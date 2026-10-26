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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड1 नवंबर से राम मंदिर में बदला जाएगा पूजा-पाठ का समय, जानें कब खुलेंगे पट

1 नवंबर से राम मंदिर में बदला जाएगा पूजा-पाठ का समय, जानें कब खुलेंगे पट

अयोध्या स्थित राम मंदिर में 1 नवंबर से दर्शन और आरती की समय-सारणी बदल जाएगी. ऋतु परिवर्तन के चलते राम मंदिर में दर्शन, भोग और विश्राम का समय बदलेगा.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 26 Oct 2026 04:42 PM (IST)
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अयोध्या स्थित श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में ऋतु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए दैनिक पूजा, आरती, भोग, विश्राम एवं दर्शन की समय-सारणी में संशोधन किया गया है. नई व्यवस्था रविवार (1 नवंबर 2026) से लागू होगी. वर्तमान में पट सुबहः 3:45 बजे खुलते और रात 10:30 बजे बंद होते हैं. नई व्यवस्था में ये सुबह 4 बजे खुलेंगे और रात 10 बजे बंद होंगे.

अर्चक प्रमुख आचार्य केशव ने बताया कि सुबह 4:30 से 4:40 बजे तक मंगला आरती होगी. सुबह 4:40 से 6:30 बजे तक अभिषेक, श्रृंगार, धूप-दीप एवं नैवेद्य के लिए पट बंद रहेंगे. वहीं 6:30 बजे श्रृंगार आरती तथा सुबह 7 बजे से श्रद्धालुओं के दर्शन शुरू होंगे. 8:00 से 8:10 बजे तक बालभोग के लिए विराम रहेगा. इसके बाद दर्शन पूर्वाह्न 11:30 बजे तक होंगे.

इस तरह रहेगा अब समय

पूर्वाह्न 11:30 से दोपहर 12 बजे तक राजभोग के लिए पट बंद रहेंगे तथा दोपहर 12 बजे राजभोग आरती होगी. दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक श्रीरामलला का विश्राम रहेगा. इसके उपरांत पुजारी प्रवेश एवं अल्पभोग के बाद दोपहर 1:35 बजे से दर्शन दोबारा शुरू होंगे और शाम 4 बजे तक चलेंगे.

शाम 4:00 से 4:10 बजे तक बालभोग, फिर 6:45 बजे तक दर्शन होंगे. शाम 6:45 से 7 बजे तक धूप-दीप एवं नैवेद्य के लिए पट बंद रहेंगे और 7 बजे संध्या आरती होगी. रात 8:00 से 8:30 तथा 9:15 से 9:30 बजे तक भी धूप-दीप एवं नैवेद्य के लिए पट बंद रहेंगे. इनके बीच निर्धारित समय में दर्शन जारी रहेंगे. रात 9:30 बजे शयन आरती के उपरांत 10 बजे पट बंद हो जाएंगे.

इस प्रकार है पुराना और नया समय

       गतिविधि                 वर्तमान समय                1 नवम्बर से

  • पट खुलना               सुबहः 3:45                    सुबहः 4:00
  • मंगला आरती           सुबहः 4:00                    सुबहः 4:30
  • श्रृंगार आरती            सुबहः 6:00                    सुबहः 6:30
  • सुबहः बालभोग         सुबहः 9:00-9:05            सुबहः 8:00-8:10
  • मध्याह्न विश्राम           दोपहर 12:30-12:55       दोपहर 12:30-1:30
  • शयन आरती             रात 10:00                      रात 9:30
  • पट बन्द                  रात 10:30                       रात 10:00

सपा में शामिल हुए कई नेता, अखिलेश बोले- 'पूरब और पश्चिम हिल गया है'

Published at : 26 Oct 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RAM MANDIR Ayodhya NEWS
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