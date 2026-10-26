'उम्मीद है कि भारत भी...', अरुणाचल बॉर्डर पर तनाव के बीच चीन ने क्या कहा

चीन ने भारत के साथ बॉर्डर पर चल रहे तनाव के बीच अहम प्रतिक्रिया दी है. भारत-चीन बॉर्डर पर हाल ही में टकराव हुआ था, जिसकी काफी चर्चा रही. चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने सोमवार (26 अक्टूबर) को कहा कि उनके सैनिक बॉर्डर पर सामान्य पेट्रोलिंग करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि चीन पूरी नियमों का ध्यान रखता है और भारत से भी यही उम्मीद करता है. अहम बात यह भी है कि आईटीबीपी के डीजी शत्रुजीत कपूर के बयान के बाद टकराव की खबरें बाहर आईं.

चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसकी ओर से पेट्रोलिंग तय तौर-तरीकों के तहत ही होती है. ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुओ जियाकुन ने कहा, 'चीन ने दोनों देशों के बीच हुए समझौते का सख्ती से पालन किया है, साथ ही सहमतियों पर अमल भी किया है. चीन क्षेत्रीय संप्रभुता और सीमा पर स्थिरता बनाए रखने के लिए बॉर्डर वाले इलाके में नियमित पेट्रोलिंग करता है. वह इसके प्रबंधन का काम भी करता है.'

चीन ने भारत से क्या की उम्मीद

गुओ जियाकुन ने भारत के लिए कहा, 'भारत के साथ कूटनीतिक बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहेगा. चीन उम्मीद करता है कि भारत भी आपसी सहमतियों का ध्यान रखेगा और शांति बनाए रखने के लिए मजबूत कदम उठाएगा. वह बॉर्डर एरिया में इसका विशेष ध्यान रखेगा.'

भारत-चीन बॉर्डर पर क्या हुआ था

गौरतलब है कि आईटीबीपी के डीजी शत्रुजीत कपूर ने भारत-चीन बॉर्डर पर हाल ही में बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर टकराव की स्थिति कई बार बनी है. शत्रुजीत कपूर ने यह भी कहा कि टकराव की स्थिति में भारतीय जवानों ने मजबूत से काम किया और अपनी जिम्मेदारी निभाई. उनके इस बयान के बाद सियासत भी शुरू हो गई. विपक्ष ने इसको लेकर केंद्र सरकार को घेरा भी था.

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