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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगउतर जाओ भइया... छठ पर घर जाने की जिद में मौत को भूला शख्स, किया खतरनाक सफर

उतर जाओ भइया... छठ पर घर जाने की जिद में मौत को भूला शख्स, किया खतरनाक सफर

Viral Video: वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रेन के दरवाजे पर पहले से ही यात्रियों की भारी भीड़ लदी हुई है और अंदर तिल रखने की भी जगह नहीं बची है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Nov 2026 08:26 AM (IST)
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लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आते ही देश के अलग-अलग शहरों में काम करने वाले यूपी और बिहार के प्रवासियों में घर लौटने की ऐसी होड़ मचती है कि रेलवे स्टेशनों पर पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती. घर पहुंचने की इसी बेताबी में कई बार लोग अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी की भी सांसें अटक जाएं.

वायरल हो रहे इस वीडियो में यूपी-बिहार जाने वाली एक खचाखच भरी ट्रेन के दरवाजे के बाहर एक शख्स बेहद खतरनाक तरीके से लटका हुआ नजर आ रहा है. सिर पर गमछा बांधे और लाल रंग की शर्ट पहने यह युवक अपने भारी-भरकम सामान के बोरे को पकड़े हुए ट्रेन के पायदान के किनारे किसी तरह टिका हुआ है.

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लोग चिल्लाते रहे 'उतर जाओ भैया', लेकिन घर पहुंचने की जिद के आगे हर डर फेल!

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रेन के दरवाजे पर पहले से ही यात्रियों की भारी भीड़ लदी हुई है और अंदर तिल रखने की भी जगह नहीं बची है. इसके बावजूद यह शख्स अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेन के बाहर की तरफ लटका हुआ है. प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग और आसपास के यात्री उसे बार-बार आवाज देकर कह रहे हैं "उतर जाओ भैया, उतर जाओ, गिर जाओगे." लेकिन छठ महापर्व पर अपने परिवार के बीच पहुंचने की चाहत इतनी प्रबल है कि उसके दिल से मौत का खौफ भी निकल चुका है. एक हाथ से सामान का झोला संभाले और दूसरे हाथ से ट्रेन की ग्रिल पकड़े यह शख्स हर कीमत पर सफर करने की जिद पर अड़ा दिखाई दे रहा है.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस..अपनों से मिलने की मजबूरी है!'

जैसे ही यह खौफनाक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया, यूजर्स ने इस पर अपनी भावनाओं और गुस्से का इजहार किया है. एक यूजर ने भावुक होते हुए लिखा, "भाई, इसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए! छठ पर घर जाने की तड़प क्या होती है, यह सिर्फ एक प्रवासी मजदूर ही समझ सकता है, लेकिन जान से बढ़कर कुछ नहीं है." दूसरे यूजर ने सिस्टम पर सवाल उठाते हुए लिखा, "हर साल त्योहारों पर यूपी-बिहार की ट्रेनों का यही हाल होता है, सरकार को और ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलानी चाहिए ताकि किसी को यूं जान जोखिम में न डालनी पड़े." वहीं एक और यूजर ने अपील करते हुए लिखा, "भाई, घर पर आपका परिवार इंतजार कर रहा है, इस तरह चलती ट्रेन में लटककर सफर करना मौत को दावत देने जैसा है, कृपया ऐसा जोखिम न उठाएं."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 08:26 AM (IST)
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