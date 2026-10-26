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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'जेलर 2' बनी रजनीकांत की दूसरी 700 करोड़ी फिल्म! बनाया एक्टर की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड

'जेलर 2' बनी रजनीकांत की दूसरी 700 करोड़ी फिल्म! बनाया एक्टर की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड

Jailer 2 Box office Collection: रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है. इसने 700 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है. ऐसे में अब इसने बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 26 Oct 2026 06:10 PM (IST)
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रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इसे दर्शकों की ओर से काफी पंसद किया जा रहा है. फिल्म रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाए बैठी हुई है. इसने अब 700 करोड़ के क्लब में भी एंट्री मार ली है, जिसके बाद इसने रजनीकांत के करियर में बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है.

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' को स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिल रहा है, जिसकी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रही है. इसका डंका इंडिया ही नहीं बल्कि दुनियाभर में बज रहा है. अब ये रजनीकांत के करियर की दूसरी 700 करोड़ी फिल्म बन चुकी है.

'जेलर 2' ने 700 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री

'जेलर 2' की रिलीज को 12 दिनों का वक्त हो गया है. फिल्म ने पिछले 11 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अलग रिकॉर्ड सेट कर दिया है. 11वें दिन की कमाई के बाद इसकी एंट्री 700 करोड़ के क्लब में हो चुकी है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का 10 दिनों का नेट कलेक्शन 398.70 करोड़ हो चुका है. 12वें दिन की कमाई के बाद इसने 400 करोड़ के क्लब में भी एंट्री मार ली है.

इसके साथ ही फिल्म ने ओवरसीज में 243.50 करोड़ का बिजनेस किया. जबकि फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 710.35 करोड़ हो चुका है.

यह भी पढ़ें: 'रणबाली' ने तोड़ा 'सीता रामम' का रिकॉर्ड, बनी रश्मिका मंदाना की 10वीं हाईएस्ट ग्रॉसर

'जेलर 2' बनी रजनीकांत की दूसरी 700 करोड़ी फिल्म!

'जेलर 2' 700 करोड़ कमाने वाली रजनीकांत की कोई पहली फिल्म नहीं है. ये उनकी दूसरी फिल्म बन चुकी है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर इस जादुई आंकड़े को छू लिया है. गौरतलब है कि रजनीकांत की पहली 700 करोड़ी फिल्म '2.0' है, जिसने सैकनिल्क के अनुसार, वर्ल्डवाइड 691 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 407.05 करोड़ का कलेक्शन किया था. हालांकि, फिल्म ने 700 करोड़ कलेक्शन पूरा नहीं किया लेकिन फिर ये इसके करीब रही और अब इसका रिकॉर्ड रजनीकांत की '2.0' ने तोड़ दिया है.

रजनीकांत की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बनी 'जेलर 2'

700 करोड़ कमाने और 2.0 का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब 'जेलर 2' उनकी नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म भी बन चुकी है. इस लिस्ट में नंबर 1 पर पहले 2.0 थी, जिसे रजनीकांत ने अब तोड़ दिया है, जिसके बाद उनकी ये फिल्म दूसरे नंबर पर आ गई है और टॉप 3 में तीसरे नंबर पर 'कूली' है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 26 Oct 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
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