Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीन जलने का डर और न करंट का खतरा, बिजली के तार से ऐसे छुड़ाएं पटाखे

न जलने का डर और न करंट का खतरा, बिजली के तार से ऐसे छुड़ाएं पटाखे

दीपावली पर पटाखे छुड़ाने का नया और सुरक्षित तरीका, बिना आग और बिना करंट के खतरे के बिजली के तार से आसानी से जलेंगे पटाखे. सुरक्षित दिवाली मनाने के लिए देखें यह वायरल देसी जुगाड़.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 26 Oct 2026 05:10 PM (IST)
Preferred Sources

दीपावली के त्योहार में पटाखों का क्रेज हर उम्र के लोगों में देखने को मिलता है. हालांकि, जरा सी लापरवाही के कारण पटाखे जलाते समय हाथ जलने या झुलसने की खबरें भी सामने आती हैं. खास तौर पर बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं होने का खतरा अधिक रहता है. यदि आप भी इस दिवाली पटाखों से होने वाले हादसों से बचना चाहते हैं तो विज्ञान और तकनीक की मदद से एक सुरक्षित रास्ता निकाला जा सकता है. 

आजकल सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम रील्स पर भी बिना माचिस या मोमबत्ती छुए, दूर बैठकर बिजली के तारों की मदद से पटाखे जलाने के कई अनोखे और घरेलू टेक हैक्स तेजी से वायरल हो रहे हैं. इस आसान इलेक्ट्रॉनिक जुगाड़ में न तो हाथ जलने का डर रहता है और न ही किसी प्रकार के करंट लगने का खतरा होता है. आइए जानते हैं इस खास DIY ट्रिक के बारे में जो आपके त्योहार को पूरी तरह से सुरक्षित बना देगी.

इस जुगाड़ में क्या-क्या लगेगा?

इस रिमोट-कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम को घर पर तैयार करने के लिए बहुत ही बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आवश्यकता होती है. इसके लिए आपको सबसे पहले एक पुरानी या खराब हो चुकी यूएसबी चार्जिंग केबल की जरूरत होगी. इसके अलावा, दूरी के हिसाब से बिजली के सामान्य दो पतले तार, बिजली के तार काटने और जोड़ने के लिए एक कटर या कैंची, ब्लैक इंसुलेशन टेप, माचिस की तीली और पावर सोर्स के लिए एक 3.7 वोल्ट की लिथियम-आयन रिचार्जेबल बैटरी की आवश्यकता होती है.

स्टेप-बाय-स्टेप समझें इसे बनाने की पूरी विधि

केबल से थिन वायर निकालना- सबसे पहले अपनी खराब यूएसबी चार्जिंग केबल को कटर की मदद से काट लें. इसके बाहरी रबर कवर को हटाने पर आपको अंदर दो या चार पतले तार दिखाई देंगे. इनमें से हमें केवल सबसे पतले कॉपर के तारों की आवश्यकता है.

हीटिंग एलिमेंट तैयार करना- इस निकाले गए पतले कॉपर वायर का एक छोटा सा हिस्सा लेकर उसे सामान्य बिजली वाले दोनों लंबे तारों के एक-एक छोर पर अच्छी तरह से लपेटकर जोड़ दें. यह पतला तार एक हीटिंग फिलामेंट की तरह काम करेगा, जो बिजली मिलने पर तुरंत गर्म हो जाता है.

माचिस की तीली के साथ कनेक्शन- अब एक माचिस की तीली लें और उसके बारूद वाले हिस्से के ठीक नीचे कटर से एक छोटा सा खांचा बना लें. इस बनाए गए कट में उस पतले कॉपर वायर वाले हिस्से को फंसा दें और सुरक्षा के लिए ऊपर से ब्लैक इंसुलेशन टेप लपेट दें.

पटाखे के साथ सेटअप- अब जिस पटाखे जैसे अनार, रॉकेट या बम को आप जलाना चाहते हैं, उसके फ्यूज को माचिस की तीली के बारूद वाले हिस्से के साथ सटाकर टेप की मदद से फिक्स कर दें. इसके बाद दोनों लंबे तारों को फैलाते हुए पटाखे से सुरक्षित दूरी पर आ जाएं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aakarshan (@theaakarshan_g)

यह भी पढ़ें: इस हफ्ते 6 नए फोन होंगे लॉन्च, Infinix से Samsung तक इन मॉडल्स पर नजर

कैसे काम करता है यह सिस्टम और क्यों है सुरक्षित?

