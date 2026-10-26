Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसीलबंद iPhone के अंदर क्या है? Apple ने अपनाया नया स्कैनिंग सिस्टम

सीलबंद iPhone के अंदर क्या है? Apple ने अपनाया नया स्कैनिंग सिस्टम

Apple ने iPhone रिटर्न के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए नया स्कैनिंग सिस्टम शुरू किया है. अब कर्मचारी सीलबंद बॉक्स खोले बिना ही फोन की जांच कर सकेंगे. जानें यह तकनीक कैसे काम करती है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 26 Oct 2026 03:13 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • Apple ने रिटेल स्टोर्स पर नया स्कैनिंग सिस्टम शुरू किया है.
  • यह बिना बॉक्स खोले फोन की जांच कर धोखाधड़ी रोकेगा.
  • सिस्टम गायब पार्ट्स का पता लगाएगा, दोबारा बिक्री आसान करेगा.
  • यह तकनीक Apple की Presto मशीनों पर आधारित है.

Apple ने अपने रिटेल स्टोर्स में नया स्कैनिंग सिस्टम शुरू किया है, जिससे iPhone का बॉक्स खोले बिना ही उसके अंदर रखे फोन की जांच की जा सकेगी. यह तकनीक खासतौर पर उन लोगों की धोखाधड़ी रोकने के लिए लाई गई है, जो फोन या उसके जरूरी पार्ट्स निकालकर सीलबंद पैकेट रिटर्न  कर देते हैं. इससे फोन या उसके पार्ट्स गायब होने का पता लगाने में मदद मिलेगी. साथ ही सही हालत में लौटाए गए सीलबंद iPhone को दोबारा बिक्री के लिए उपलब्ध कराना आसान होगा और जांच के लिए उनकी पैकेजिंग खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

कैसे होती है सीलबंद iPhone के नाम पर धोखाधड़ी?

रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ लोग Apple के iPhone या दूसरे प्रोडक्ट खरीदने के बाद उनके बॉक्स से एक्सेसरीज निकाल लेते हैं. कुछ मामलों में फोन के अंदर के पार्ट्स निकालने या पूरा डिवाइस हटाने के बाद पैकेजिंग को वापस कर दिया जाता है. ऊपर से बॉक्स सीलबंद दिखाई देता है, जिससे धोखाधड़ी पकड़ना मुश्किल हो सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, कुछ लोग इस तरह निकाले गए पार्ट्स को दूसरे बाजारों में बेचने का काम भी करते हैं. इस समस्या से निपटने के लिए Apple Store के कर्मचारियों को लौटाए गए बॉक्स खोलकर उनकी जांच करने के निर्देश दिए गए थे. 

यह भी पढ़ें - फोन की छोटी स्क्रीन से TV तक पहुंचा Instagram, Apple TV पर हुई एंट्री

बॉक्स खोले बिना कैसे होगी जांच?

अब Apple ने एक नया एंटी-थेफ्ट सिस्टम तैयार किया है, जो पैकेजिंग के अंदर मौजूद iPhone को स्कैन करके उसकी जांच कर सकता है. यह डिवाइस डायग्नोस्टिक्स चलाकर पता लगाने में मदद करता है कि फोन अपनी जगह मौजूद है और पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं. इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जांच के लिए बॉक्स खोलना जरूरी नहीं होगा. इससे सही स्थिति में लौटाए गए सीलबंद प्रोडक्ट को दोबारा बिक्री के स्टॉक में शामिल करना आसान हो सकता है. 

किस टेक्नोलॉजी से जुड़ा है नया सिस्टम

रिपोर्ट के मुताबिक, इस स्कैनिंग सिस्टम में Apple की Presto मशीनों वाली तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इन मशीनों की मदद से कंपनी iPhone को पैकेजिंग से बाहर निकाले बिना उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकती है. हाल ही में इनका इस्तेमाल iPhone Duo की सेटअप स्क्रीन पर पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग जोड़ने के लिए भी किया गया है. 

यह भी पढ़ें - इस हफ्ते 6 नए फोन होंगे लॉन्च, Infinix से Samsung तक इन मॉडल्स पर नजर

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read More
Published at : 26 Oct 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Apple Anti-Theft System
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
क्या है होलोबॉट तकनीक, जिससे पीएम मोदी ने स्वामी चिन्मयानंद से की बात?
क्या है होलोबॉट तकनीक, जिससे पीएम मोदी ने स्वामी चिन्मयानंद से की बात?
टेक्नोलॉजी
Explained: Xiaomi, Oppo और VIVO के सस्ते फोन कभी नहीं मिलेंगे? चिप की कमी से कैसे बिखरा भारतीय बाजार
MI, Oppo और VIVO के सस्ते फोन नहीं मिलेंगे? चिप की कमी से कैसे बिखरा भारतीय बाजार
टेक्नोलॉजी
फोन की छोटी स्क्रीन से TV तक पहुंचा Instagram, Apple TV पर हुई एंट्री
फोन की छोटी स्क्रीन से TV तक पहुंचा Instagram, Apple TV पर हुई एंट्री
टेक्नोलॉजी
10000mAh बैटरी वाले फोन की तैयारी में Realme? लीक में सामने आए फीचर्स
10000mAh बैटरी वाले फोन की तैयारी में Realme? लीक में सामने आए फीचर्स
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Sandeep Chaudhary: रामलीला मैदान रैली पर बवाल..लोकतंत्र का है सवाल? | Congress Rally | INDIA Bloc
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
महाराष्ट्र
'मां-बाप, बहन-बेटी को...', खरगे विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी की BJP-कांग्रेस को नसीहत
'मां-बाप, बहन-बेटी को...', खरगे विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी की BJP-कांग्रेस को नसीहत
इंडिया
सीएम शुभेंदु अधिकारी का CJP पर बड़ा बयान, 'यह सुनिश्चित करें कि कॉकरोच...'
सीएम शुभेंदु अधिकारी का CJP पर बड़ा बयान, 'यह सुनिश्चित करें कि कॉकरोच...'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने मचाया गदर, चौके-छक्कों की बारिश कर ठोका तूफानी शतक
वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने मचाया गदर, चौके-छक्कों की बारिश कर ठोका तूफानी शतक
साउथ सिनेमा
'100 बार तो कुछ भी नहीं...', रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, विजय संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
'100 बार तो कुछ भी नहीं...', रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, विजय संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
'सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन...', PM मोदी पर खरगे के बयान को लेकर राजनाथ सिंह की दो टूक
'सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन...', PM मोदी पर खरगे के बयान को लेकर राजनाथ सिंह की दो टूक
Home Tips
Gas Stove Warning Signs: खराब होने वाला है गैस चूल्हा? लौ में दिखने वाले ये बदलाव न करें नजरअंदाज
खराब होने वाला है गैस चूल्हा? लौ में दिखने वाले ये बदलाव न करें नजरअंदाज
इंडिया
ऑस्ट्रेलिया के Visa नियम बदले, भारतीयों को देने होंगे फिंगरप्रिंट, जानें नया क्या?
ऑस्ट्रेलिया के Visa नियम बदले, भारतीयों को देने होंगे फिंगरप्रिंट, जानें नया क्या?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget