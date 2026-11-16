ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी ने CM सम्राट चौधरी को जन्मदिन पर दी बधाई, कहा- 'लोगों के जीवन को बेहतर...'

PM मोदी ने CM सम्राट चौधरी को जन्मदिन पर दी बधाई, कहा- 'लोगों के जीवन को बेहतर...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं दीं. उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर की है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 16 Nov 2026 10:00 AM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सोमवार (16 नवंबर) को जन्मदिन के मौके पर बधाई और शुभकामनाएं दीं. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए बिहार सीएम की तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी लगातार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बिहार के विकास का भी जिक्र किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सीएम सम्राट चौधरी को जन्मदिन पर बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, 'बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. वे विभिन्न क्षेत्रों में बिहार की विकास यात्रा को गति देने और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनगिनत प्रयास कर रहे हैं. ईश्वर उन्हें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें.'

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
ASEAN समिट के लिए पीएम मोदी मनीला रवाना, बोले- 'हमारी गहरी दोस्ती'
ASEAN समिट के लिए पीएम मोदी मनीला रवाना, बोले- 'हमारी गहरी दोस्ती'
इंडिया
दिवाली पर मायके आई इंडिगो की कर्मचारी की जंगल में मिली लाश, दोस्त पर गहराया शक
दिवाली पर मायके आई इंडिगो की कर्मचारी की जंगल में मिली लाश, दोस्त पर गहराया शक
इंडिया
दिल्ली की हवा अभी तक साफ नहीं, वायु प्रदूषण से कई शहरों का बुरा हाल, कहां-कितना AQI?
दिल्ली की हवा अभी तक साफ नहीं, वायु प्रदूषण से कई शहरों का बुरा हाल, कहां-कितना AQI?
इंडिया
छठ पूजा के अंतिम दिन PM मोदी ने देशवासियों को दी बधाई, कहा- 'छठी मैया सब पर कृपा बनाए रखें'
छठ पूजा के अंतिम दिन PM मोदी ने देशवासियों को दी बधाई, कहा- 'छठी मैया सब पर कृपा बनाए रखें'

फिलीपींस के लिए रवाना हुए पीएम मोदी

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को फिलीपींस दो दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए. वे 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें ईस्ट एशिया समिट में भाग लेंगे. उन्होंने कहा कि भारत, आसियान देशों के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत अधिक महत्व देता है.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर  लिखा, 'मैं आज और कल फिलीपींस के मनीला में रहूंगा, जहां मैं 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा. भारत, आसियान देशों के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत अधिक महत्व देता है. मैं फिलीपींस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करने के लिए भी उत्सुक हूं.'

यह भी पढ़ें : दिल्ली की हवा अभी तक साफ नहीं, वायु प्रदूषण से कई शहरों का बुरा हाल, कहां-कितना AQI?

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
Read More
Published at : 16 Nov 2026 09:32 AM (IST)
Tags :
PM Modi Samrat Choudhary Breaking News Abp News INDIA BIHAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ASEAN समिट के लिए पीएम मोदी मनीला रवाना, बोले- 'हमारी गहरी दोस्ती'
ASEAN समिट के लिए पीएम मोदी मनीला रवाना, बोले- 'हमारी गहरी दोस्ती'
इंडिया
दिवाली पर मायके आई इंडिगो की कर्मचारी की जंगल में मिली लाश, दोस्त पर गहराया शक
दिवाली पर मायके आई इंडिगो की कर्मचारी की जंगल में मिली लाश, दोस्त पर गहराया शक
इंडिया
दिल्ली की हवा अभी तक साफ नहीं, वायु प्रदूषण से कई शहरों का बुरा हाल, कहां-कितना AQI?
दिल्ली की हवा अभी तक साफ नहीं, वायु प्रदूषण से कई शहरों का बुरा हाल, कहां-कितना AQI?
इंडिया
छठ पूजा के अंतिम दिन PM मोदी ने देशवासियों को दी बधाई, कहा- 'छठी मैया सब पर कृपा बनाए रखें'
छठ पूजा के अंतिम दिन PM मोदी ने देशवासियों को दी बधाई, कहा- 'छठी मैया सब पर कृपा बनाए रखें'
Advertisement

वीडियोज

Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Sonia Gandi Book: मेनका या सोनिया.. इंदिरा ने किसका साथ दिया? सोनिया गांधी की किताब में बड़ा खुलासा!
UP Elections 2027 की लड़ाई Dalit Voters पर आई! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Owaisi | Chandrashekhar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी ने CM सम्राट चौधरी को जन्मदिन पर दी बधाई, कहा- 'लोगों के जीवन को बेहतर...'
PM मोदी ने CM सम्राट चौधरी को जन्मदिन पर दी बधाई, कहा- 'लोगों के जीवन को बेहतर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी क्यों लिखते हैं लोगों के नाम पाती? मुख्यमंत्री ने खुद बताई वजह
सीएम योगी क्यों लिखते हैं लोगों के नाम पाती? मुख्यमंत्री ने खुद बताई वजह
इंडिया
दिल्ली की हवा अभी तक साफ नहीं, वायु प्रदूषण से कई शहरों का बुरा हाल, कहां-कितना AQI?
दिल्ली की हवा अभी तक साफ नहीं, वायु प्रदूषण से कई शहरों का बुरा हाल, कहां-कितना AQI?
क्रिकेट
2035 तक ICC इवेंट्स का पूरा शेड्यूल, जानें कब और कहां खेले जाएंगे?
2035 तक ICC इवेंट्स का पूरा शेड्यूल, जानें कब और कहां खेले जाएंगे?
बॉलीवुड
'किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है', इंदौर में राहत इंदौरी का शेर पढ़ विरोधियों पर बरसे दिलजीत दोसांझ
'किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है', इंदौर में दिलजीत ने विरोधियों को दिया करारा जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो जीतेगा, उसे मिलेगी सीट...', सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान
'जो जीतेगा, उसे मिलेगी सीट...', सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान
इंडिया
आजम खान से ED ने अब तक पूछे 80 सवाल, आज रिमांड का आखिरी दिन
आजम खान से ED ने अब तक पूछे 80 सवाल, आज रिमांड का आखिरी दिन
ट्रेंडिंग
उतर जाओ भइया... छठ पर घर जाने की जिद में मौत को भूला शख्स, किया खतरनाक सफर
उतर जाओ भइया... छठ पर घर जाने की जिद में मौत को भूला शख्स, किया खतरनाक सफर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget