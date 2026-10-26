जामिया में छात्र संघ चुनाव की घोषणा से गदगद CJP, आशुतोष रांका ने किसे किया टारगेट?

जामिया मिलिया इस्लामिया में दो दशक बाद छात्र संघ चुनाव की घोषणा पर कॉकरोच जनता पार्टी गदगद नजर आ रही है. सीजेपी के प्रमुख चेहरों में से एक आशुतोष रांका ने एक्स पर पोस्ट करते हुए, राजस्थान सरकार को घेरा है. साथ ही पूछा है कि सरकार इस मुद्दे पर कब फैसला लेने का योजना में है.

आशुतोष ने एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा कि राजस्थान की सरकार कब जागने का प्लान कर रही है? यूनिवर्सिटी में छत्रसंघ चुनाव होने ही चाहिए.

इससे पहले खबर आई थी कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने दो दशक बाद स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन को कराने की घोषणा की है. सोमवार को इससे जुड़ा एक आदेश भी जारी किया गया है.

राजस्थान की सरकार कब जागने का प्लान कर रही है? यूनिवर्सिटी में छत्रसंघ चुनाव होने ही चाहिए| — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) October 26, 2026

मंजूरी मिलने के 15 दिन बाद होंगे चुनाव: यूनिवर्सिटी प्रशासन

यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा है कि छात्र संघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाएंगे.

आदेश में कहा गया है, जामिया मिलिया इस्लामिया छात्र संघ के चुनाव, छात्र संघ के संविधान को मंजूरी मिलने की तारीख से 15 दिनों के भीतर कराए जाएंगे.

यूनिवर्सिटी ने फैसला कई दिनों से चुनाव की मांग को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन का बाद लेते हुए घोषणा की है. यूनिवर्सिटी के छात्र कई वक्त से निर्वाचित छात्र संघ को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे थे. इसे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने साल 2006 में भंग कर दिया था.

माफी मांगने को तैयार प्रदर्शनकारी छात्र

इसके अलावा यूनिवर्सिटी के आदेश में कहा गया है कि प्रदर्शनकारी छात्र यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ आंदोलन के दौरान दिए गए, मानहानिकारक बयानों, या की गई कार्रवाईयों या सोशल मीडिया पोस्ट के लिए एक संवाददाता सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने पर सहमत हुए हैं. वहीं, NSUI ने एक्स पर पोस्ट करते हुए माफी मांग ली है.