दोहरे शतक से सिर्फ 1 रन दूर थे पडिक्कल, आउट होने पर उठाए सवाल

क्रिकेट के मैदान पर 199 रनों पर अगर कोई बल्लेबाज आउट हो जाए, तो उसका निराश होना स्वाभाविक है. भारत के युवा स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार पारी खेल रहे पडिक्कल अपने दोहरे शतक से सिर्फ एक रन दूर थे, तभी उन्हें 'गलत' आउट दे दिया गया. इस फैसले से वो खुश नहीं दिखे और मैदान पर ही अपनी नाराजगी जाहिर की. उनका रिएक्शन अब चर्चा में है.

भारत-ए और न्यूजीलैंड-ए के बीच पहला अनऑफिशियल टेस्ट मैच लिंकन के बर्ट सटक्लिफ ओवल मैदान पर खेला जा रहा है. मुकाबले के तीसरे दिन पडिक्कल ने 248 गेंदों पर 199 रन की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 24 चौके और 3 छक्के लगाए. वो अपने दोहरे शतक से महज एक रन दूर रह गए.

अंपायर के फैसले पर उठाए सवाल

पडिक्कल का विकेट न्यूजीलैंड-ए के गेंदबाज जैक गिब्सन की गेंद पर गिरा. गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी. पडिक्कल ने उसे खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पैड से लगकर विकेटकीपर मिचेल हे के दस्तानों में चली गई. न्यूजीलैंड-ए के खिलाड़ियों ने कैच की अपील की और अंपायर ने पडिक्कल को आउट दे दिया. लेकिन, पडिक्कल इस फैसले से सहमत नहीं थे. उन्होंने इशारा करके बताया कि गेंद उनके बल्ले से नहीं लगी थी. इसके बावजूद अंपायर ने अपना फैसला नहीं बदला और उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा.

🔴DEVDUTT PADIKKAL ANGRY OVER A CONTROVERSIAL UMPIRING DECISION! 🤯 - Padikkal was batting on 199 when the bowler delivered the ball wide. - Padikkal tried to play the delivery, but the umpire suddenly declared him out, apparently believing the ball had edged the bat. - Padikkal was left shocked by the decision. Note: There is no DRS in unofficial Test matches. ❌ https://t.co/WfZMaQfAXM — Sam (@cricsam02) October 26, 2026

साई सुदर्शन के साथ की बड़ी साझेदारी

भारत-ए की दूसरी पारी में शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के जल्दी आउट होने के बाद पडिक्कल ने साई सुदर्शन के साथ पारी संभाली. दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 215 रन की साझेदारी हुई. सुदर्शन ने 91 रन बनाए.

भारत-ए ने बनाई मजबूत बढ़त

पहली पारी में 113 रन बनाने वाली भारत-ए की टीम ने शानदार वापसी की. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम ने दूसरी पारी में 8 विकेट पर 488 रन बना लिए थे. इससे भारत-ए की कुल बढ़त 284 रन हो गई. पडिक्कल की पारी ने टीम को मजबूत हालात में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

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