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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीOutlook Outage के बाद यूजर्स को मुआवजा देगा Microsoft, ऐसे करें क्लेम

Outlook Outage के बाद यूजर्स को मुआवजा देगा Microsoft, ऐसे करें क्लेम

Microsoft Outage: 36 घंटे तक चले Outlook और Teams आउटेज के बाद Microsoft अपने बिजनेस यूजर्स को सर्विस क्रेडिट के रूप में मुआवजा दे रहा है, जानिए इसके लिए क्लेम करने का पूरा तरीका.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 15 Nov 2026 05:58 PM (IST)
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Microsoft Outage: दुनियाभर में 36 घंटे से ज्यादा समय तक ठप रहने के बाद अब Microsoft की सेवाएं फिर से सामान्य हो गई हैं. 12 नवंबर को आई इस बड़ी तकनीकी खराबी के कारण लाखों आम यूजर्स और कंपनियों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ था. खासतौर पर ईमेल और रोजमर्रा के दफ्तर के काम के लिए Microsoft 365, Outlook और Teams पर निर्भर रहने वाले कारोबारियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी.

इस बीच क्या आप जानते हैं कि इस रुकावट के बदले आप माइक्रोसॉफ्ट से मुआवजे की मांग कर सकते हैं. कंपनी अपने आप पैसे वापस नहीं करेगी, बल्कि इसके लिए आपको एक तय प्रक्रिया के तहत क्लेम करना होगा.

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किसे और कितना मिलेगा मुआवजा?

माइक्रोसॉफ्ट के बिजनेस सब्सक्रिप्शन के साथ एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट मिलता है, जिसमें कंपनी अपनी ऑनलाइन सेवाओं के लिए 99.9 प्रतिशत मासिक अपटाइम का वादा करती है. जब कंपनी इस मानक को पूरा करने में विफल रहती है, तो योग्य बिजनेस ग्राहक सर्विस क्रेडिट के लिए दावा कर सकते हैं. हालांकि, यह मुआवजा सीधे बैंक खाते में कैश रिफंड के रूप में नहीं मिलता, बल्कि कंपनी आपके अगले सब्सक्रिप्शन बिल में छूट देती है. सेवा कितने समय तक बाधित रही, इसके आधार पर यह क्रेडिट संबंधित सर्विस चार्ज का 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत या 100 प्रतिशत तक हो सकता है.

माइक्रोसॉफ्ट यूजर-मिनट्स के आधार पर डाउनटाइम की गणना करता है और हर सेवा के लिए अलग-अलग क्रेडिट तय होता है. इसका मतलब यह है कि सिर्फ आउटलुक बंद होने से पूरे Microsoft 365 पैकेज पर मुआवजा नहीं मिलेगा. यह सुविधा केवल Microsoft 365 Business, Exchange Online या Teams Premium जैसे बिजनेस प्लान लेने वाले ग्राहकों के लिए है. पर्सनल या फैमिली प्लान इस्तेमाल करने वाले सामान्य यूजर्स इसके दायरे में नहीं आते, हालांकि वे अलग से रिफंड का अनुरोध कर सकते हैं, जिस पर अंतिम फैसला कंपनी का होगा.

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कैसे और कब तक कर सकते हैं क्लेम?

जिन कंपनियों ने सीधे माइक्रोसॉफ्ट से सब्सक्रिप्शन खरीदा है, वे Microsoft 365 Admin Centre में लॉगिन करके बिलिंग सेक्शन में अपनी डिटेल्स जांचें. इसके बाद नीचे दाईं ओर दिए गए हेडसेट आइकन पर क्लिक करके Help & Support और फिर Contact Support में जाकर ईमेल का विकल्प चुनें. यहां आपको आउटेज का विवरण, प्रभावित यूजर्स की संख्या, लोकेशन और संबंधित इंसिडेंट आईडी दर्ज करनी होगी. आवेदन जमा करने के बाद एक केस नंबर मिलेगा, जिसके आधार पर कंपनी दावे की समीक्षा करेगी.

वहीं, जिन कारोबारियों ने किसी थर्ड-पार्टी रीसेलर या क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइडर के जरिए प्लान लिया है, उन्हें अपने प्रोवाइडर से संपर्क कर क्लेम दर्ज कराने को कहना होगा. ध्यान रहे कि 12 नवंबर के इस आउटेज के लिए मुआवजा क्लेम करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 तय की गई है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 15 Nov 2026 05:58 PM (IST)
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