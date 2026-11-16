PM मोदी ने CM सम्राट चौधरी को जन्मदिन पर दी बधाई, कहा- 'लोगों के जीवन को बेहतर...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सोमवार (16 नवंबर) को जन्मदिन के मौके पर बधाई और शुभकामनाएं दीं. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए बिहार सीएम की तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी लगातार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बिहार के विकास का भी जिक्र किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सीएम सम्राट चौधरी को जन्मदिन पर बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, 'बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. वे विभिन्न क्षेत्रों में बिहार की विकास यात्रा को गति देने और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनगिनत प्रयास कर रहे हैं. ईश्वर उन्हें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें.'

My best wishes to Bihar’s Chief Minister, Shri Samrat Choudhary Ji on his birthday. He is making innumerable efforts to boost the growth trajectory of Bihar across various sectors and improve the lives of people. May he be blessed with a long and healthy life. @samrat4bjp — Narendra Modi (@narendramodi) November 16, 2026

फिलीपींस के लिए रवाना हुए पीएम मोदी

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को फिलीपींस दो दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए. वे 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें ईस्ट एशिया समिट में भाग लेंगे. उन्होंने कहा कि भारत, आसियान देशों के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत अधिक महत्व देता है.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'मैं आज और कल फिलीपींस के मनीला में रहूंगा, जहां मैं 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा. भारत, आसियान देशों के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत अधिक महत्व देता है. मैं फिलीपींस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करने के लिए भी उत्सुक हूं.'

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