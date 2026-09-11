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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro खरीदें या पैसे बचाएं, 17 Pro से कितना अपडेट?

iPhone 18 Pro खरीदें या पैसे बचाएं, 17 Pro से कितना अपडेट?

iPhone 18 Pro के लॉन्च के बाद अगर आप नया iPhone खरीदने का सोच रहे हैं, तो इस बार फैसला थोड़ा मुश्किल हो सकता है. iPhone की नई सीरीज आने के बाद पुराने मॉडल्स की कीमत बढ़ी है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 11 Sep 2026 09:56 AM (IST)
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  • iPhone 17 Pro अभी भी एक दमदार विकल्प, पैसे बचाएगा.

iPhone की नई सीरीज आने के बाद आमतौर पर पुराने मॉडल की कीमत कम होने की उम्मीद रहती है, लेकिन इस बार Apple ने भारत में कुछ पुराने iPhone की कीमत घटाने के बजाय बढ़ा दी है. iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के लॉन्च के तुरंत बाद कंपनी ने iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air और iPhone 16 की कीमतों में इजाफा किया है. ऐसे में अगर आप नया iPhone खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह बदलाव आपके बजट पर सीधा असर डाल सकता है. तो आइए जानते हैं कि iPhone 18 Pro खरीदें या पैसे बचाएं और 17 Pro से कितना अपडेट है.

पुराने iPhone मॉडल हुए महंगे

Apple ने iPhone 17, 17e, iPhone Air और iPhone 16 की कीमतें बढ़ा दी हैं. iPhone 17 का 256GB मॉडल 82,900 रुपए से बढ़कर 99,900 रुपए और 512GB मॉडल 1,02,900 रुपए से बढ़कर 1,24,900 रुपए हो गया है. iPhone 17e के 256GB मॉडल की कीमत 64,900 रुपए से बढ़कर 79,900 रुपए और 512GB मॉडल की 84,900 रुपए से बढ़ कर 1,04,900 रुपए हो गई है. वहीं iPhone Air का 256GB मॉडल 1,19,900 रुपए से बढ़कर 1,49,900 रुपए, 512GB 1,74,900 रुपए और 1TB मॉडल 2,24,900 रुपए हो गया है. 1TB मॉडल पर 65,000 रुपए की सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा iPhone 16 के 128GB मॉडल की कीमत भी 20,000 बढ़कर 89,900 रुपए हो गई है. 

iPhone 18 Pro खरीदें या पैसे बचाएं?

iPhone 18 Pro खरीदना या पैसे बचाकर iPhone 17 Pro लेना आपकी जरूरत और बजट पर निर्भर करता है. iPhone 18 Pro में नया A20 Pro चिप, बेहतर AI प्रोसेसिंग, कैमरा अपग्रेड, वेरिएबल अपर्चर, बड़ी बैटरी और डिजाइन में बदलाव मिलते हैं, ऐसे में अगर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए और ज्यादा कीमत परेशानी नहीं है तो 18 Pro बेहतर ऑप्शन है. वहीं iPhone 17 Pro पहले से ही दमदार प्रोसेसर, प्रो-लेवल कैमरा और शानदार डिस्प्ले देता है और इसकी शुरुआती कीमत भी कम है. इसलिए अगर आपका फोकस कम कीमत में प्रीमियम Pro iPhone खरीदने पर है, तो 17 Pro लेकर अच्छी-खासी रकम बचाना ज्यादा समझदारी हो सकती है.

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17 Pro से कितना अपडेट? iPhone 18 Pro  

iPhone 18 Pro सीरीज में सबसे बड़ा बदलाव नए A20 Pro चिप का है. इसके साथ बेहतर ऑन-डिवाइस AI प्रोसेसिंग और पावर एफिशिएंसी मिलने की बात सामने आती है. कैमरे में वेरिएबल अपर्चर जैसी तकनीक दी गई है. इससे अलग-अलग लाइट कंडीशन में फोटोग्राफी पर ज्यादा कंट्रोल मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा Pro Max मॉडल में बड़ी बैटरी दी गई है. डिजाइन में भी बदलाव किए गए हैं. डिस्प्ले के आसपास बदलाव के साथ छोटा Dynamic Island देखने को मिलता है.
 
iPhone 17 Pro अभी भी क्यों बेहतर डील हो सकता है?

iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max नई सीरीज आने के बाद भी मजबूत ऑप्शन बने हुए हैं. iPhone 17 Pro में पहले से ही हाई-एंड प्रोसेसर, प्रो-लेवल कैमरा और शानदार डिस्प्ले मिलता है. इसका A19 Pro चिप भी फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देता है. अगर आपका इस्तेमाल सोशल मीडिया, फोटोग्राफी, वीडियो, गेमिंग, स्ट्रीमिंग और रोजमर्रा के कामों के लिए है, तो iPhone 17 Pro अभी भी काफी पावरफुल फोन है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 11 Sep 2026 09:56 AM (IST)
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