखें कीमत

Apple के नए Pro मॉडल्स की कीमत अलग-अलग मार्केट में काफी अलग है. भारत में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपए है, जबकि अमेरिका, UAE, और जापान जैसे बाजारों में यह काफी कम कीमत में मिल रहा है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 12 Sep 2026 08:56 AM (IST)
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  • जापान, सऊदी अरब, यूएई में भी भारत से सस्ता उपलब्ध.

Apple के नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max बाजार में आते ही अपनी कीमत को लेकर चर्चा में हैं. कंपनी ने इस बार दोनों Pro मॉडल्स को 256GB स्टोरेज से शुरू किया है, लेकिन अलग-अलग देशों में इनकी कीमत में काफी अंतर देखने को मिल रहा है. यही वजह है कि iPhone 18 Pro खरीदने वालों के लिए यह जानना दिलचस्प है कि भारत के मुकाबले दूसरे देशों में यही फोन कितने सस्ते या महंगे मिलते हैं. खासकर अमेरिका, जापान, UAE, सऊदी अरब और सिंगापुर जैसे बाजारों में कीमतों का अंतर काफी बड़ा है. भारत में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपए है. ऐसे में आइए जानते हैं कि iPhone 18 pro सबसे सस्ता कहां मिलेगा. 

iPhone 18 pro सबसे सस्ता कहां मिलेगा?

मेन मार्केट्स में iPhone 18 Pro की सबसे कम कीमत अमेरिका में है. 256GB मॉडल की कीमत $1,199 यानी करीब 1.23 लाख रुपए है. भारत में इसी मॉडल की कीमत 1,64,900 रुपए है. इस हिसाब से दोनों बाजारों के बीच करीब 40 हजार रुपए से ज्यादा का अंतर दिखाई देता है, हालांकि अमेरिका में राज्य के हिसाब से Sales Tax अलग हो सकता है, इसलिए अंतिम कीमत जगह के अनुसार बदल सकती है. 

भारत से लेकर अमेरिका तक देखें कीमत

1. भारत में iPhone 18 Pro का 256GB मॉडल 1,64,900 रुपए  से शुरू होता है, जबकि iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपए है. 512GB iPhone 18 Pro की कीमत 1,89,900 रुपए  और Pro Max की 2,04,900 रुपए  है. 1TB मॉडल के लिए Pro की कीमत 2,39,900 रुपए  और Pro Max की 2,54,900 रुपए है. वहीं 2TB iPhone 18 Pro की कीमत 3,14,900 रुपए  और Pro Max की 3,29,900 रुपए है. 

2. अमेरिका में iPhone 18 Pro 256GB मॉडल की कीमत करीब 1.23 लाख रुपए है.  जापान में iPhone 18 Pro की कीमत करीब 1.24 लाख रुपए है. वहीं सऊदी अरब में इसकी कीमत लगभग 1.26 लाख रुपए और UAE में करीब 1.27 लाख रुपए है. इन सभी बाजारों में 256GB मॉडल भारत की कीमत से सस्ता है. 

3. सिंगापुर में iPhone 18 Pro की कीमत करीब 1.31 लाख रुपए है. यहां भी भारतीय कीमत के मुकाबले करीब 33 हजार रुपए का अंतर है. ऐसे में अमेरिका के बाद जापान, सऊदी अरब और UAE जैसे बाजार भी कम कीमत वाले ऑप्शनों में शामिल हैं. 

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iPhone 18 Pro Max की कीमत में भी बड़ा अंतर

iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत भारत में 1,79,900 रुपए  है. अमेरिका में इसका 256GB मॉडल करीब 1.34 लाख रुपए में पड़ता है. सऊदी अरब में इसकी कीमत लगभग 1.35 लाख रुपए, UAE में 1.37 लाख रुपए और सिंगापुर में करीब 1.45 लाख रुपए  है. कनाडा में यह लगभग 1.48 लाख रुपए से शुरू होता है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 12 Sep 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS Iphone 18 Pro
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