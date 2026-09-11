कहां बेचें अपना पुराना आईफोन? इन वेबसाइट्स पर मिलेगा अच्छा दाम

नया iPhone खरीदने का मन है लेकिन पुराना फोन घर में पड़ा है तो उसे आप उसे बेचकर नए फोन का खर्च कम कर सकते हैं. खासकर अभी Apple ने iPhone 18 Pro, Pro Max और पहला फोल्डेबल iPhone Duo लॉन्च किया है, ऐसे में कई लोग अपना पुराना iPhone बेचकर नया मॉडल लेने की तैयारी कर सकते हैं. पुराना iPhone बेचने के लिए आज कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जहां फोन की जानकारी और हालत के आधार पर पुराने फोन की कीमत बताई जाती है. Cashify जैसे प्लेटफॉर्म पर फोन की डिटेल भरकर पुराने फोन की कीमत का पता लगाया जा सकता है और कई वेबसाइट पर घर से फोन पिकउप की सुविधाएं भी मिलती है.

Cashify पर बेच सकते हैं पुराना iPhone

पुराना iPhone बेचने के लिए Cashify एक अच्छा ऑप्शन सकता है और यह काफी पुराना भी है. यहां आपको सबसे पहले अपने फोन का मॉडल, उसकी हालत कैसी है और फोन किस साल में खरीदा है उसकी जानकारी देनी होगी .इसके बाद Cashify प्लेटफॉर्म उनके अनुमान के हिसाब से आपके फोन की कीमत बताता है. Cashify, फोन की जांच के बाद पिकअप की सुविधा और आपके डूरस्टेप पर पेमेंट का आप्शन भी मिलता है. अपना पुराना फोन बेचने से पहले अलग-अलग जगहों पर कीमत जरूर चेक कर लें.

Flipkart पर भी मिल सकता है बेचने का विकल्प

Flipkart भी पुराने स्मार्टफोन के लिए buyback और sell करने से जुड़े ऑप्शन देता है. यहां अपने फोन की जानकारी देकर उसकी कीमत का अंदाजा आप लगा सकते हैं. कई बार पुराने फोन को नए फोन की खरीद के साथ एक्सचेंज करने पर अलग-अलग ऑफर भी मिलते है. इसलिए अगर आप नया iPhone खरीदने वाले हैं तो एक्सचेंज और सीधे बेचने, दोनों ऑप्शन चेक करे.

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Apple का Trade-In भी देख सकते हैं

अगर आप सीधे नया iPhone खरीदना है तो Apple के Trade In के आप्शन को भी देख सकते हैं. इसमें पुराने फोन की अनुमानित कीमत नए Apple डिवाइस की खरीददारी में एडजस्ट किया जा सकता है.हालांकि हर पुराने iPhone की कीमत एक जैसी नहीं होती. मॉडल, स्टोरेज, फोन की हालत और दूसरी चीजों के आधार पर कीमत बदल सकती है. इसलिए पहले उसकी अनुमानित वैल्यू देखना जरूरी है.

Ovantica पर भी बेच सकते हैं पुराना iPhone

पुराना iPhone बेचने के लिए Ovantica भी एक अच्छा ऑप्शन है. यहां आप अपने फोन की जानकारी देकर उसकी कीमत का पता लगा सकते हैं. फोन का मॉडल, स्टोरेज और उसकी हालत जैसी चीजों के आधार पर कीमत तय होती है. अगर आपका iPhone अच्छी कंडीशन में है और उसमें कोई बड़ी खराबी नहीं है, तो आपको अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद है. नया iPhone लेने से पहले Ovantica पर मिलने वाली कीमत की तुलना दूसरे प्लेटफॉर्म से जरूर कर लें, ताकि आपको बेहतर डील मिल सके.

फोन की हालत से तय होती है कीमत

पुराना iPhone बेचते समय उसकी कीमत सिर्फ मॉडल से तय नहीं होती. फोन की स्क्रीन पर खरोंच है या नहीं, बॉडी की हालत कैसी है, कैमरा और स्पीकर ठीक काम कर रहे हैं या नहीं और बैटरी की स्थिति कैसी है, इन चीजों का भी असर पड़ सकता है. अगर फोन साफ-सुथरा है और उसमें कोई बड़ी खराबी नहीं है तो आपको बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद रहती है.

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