जब आपका पूरा सेटअप तैयार हो जाए, तो सुरक्षित दूरी पर रखे गए दोनों तारों के दूसरे छोर को लिथियम-आयन बैटरी के पॉजिटिव + और नेगेटिव - टर्मिनलों से टच कराएं. जैसे ही तार बैटरी से छुएंगे, सर्किट पूरा हो जाएगा और शॉर्ट-सर्किट के सिद्धांत के कारण वह पतला कॉपर वायर अत्यधिक गर्म होकर माचिस की तीली में आग लगा देगा. तीली जलते ही पटाखे के फ्यूज में आग लग जाएगी और पटाखा आसानी से छूट जाएगा. यह तकनीक पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली 3.7V की बैटरी का वोल्टेज बहुत ही कम होता है, जिससे इंसानों को झटका या करंट लगने का कोई खतरा नहीं होता.

यह भी पढ़ें: 10000mAh बैटरी वाले फोन की तैयारी में Realme? लीक में सामने आए फीचर्स

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read More
Published at : 26 Oct 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
वीडियो, गेमिंग और डाउनलोडिंग के लिए 3GB डेटा, किस कंपनी का प्लान चुनें?
वीडियो, गेमिंग और डाउनलोडिंग के लिए 3GB डेटा, किस कंपनी का प्लान चुनें?
टेक्नोलॉजी
सीलबंद iPhone के अंदर क्या है? Apple ने अपनाया नया स्कैनिंग सिस्टम
सीलबंद iPhone के अंदर क्या है? Apple ने अपनाया नया स्कैनिंग सिस्टम
टेक्नोलॉजी
क्या है होलोबॉट तकनीक, जिससे पीएम मोदी ने स्वामी चिन्मयानंद से की बात?
क्या है होलोबॉट तकनीक, जिससे पीएम मोदी ने स्वामी चिन्मयानंद से की बात?
टेक्नोलॉजी
Explained: Xiaomi, Oppo और VIVO के सस्ते फोन कभी नहीं मिलेंगे? चिप की कमी से कैसे बिखरा भारतीय बाजार
MI, Oppo और VIVO के सस्ते फोन नहीं मिलेंगे? चिप की कमी से कैसे बिखरा भारतीय बाजार
Advertisement

वीडियोज

AR Rahman का बड़ा खुलासा, 30 साल पहले Stage पर जाने से लगता था डर!
Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जामिया में छात्र संघ चुनाव की घोषणा से गदगद CJP, आशुतोष रांका ने किसे किया टारगेट?
जामिया में छात्र संघ चुनाव की घोषणा से गदगद CJP, आशुतोष रांका ने किसे किया टारगेट?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
1 नवंबर से राम मंदिर में बदला जाएगा पूजा-पाठ का समय, जानें कब खुलेंगे पट
1 नवंबर से राम मंदिर में बदला जाएगा पूजा-पाठ का समय, जानें कब खुलेंगे पट
विश्व
ट्रंप के करीबियों को झटका: ब्राजील में लूला, सर्बिया में छात्रों का परचम, नेतन्याहू का क्या होगा?
ट्रंप के करीबियों को झटका: ब्राजील में लूला, सर्बिया में छात्रों का परचम, नेतन्याहू का क्या होगा?
क्रिकेट
पाकिस्तान ने ODI ट्राई सीरीज के बीच सैम अयूब को किया टीम से बाहर, टी20 कप्तान को मिला मौका
पाकिस्तान ने ODI ट्राई सीरीज के बीच सैम अयूब को किया टीम से बाहर, टी20 कप्तान को मिला मौका
साउथ सिनेमा
'100 बार तो कुछ भी नहीं...', रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, विजय संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
'100 बार तो कुछ भी नहीं...', रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, विजय संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
इंडिया
'महाराष्ट्र SIR में 33 फीसदी नाम कटे', याचिका पर SC का नोटिस, कहा- 'जरूरी होगा तो...'
'महाराष्ट्र SIR में 33 फीसदी नाम कटे', याचिका पर SC का नोटिस, कहा- 'जरूरी होगा तो...'
ट्रेंडिंग
घर में लगी आग से बेखबर थी महिला, डिलीवरी पार्टनर ने बचाई जान
घर में लगी आग से बेखबर थी महिला, डिलीवरी पार्टनर ने बचाई जान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget