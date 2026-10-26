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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदोहरे शतक से सिर्फ 1 रन दूर थे पडिक्कल, आउट होने पर उठाए सवाल

दोहरे शतक से सिर्फ 1 रन दूर थे पडिक्कल, आउट होने पर उठाए सवाल

देवदत्त पडिक्कल की 199 रन की पारी, दोहरे शतक से एक रन पहले आउट होने और अंपायर के फैसले पर उनकी नाराजगी भी साफ जाहीर हो रही थी .

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 26 Oct 2026 05:39 PM (IST)
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क्रिकेट के मैदान पर 199 रनों पर अगर कोई बल्लेबाज आउट हो जाए, तो उसका निराश होना स्वाभाविक है. भारत के युवा स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार पारी खेल रहे पडिक्कल अपने दोहरे शतक से सिर्फ एक रन दूर थे, तभी उन्हें 'गलत' आउट दे दिया गया. इस फैसले से वो खुश नहीं दिखे और मैदान पर ही अपनी नाराजगी जाहिर की. उनका रिएक्शन अब चर्चा में है.

भारत-ए और न्यूजीलैंड-ए के बीच पहला अनऑफिशियल टेस्ट मैच लिंकन के बर्ट सटक्लिफ ओवल मैदान पर खेला जा रहा है. मुकाबले के तीसरे दिन पडिक्कल ने 248 गेंदों पर 199 रन की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 24 चौके और 3 छक्के लगाए. वो अपने दोहरे शतक से महज एक रन दूर रह गए.

अंपायर के फैसले पर उठाए सवाल

पडिक्कल का विकेट न्यूजीलैंड-ए के गेंदबाज जैक गिब्सन की गेंद पर गिरा. गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी. पडिक्कल ने उसे खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पैड से लगकर विकेटकीपर मिचेल हे के दस्तानों में चली गई. न्यूजीलैंड-ए के खिलाड़ियों ने कैच की अपील की और अंपायर ने पडिक्कल को आउट दे दिया. लेकिन, पडिक्कल इस फैसले से सहमत नहीं थे. उन्होंने इशारा करके बताया कि गेंद उनके बल्ले से नहीं लगी थी. इसके बावजूद अंपायर ने अपना फैसला नहीं बदला और उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा.

साई सुदर्शन के साथ की बड़ी साझेदारी

भारत-ए की दूसरी पारी में शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के जल्दी आउट होने के बाद पडिक्कल ने साई सुदर्शन के साथ पारी संभाली. दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 215 रन की साझेदारी हुई. सुदर्शन ने 91 रन बनाए.

भारत-ए ने बनाई मजबूत बढ़त

पहली पारी में 113 रन बनाने वाली भारत-ए की टीम ने शानदार वापसी की. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम ने दूसरी पारी में 8 विकेट पर 488 रन बना लिए थे. इससे भारत-ए की कुल बढ़त 284 रन हो गई. पडिक्कल की पारी ने टीम को मजबूत हालात में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 26 Oct 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
Devdutt Padikkal India A Vs New Zealand A
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