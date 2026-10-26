न जलने का डर और न करंट का खतरा, बिजली के तार से ऐसे छुड़ाएं पटाखे

दीपावली के त्योहार में पटाखों का क्रेज हर उम्र के लोगों में देखने को मिलता है. हालांकि, जरा सी लापरवाही के कारण पटाखे जलाते समय हाथ जलने या झुलसने की खबरें भी सामने आती हैं. खास तौर पर बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं होने का खतरा अधिक रहता है. यदि आप भी इस दिवाली पटाखों से होने वाले हादसों से बचना चाहते हैं तो विज्ञान और तकनीक की मदद से एक सुरक्षित रास्ता निकाला जा सकता है.

आजकल सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम रील्स पर भी बिना माचिस या मोमबत्ती छुए, दूर बैठकर बिजली के तारों की मदद से पटाखे जलाने के कई अनोखे और घरेलू टेक हैक्स तेजी से वायरल हो रहे हैं. इस आसान इलेक्ट्रॉनिक जुगाड़ में न तो हाथ जलने का डर रहता है और न ही किसी प्रकार के करंट लगने का खतरा होता है. आइए जानते हैं इस खास DIY ट्रिक के बारे में जो आपके त्योहार को पूरी तरह से सुरक्षित बना देगी.

इस जुगाड़ में क्या-क्या लगेगा?

इस रिमोट-कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम को घर पर तैयार करने के लिए बहुत ही बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आवश्यकता होती है. इसके लिए आपको सबसे पहले एक पुरानी या खराब हो चुकी यूएसबी चार्जिंग केबल की जरूरत होगी. इसके अलावा, दूरी के हिसाब से बिजली के सामान्य दो पतले तार, बिजली के तार काटने और जोड़ने के लिए एक कटर या कैंची, ब्लैक इंसुलेशन टेप, माचिस की तीली और पावर सोर्स के लिए एक 3.7 वोल्ट की लिथियम-आयन रिचार्जेबल बैटरी की आवश्यकता होती है.

स्टेप-बाय-स्टेप समझें इसे बनाने की पूरी विधि

केबल से थिन वायर निकालना- सबसे पहले अपनी खराब यूएसबी चार्जिंग केबल को कटर की मदद से काट लें. इसके बाहरी रबर कवर को हटाने पर आपको अंदर दो या चार पतले तार दिखाई देंगे. इनमें से हमें केवल सबसे पतले कॉपर के तारों की आवश्यकता है.

हीटिंग एलिमेंट तैयार करना- इस निकाले गए पतले कॉपर वायर का एक छोटा सा हिस्सा लेकर उसे सामान्य बिजली वाले दोनों लंबे तारों के एक-एक छोर पर अच्छी तरह से लपेटकर जोड़ दें. यह पतला तार एक हीटिंग फिलामेंट की तरह काम करेगा, जो बिजली मिलने पर तुरंत गर्म हो जाता है.

माचिस की तीली के साथ कनेक्शन- अब एक माचिस की तीली लें और उसके बारूद वाले हिस्से के ठीक नीचे कटर से एक छोटा सा खांचा बना लें. इस बनाए गए कट में उस पतले कॉपर वायर वाले हिस्से को फंसा दें और सुरक्षा के लिए ऊपर से ब्लैक इंसुलेशन टेप लपेट दें.

पटाखे के साथ सेटअप- अब जिस पटाखे जैसे अनार, रॉकेट या बम को आप जलाना चाहते हैं, उसके फ्यूज को माचिस की तीली के बारूद वाले हिस्से के साथ सटाकर टेप की मदद से फिक्स कर दें. इसके बाद दोनों लंबे तारों को फैलाते हुए पटाखे से सुरक्षित दूरी पर आ जाएं.

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कैसे काम करता है यह सिस्टम और क्यों है सुरक्षित?

जब आपका पूरा सेटअप तैयार हो जाए, तो सुरक्षित दूरी पर रखे गए दोनों तारों के दूसरे छोर को लिथियम-आयन बैटरी के पॉजिटिव + और नेगेटिव - टर्मिनलों से टच कराएं. जैसे ही तार बैटरी से छुएंगे, सर्किट पूरा हो जाएगा और शॉर्ट-सर्किट के सिद्धांत के कारण वह पतला कॉपर वायर अत्यधिक गर्म होकर माचिस की तीली में आग लगा देगा. तीली जलते ही पटाखे के फ्यूज में आग लग जाएगी और पटाखा आसानी से छूट जाएगा. यह तकनीक पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली 3.7V की बैटरी का वोल्टेज बहुत ही कम होता है, जिससे इंसानों को झटका या करंट लगने का कोई खतरा नहीं होता.

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