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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'

बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को बरी कर दिया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 26 Oct 2026 02:48 PM (IST)
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राहुल गांधी को अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को बरी कर दिया. फैसले के बाद राहुल गांधी के वकील काशी शुक्ला ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी ने किसी को बदनाम करने की नीयत से बयान नहीं दिया था. उन्होंने दावा किया कि मामले में याचिकाकर्ता खुद पीड़ित या प्रभावित व्यक्ति नहीं थे और राहुल गांधी के बयान को भी तोड़-मरोड़कर अदालत में पेश किया गया. काशी शुक्ला के मुताबिक, इन बिंदुओं के अलावा भी कुछ कानूनी आधार थे, जिनके आधार पर उन्होंने अदालत में राहुल गांधी का पक्ष रखा.

फैसले के बाद राहुल गांधी ने अदालत का धन्यवाद किया और सफाई दी कि उन्होंने किसी को बदनाम करने की नीयत से ऐसा कुछ नहीं कहा था. उनके वकील ने भी इसी बात को मामले में अपना पक्ष रखने का अहम हिस्सा बताया.

याचिकाकर्ता के पीड़ित नहीं होने को बताया फैसले का बड़ा आधार

काशी शुक्ला ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता के पीड़ित या प्रभावित व्यक्ति नहीं होने का मुद्दा राहुल गांधी के पक्ष में अहम रहा. उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, उसे उसके संदर्भ से अलग करके तोड़-मरोड़कर अदालत में पेश किया गया. वकील के मुताबिक, इन बिंदुओं के अलावा भी कई आधार थे, जिनके सहारे उन्होंने अदालत में राहुल गांधी का पक्ष रखा.

फैसले को चुनौती देने पर क्या बोले राहुल गांधी के वकील?

याचिकाकर्ता की ओर से फैसले को चुनौती देने की बात पर काशी शुक्ला ने कहा कि उन्हें ऐसा करने की स्वतंत्रता है. उन्होंने कहा कि यदि याचिकाकर्ता ऊपरी अदालत में फैसले को चुनौती देते हैं, तो राहुल गांधी की ओर से वहां भी कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी. इस तरह वकील ने स्पष्ट किया कि आगे अपील होने की स्थिति में वे उसका सामना करने के लिए तैयार हैं.

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां टकराईं

उत्तर प्रदेश पुलिस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के काफिले के पीछे चल रहे वाहनों की टक्कर की घटना की जांच के लिए विशेष अन्वेषण दल (एसआईटी) गठित किया है.पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के निर्देश पर गठित एसआईटी घटना के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच करेगी.यह हादसा उस समय हुआ था जब राहुल गांधी सुलतानपुर में मानहानि के एक मामले में अदालत में पेश होने जा रहे थे.

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, एसआईटी की अध्यक्षता लखनऊ परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस. करेंगे जबकि सुलतानपुर के अपर पुलिस अधीक्षक बृज नारायण सिंह और सुलतानपुर के यातायात पुलिस उपाधीक्षक राम कृष्ण चतुर्वेदी इसके सदस्य होंगे.  बयान के अनुसार, एसआईटी को दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के साथ यह भी पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सुरक्षा व्यवस्था या यातायात नियंत्रण में कोई लापरवाही या चूक तो नहीं हुई.

बयान के मुताबिक, जांच दल को भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक उपाय सुझाने का भी निर्देश दिया गया है. एसआईटी सभी पहलुओं की जांच कर जल्द से जल्द पुलिस मुख्यालय को विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी.पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार सुबह राहुल गांधी के काफिले में शामिल कुछ वाहन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपस में टकरा गए. यह घटना सुबह करीब 10 बजकर 15 मिनट पर हुई जब राहुल गांधी सुलतानपुर जा रहे थे.

अधिकारी के मुताबिक, काफिले में सबसे आगे चल रही स्थानीय कांग्रेस नेताओं की एक निजी गाड़ी ने किसी अज्ञात कारण से अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे चल रहे वाहन एक-दूसरे से टकरा गए.पुलिस ने बताया कि टक्कर में शामिल कुछ वाहन रास्ते में काफिले से जुड़े थे, जिनमें पड़ोसी अमेठी जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोग सवार थे.अधिकारी ने बताया कि हादसे में राहुल गांधी सुरक्षित हैं. उन्होंने बताया कि घटना गंभीर नहीं थी और इसमें किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 26 Oct 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Defamation Case RAHUL GANDHI Sultanpur MP MLA Court
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