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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीलैपटॉप और फोन दोनों होंगे चार्ज, 100W चार्जिंग वाला पावर बैंक लॉन्च

लैपटॉप और फोन दोनों होंगे चार्ज, 100W चार्जिंग वाला पावर बैंक लॉन्च

भारतीय ब्रांड Stuffcool ने Giga Pro Max पावर बैंक लॉन्च किया है, जिसमें 20,000mAh की बैटरी और 100W तक की चार्जिंग क्षमता मिलती है. जानें इसके फीचर्स और कीमत से जुड़ी पूरी जानकारी

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 26 Oct 2026 05:28 PM (IST)
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  • Stuffcool ने 20,000mAh क्षमता वाला Giga Pro Max पावर बैंक लॉन्च किया.
  • यह पावर बैंक 100W चार्जिंग और इन-बिल्ट USB-C केबल सुविधा देता है.
  • इसमें डिजिटल डिस्प्ले, पास-थ्रू चार्जिंग और तीन डिवाइस चार्ज करने की क्षमता है.
  • Giga Pro Max की कीमत ₹5,499 है, यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.

आजकल एक ही बैग में लैपटॉप, स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर चलना आम बात हो गई है, लेकिन जब इन सभी डिवाइस की बैटरी एक साथ खत्म होने लगे, तो उन्हें चार्ज करने के लिए अलग-अलग केबल और चार्जर संभालना परेशानी बन सकता है. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारतीय एक्सेसरीज ब्रांड Stuffcool ने अपना नया पावर बैंक Giga Pro Max पेश किया है.

इसमें 20,000mAh की बैटरी के साथ 100W तक की चार्जिंग क्षमता दी गई है. इसकी खास बात है कि इसमें USB-C केबल पहले से जुड़ी हुई है, जिसे जरूरत पड़ने पर बाहर निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं और काम होने पर वापस पावर बैंक में रख सकते हैं. 

Stuffcool Giga Pro Max के खास फीचर्स क्या हैं

Stuffcool Giga Pro Max में 20,000mAh की बैटरी दी गई है, जिसकी रेटिंग 77Wh है. यह पावर बैंक PPS चार्जिंग और Samsung Super Fast Charging 2.0 को भी सपोर्ट करता है. इसकी सबसे खास बात इसका बिल्ट-इन रिट्रैक्टेबल USB-C केबल है. डिवाइस को चार्ज करने के लिए अलग से केबल साथ रखने की जरूरत नहीं होगी. जरूरत पड़ने पर इस केबल को बाहर निकालकर इस्तेमाल किया जा सकता है और चार्जिंग पूरी होने के बाद इसे वापस पावर बैंक के अंदर रखा जा सकता है. कंपनी के मुताबिक, इस केबल में E-marker चिप दी गई है.

Stuffcool Giga Pro Max की कीमत और उपलब्धता

Stuffcool Giga Pro Max को भारत में 5,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और Amazon India से खरीदा जा सकता है, हालांकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कीमत और ऑफर बदल सकते हैं.

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चार्जिंग के दौरान दिखेगा बैटरी लेवल

इसमें डिजिटल डिस्प्ले भी दिया गया है, जो पावर बैंक में बची हुई बैटरी का प्रतिशत दिखाता है. इससे यूजर को अंदाजा लगाने की जगह पता चल सकता है कि डिवाइस में कितनी चार्जिंग बाकी है. इसके अलावा इसमें पास-थ्रू चार्जिंग का फीचर मिलता है. इसकी मदद से पावर बैंक को खुद चार्ज करते समय उससे जुड़े दूसरे डिवाइस भी चार्ज किए जा सकते हैं. 

एक साथ चार्ज कर सकेंगे कई डिवाइस

इस पावर बैंक में कुल 100W तक का आउटपुट मिलता है. इसमें बिल्ट-इन USB-C केबल से 65W तक और अलग USB-C पोर्ट से 35W तक की पावर मिल सकती है.  जिससे यूजर एक तरफ लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ स्मार्टफोन या किसी अन्य डिवाइस को भी चार्ज किया जा सकता है. इसमें USB-A पोर्ट भी दिया गया है. यूजर बिल्ट-इन केबल से 65W और USB-A पोर्ट से 18W आउटपुट के साथ डिवाइस चार्ज कर सकते हैं. पावर बैंक में मौजूद USB-C केबल, USB-C पोर्ट और USB-A पोर्ट की मदद से एक साथ तीन डिवाइस कनेक्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 26 Oct 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Stuffcool Giga Pro Max
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